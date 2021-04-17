وصفة الكنافة بالمانجو اللذيذة زي الجاهزة بالضبط حضريها لأسرتك في رمضان

تعتبر الكنافة من أشهر وصفات الحلويات الشرقية في جميع دول الوطن العربي، والتي يتم تحضيرها خصيصاً في شهر رمضان المبارك، حيث يشتهر رمضان بتحضير الحلويات المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة وبلح الشام ولقمة القاضي والقطايف وغيرها من الحلويات اللذيذة والشهية، ويوجد طرق كثيرة لتحضير الكنافة، وأشهرها وصفة الكنافة بالمانجو الغير تقليدية، والتي تتميز بالمذاق اللذيذ حيث أن مزيج الكنافة مع الكريمة وقطع المانجو يبهر الجميع بمذاقه الشهي، وسوف نقدم لكم طريقتها في هذا المقال للحصول عليها مثل المحلات. مكونات عمل الكنافة بالمانجو نصف كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة.

كوب من الشربات.

نصف كيلو من السمنة الذائبة.

3 كوب من عصير المانجو.

3 كوب من الكريمة المخفوقة.

4 حبات من المانجو مقطعين إلى مكعبات. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو في البيت بالخطوات أولاً نقوم بوضع عجينة الكنافة في وعاء واسع وعميق، ونضيف لها السمنة الذائبة ونفرك بشكل جيد المكونات مع بعضها حتى تمتزج.

بعد ذلك ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

نقوم بوضع عجينة الكنافة الممزوجة بالسمنة في صينية الفرن، وندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي.

نقوم بإخراجها من الفرن وبعد أن تبرد نقتتها باليدين جيداً.

نقوم بوضع طبقة من الكنافة في طبق التقديم بحيث يكون في القاع.

ونقوم بإضافة القليل من عصير المانجو لها.

ثم نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة من الكريمة المخفوقة على الكنافة.

ونقوم بوضع مكعبات مانجو عليها بعد ذلك.

ثم نغطيها بطبقة أخرى من الكنافة المفتتة.

ونكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي لدينا الكمية الموجودة من الكنافة.

يجب أن تكون الطبقة الأخيرة كريمة ومكعبات مانجو.

نقوم برش الشربات عليها، وندخلها الثلاجة بعد ذلك لكي تبرد.

وتقدم باردة بعد ذك وبالهنا والشفا. مكونات عمل الكنافة بالمانجوطريقة تحضير الكنافة بالمانجو في البيت بالخطوات الوسوم

تعتبر الكنافة من أشهر وصفات الحلويات الشرقية في جميع دول الوطن العربي، والتي يتم تحضيرها خصيصاً في شهر رمضان المبارك، حيث يشتهر رمضان بتحضير الحلويات المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة وبلح الشام ولقمة القاضي والقطايف وغيرها من الحلويات اللذيذة والشهية، ويوجد طرق كثيرة لتحضير الكنافة، وأشهرها وصفة الكنافة بالمانجو الغير تقليدية، والتي تتميز بالمذاق اللذيذ حيث أن مزيج الكنافة مع الكريمة وقطع المانجو يبهر الجميع بمذاقه الشهي، وسوف نقدم لكم طريقتها في هذا المقال للحصول عليها مثل المحلات. مكونات عمل الكنافة بالمانجو نصف كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة.

كوب من الشربات.

نصف كيلو من السمنة الذائبة.

3 كوب من عصير المانجو.

3 كوب من الكريمة المخفوقة.

4 حبات من المانجو مقطعين إلى مكعبات. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو في البيت بالخطوات أولاً نقوم بوضع عجينة الكنافة في وعاء واسع وعميق، ونضيف لها السمنة الذائبة ونفرك بشكل جيد المكونات مع بعضها حتى تمتزج.

بعد ذلك ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

نقوم بوضع عجينة الكنافة الممزوجة بالسمنة في صينية الفرن، وندخلها الفرن حتى يصبح لونها ذهبي.

نقوم بإخراجها من الفرن وبعد أن تبرد نقتتها باليدين جيداً.

نقوم بوضع طبقة من الكنافة في طبق التقديم بحيث يكون في القاع.

ونقوم بإضافة القليل من عصير المانجو لها.

ثم نقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة من الكريمة المخفوقة على الكنافة.

ونقوم بوضع مكعبات مانجو عليها بعد ذلك.

ثم نغطيها بطبقة أخرى من الكنافة المفتتة.

ونكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي لدينا الكمية الموجودة من الكنافة.

يجب أن تكون الطبقة الأخيرة كريمة ومكعبات مانجو.

نقوم برش الشربات عليها، وندخلها الثلاجة بعد ذلك لكي تبرد.

وتقدم باردة بعد ذك وبالهنا والشفا. مكونات عمل الكنافة بالمانجوطريقة تحضير الكنافة بالمانجو في البيت بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة الكنافة بالمانجو اللذيذة زي الجاهزة بالضبط حضريها لأسرتك في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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