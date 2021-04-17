طريقة عمل البيتزا بالفراخ بالصور خطوة بخطوة بأٌقل التكاليف

البيتزا هي واحدة من الأكلات ذات الشعبية الكبيرة خاصة في الوطن العربي لديها الكثير من المحبين فهي من الأكلات التي يحبها الصغار والكبار من شباب وفتيات كما انها من الوجبات السريعة التي يمكنك القيام بها في المنزل بسهولة بأقل التكاليف، ويحتاج الكثير من السيدات إلي معرفة طريقة عمل البيتزا في المنزل وكما يعلم الجميع فإن البيتزا من الأكلات التي عبارة عن أنواع مختلفة مثل البيتزا الإيطالية وبيتزا الخضروات وبيتزا الجبن وفي هذا الموضوع نقدم لكم طريقة عمل البيتزا بالفراخ.

طريقة عمل البيتزا بالفراخ

طريقة عمل البيتزا بالفراخ هي طريقة مميزة وبسيطة للغاية يمكن لكل سيدة القيام بها من المنزل بكل سهولة ولكن على السيدة إحضار كافة المقادير والمكونات المطلوبة بشكل صحيح لكي تستطيعي الحصول على بيتزا مميزة مثل المطاعم.

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

كوب واحد من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من صلصلة الطماطم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

500 جرام من الفراخ مقطعة إلى قطع.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

جبن موزاريلا مبشور.

احضري وعاء وقومي بوضع الماء والخميرة والدقيق معا وقومي بخلطهم معا.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت والملح والسكر على المكونات واستمري في خلط كافة المكونات مع بعضها البعض حتى تتكون عجينة واتركيها تتخمر لمدة ساعة.

بعد ذلك احضري مقلاة وقومي بوضع قطع الفراخ بها وضعي عليها نكهة الملح والفلفل الأسود وشرائح البصل.

بعد ذلك قومي بفرد العجينة في صينية اليبتزا وضعي كافة المكونات عليها من صلصة وفراخ وبصل وفلفل وكافة المكونات الأخرى.

بعد فرد البيتزا قومي بوضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك اخرجي البيتزا وقطعيها واستمتعي بهذه البيتزا المميزة بطعم الفراخ المفضلة لدي الكثير.

مكونات عمل البيتزا بالفراخطريقة تحضير البيتزا بالفراخ

كانت هذه أفضل طريقة يمكن لكل سيدة من خلالها عمل البيتزا بالفراخ في المنزل بأقل التكاليف والاستمتاع بواحدة من أفضل أنواع البيتزا الشائعة التي يحبها الكثير من الأشخاص محبي البيتزا، وجميع المقادير لا تتطلب تكاليف عالية ويمكنك تحضيرها بكل سهولة في وقت قصير جداً، وتناول أشهى المأكولات والوجبات السريعة.