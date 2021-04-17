أسرار عجينة السمبوسك بمكونات من منزلك من غير ما تشتريها من بره | تعرفي عليها من هنا

عجينة السمبوسة واحدة من أشهر المعجنات التي تتهافت النسوة في البلدان العربية على التعرف على طريقة إعدادها بصورة صحيحة، حيث تدخل في العديد من الوصفات اللذيذة والشهية، وتعتبر واحدة من أشهر الأطباق الرمضانية على المائدة العربية، ولكن من النادر أن تجد سيدة تقوم بتحضير العجينة في المنزل، فتحتاج النسوة عند إعداد العزومات والولائم لشرائها جاهزة من السوبر ماركت، ولكن يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة، وسنطلعك على أسرار نجاحها وخطوات التحضير بصورة سهلة ومبسطة.أسرار عجينة السمبوسك
من أهم أسرار عجينة السمبوسك أن يتم تحضيرها لينة حتى لا تجف وتتشقق عند التحضير، مع مراعاة أن لا يتم زيادة المواد السائلة حتى لا تلتصق باليد، كما يفضل استخدام صودا الخبز بدلًا من الخميرة حتى تصبح هشة، أيضًا يجب عجن المكونات لمدة طويلة ويفضل في محضر الطعام الكهربائي، عند فرد العجينة يتم رش الكونتر بالدقيق والنشا لسهولة الفرد، كما يجب وضع الخلطة في المنتصف حتى يسهل غلق الأطراف، مع ضرورة طهي المكونات التي تستخدم في الحشو، حيث أن السمبوسة لا تحتاج لكثير من الوقت عند الطهي.مكونات عجينة السمبوسك
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- ماء دافئ.
- ربع كوب زيت.
- ذرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة من سكر.
- بيضة كبيرة.
- يتم عجن المكونات كلها معًا حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة للقليل من الوقت حتى يتم فردها.
- يتم فرد العجينة جيدًا على الكونتر.
- يتم إحضار كوب مدبب الحواف ويتم تقطيع العجينة لدوائر بمقاس حسب الحاجة.
- يتم حفظ الدوائر عن طريق وضع دوائر بنفس الحجم من ورق الزبدة كفواصل بين كل قطعة والأخرى,
- يتم وضعها في كس حتى الاستخدام، ويمكن حفظها في الفريزر وإخراجها قبل الاستخدام بمدة كافية.
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عجينة السمبوسة واحدة من أشهر المعجنات التي تتهافت النسوة في البلدان العربية على التعرف على طريقة إعدادها بصورة صحيحة، حيث تدخل في العديد من الوصفات اللذيذة والشهية، وتعتبر واحدة من أشهر الأطباق الرمضانية على المائدة العربية، ولكن من النادر أن تجد سيدة تقوم بتحضير العجينة في المنزل، فتحتاج النسوة عند إعداد العزومات والولائم لشرائها جاهزة من السوبر ماركت، ولكن يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة، وسنطلعك على أسرار نجاحها وخطوات التحضير بصورة سهلة ومبسطة.أسرار عجينة السمبوسك
من أهم أسرار عجينة السمبوسك أن يتم تحضيرها لينة حتى لا تجف وتتشقق عند التحضير، مع مراعاة أن لا يتم زيادة المواد السائلة حتى لا تلتصق باليد، كما يفضل استخدام صودا الخبز بدلًا من الخميرة حتى تصبح هشة، أيضًا يجب عجن المكونات لمدة طويلة ويفضل في محضر الطعام الكهربائي، عند فرد العجينة يتم رش الكونتر بالدقيق والنشا لسهولة الفرد، كما يجب وضع الخلطة في المنتصف حتى يسهل غلق الأطراف، مع ضرورة طهي المكونات التي تستخدم في الحشو، حيث أن السمبوسة لا تحتاج لكثير من الوقت عند الطهي.مكونات عجينة السمبوسك
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
- ماء دافئ.
- ربع كوب زيت.
- ذرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة من سكر.
- بيضة كبيرة.
- يتم عجن المكونات كلها معًا حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة للقليل من الوقت حتى يتم فردها.
- يتم فرد العجينة جيدًا على الكونتر.
- يتم إحضار كوب مدبب الحواف ويتم تقطيع العجينة لدوائر بمقاس حسب الحاجة.
- يتم حفظ الدوائر عن طريق وضع دوائر بنفس الحجم من ورق الزبدة كفواصل بين كل قطعة والأخرى,
- يتم وضعها في كس حتى الاستخدام، ويمكن حفظها في الفريزر وإخراجها قبل الاستخدام بمدة كافية.
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