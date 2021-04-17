سر غامض في خلطة المحشي الأصلية “تسبيكة الأمهات للمحاشي المختلفة”

نقدم لكم سر غامض في خلطة المحشي من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن خلطة المحشي لجميع أنواعه بأفضل طريقة، حيث يعد المحشي من الوجبات الرئيسية على جميع موائد العالم حيث لا تخلو أي عزيمة من هذه الأكلة الشهية والرائعة، حيث لا يختلف عليه الكثير هم فقط يستمتعون بمذاقه الرائع وتختلف طريقة تحضير خلطة المحشي من دولة الى أخرى فهي تتكون من العديد من المكونات التي تضيف له هذا المذاق الرائع.سر غامض في خلطة المحشي
لتحضير خلطة المحشي لابد من تحضير كافة المكونات التي يحتاجها، وهذه المكونات تكون كالتالي:
- كيلو واحد من الأرز.
- كيلو من الطماطم أو حسب الكمية التي تريد تحضيرها.
- البصل الأحمر الذي يتم بشرة.
- رشة ملح أو حسب الرغبة.
- إحضار خضراوات مثل: حزمة الشبت، حزمة بقدونس، حزمة الكرفس، وحزمتين من النعناع أيضًا الكسبرة الخضراء.
- إضافة بعض البهارات حسب الرغبة مثل: الشطة، الفلف الأسود، جنزبيل، كمون، وبعض الزعتر.
- إضافة سمن بلدي بالكمية التي تفضلها ويفضل أن تكون متوسطة.
- إضافة شوربة لضمان أفضل مذاق لخلطة المحشي.
- 5 فصوص من الثوم المفروم.
- 5 فصوص من الفلفل الأخضر المفروم.
- كما يمكن أن نضيف كسبرة جافة لخلطة المحشي.
تعد طريقة تحضير خلطة المحشي من أسهل طرق تحضير الخلطات الخاصة بتحضير الوصفات، وتكون طريقة التحضير عبارة عن التالي:
- غسل الرز جيدًا ثم تصفيته.
- تنظيف الطماطم جيدًا وعسرها.
- تقشير البصل وبشرة.
- إضافة التوابل.
- تقطيع الخضراوات كلها بطريقة ناعمة.
- إضافة بعض الزيت.
- ضعي إناء على النار به 2 معلقة من السمنة ثم ضعي كل هذه المكونات بدون الأرز حتى تتغلغل.
- ثم نضيف الثوم والفلفل المبشور.
- يتم التقليب جيدًا ثم ابدئي في الحشو بتلك الخلطة الرائعة.
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نقدم لكم سر غامض في خلطة المحشي من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن خلطة المحشي لجميع أنواعه بأفضل طريقة، حيث يعد المحشي من الوجبات الرئيسية على جميع موائد العالم حيث لا تخلو أي عزيمة من هذه الأكلة الشهية والرائعة، حيث لا يختلف عليه الكثير هم فقط يستمتعون بمذاقه الرائع وتختلف طريقة تحضير خلطة المحشي من دولة الى أخرى فهي تتكون من العديد من المكونات التي تضيف له هذا المذاق الرائع.سر غامض في خلطة المحشي
لتحضير خلطة المحشي لابد من تحضير كافة المكونات التي يحتاجها، وهذه المكونات تكون كالتالي:
- كيلو واحد من الأرز.
- كيلو من الطماطم أو حسب الكمية التي تريد تحضيرها.
- البصل الأحمر الذي يتم بشرة.
- رشة ملح أو حسب الرغبة.
- إحضار خضراوات مثل: حزمة الشبت، حزمة بقدونس، حزمة الكرفس، وحزمتين من النعناع أيضًا الكسبرة الخضراء.
- إضافة بعض البهارات حسب الرغبة مثل: الشطة، الفلف الأسود، جنزبيل، كمون، وبعض الزعتر.
- إضافة سمن بلدي بالكمية التي تفضلها ويفضل أن تكون متوسطة.
- إضافة شوربة لضمان أفضل مذاق لخلطة المحشي.
- 5 فصوص من الثوم المفروم.
- 5 فصوص من الفلفل الأخضر المفروم.
- كما يمكن أن نضيف كسبرة جافة لخلطة المحشي.
تعد طريقة تحضير خلطة المحشي من أسهل طرق تحضير الخلطات الخاصة بتحضير الوصفات، وتكون طريقة التحضير عبارة عن التالي:
- غسل الرز جيدًا ثم تصفيته.
- تنظيف الطماطم جيدًا وعسرها.
- تقشير البصل وبشرة.
- إضافة التوابل.
- تقطيع الخضراوات كلها بطريقة ناعمة.
- إضافة بعض الزيت.
- ضعي إناء على النار به 2 معلقة من السمنة ثم ضعي كل هذه المكونات بدون الأرز حتى تتغلغل.
- ثم نضيف الثوم والفلفل المبشور.
- يتم التقليب جيدًا ثم ابدئي في الحشو بتلك الخلطة الرائعة.
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