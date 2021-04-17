طريقة عمل السمبوسة بحشوات مختلفة ومميزة لشهر رمضان المبارك

تعتبر السمبوسة من أبرز أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها وإعدادها في شهر رمضان المبارك، وتتميز بشكلها المثلث أو النصف دائري، وهناك عدد كبير للغاية من الحشوات التي يمكن الاعتماد عليها في تحضير الوصفة، وتعتبر غنية بالعديد من المواد الغذائية، فمن الممكن أن تحضر من اللحم أو الدجاج أو الجبن المشكلة أو الخضروات، ويعتبر الموطن الأصلي لوصفة اليوم هو الهند تليها الدول العربية والخليجية، وتبرز أوقات إعدادها في شهر رمضان الكريم. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الملح.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

ماء للعجن. طريقة التحضير نقوم بتقليب الدقيق والملح جيداً ومعهم الزيت في وعاء كبير. وبالتدريج نقوم بإضافة الماء للعجن حتى تتجانس جيداً وتصبح ناعمة الملمس. نتركها جانبا ثلث ساعة حتى ترتاح في مكان دافيء. نبدأ بفردها بالنشابة على سطح ناعم مرشوش بالدقيق، وتقطع على شكل مثلث أو دائرة. نقوم بوضع كمية مناسبة من الحشو وتغلق بالضغط عليها جيداً. توضع في صينية وتدخل إلى فرن ساخن مدهونة بالزيت، أو تقلى في زيت غزير على النار. طريقة عمل حشوة السمبوسة بالخضروات طريقة عمل حشوة السمبوسة بالخضروات المكونات 3 حبة من البططس المقطعة مكعبات.

2 حبة من البصل المبشور.

1/2 كوب من البسلة والجزر.

3 ملعقة كبيرة من البقدونس.

2 ملعقة كبيرة من خل البلسميك.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

رشة من الملح والفلفل حسب الحاجة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري والكمون.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. خطوات التحضير نقم بتسخين الزيت على النار وتشويح البصل والبسلة والبطاطس والجزر سوياً إلى أن يذبلوا. نقوم بإضافة الخل والصلصة والصويا والتوابل والقليل من الشوربة أو مرقة الخضروات. تترك على النار 5 دقائق حتى تتشرب من التوابل. تبرد تماماً قبل الاستخدام للحشو. الوسوم

تعتبر السمبوسة من أبرز أنواع المقبلات التي يتم تحضيرها وإعدادها في شهر رمضان المبارك، وتتميز بشكلها المثلث أو النصف دائري، وهناك عدد كبير للغاية من الحشوات التي يمكن الاعتماد عليها في تحضير الوصفة، وتعتبر غنية بالعديد من المواد الغذائية، فمن الممكن أن تحضر من اللحم أو الدجاج أو الجبن المشكلة أو الخضروات، ويعتبر الموطن الأصلي لوصفة اليوم هو الهند تليها الدول العربية والخليجية، وتبرز أوقات إعدادها في شهر رمضان الكريم. طريقة عمل عجينة السمبوسة طريقة عمل عجينة السمبوسة المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الملح.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

ماء للعجن. طريقة التحضير نقوم بتقليب الدقيق والملح جيداً ومعهم الزيت في وعاء كبير. وبالتدريج نقوم بإضافة الماء للعجن حتى تتجانس جيداً وتصبح ناعمة الملمس. نتركها جانبا ثلث ساعة حتى ترتاح في مكان دافيء. نبدأ بفردها بالنشابة على سطح ناعم مرشوش بالدقيق، وتقطع على شكل مثلث أو دائرة. نقوم بوضع كمية مناسبة من الحشو وتغلق بالضغط عليها جيداً. توضع في صينية وتدخل إلى فرن ساخن مدهونة بالزيت، أو تقلى في زيت غزير على النار. طريقة عمل حشوة السمبوسة بالخضروات طريقة عمل حشوة السمبوسة بالخضروات المكونات 3 حبة من البططس المقطعة مكعبات.

2 حبة من البصل المبشور.

1/2 كوب من البسلة والجزر.

3 ملعقة كبيرة من البقدونس.

2 ملعقة كبيرة من خل البلسميك.

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

رشة من الملح والفلفل حسب الحاجة.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري والكمون.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. خطوات التحضير نقم بتسخين الزيت على النار وتشويح البصل والبسلة والبطاطس والجزر سوياً إلى أن يذبلوا. نقوم بإضافة الخل والصلصة والصويا والتوابل والقليل من الشوربة أو مرقة الخضروات. تترك على النار 5 دقائق حتى تتشرب من التوابل. تبرد تماماً قبل الاستخدام للحشو.

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