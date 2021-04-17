أكلات رمضانية سهلة ومتنوعة

تسعى ربة المنزل دائمًا إلى إعداد أكلات رمضانية لذيذة ومتنوعة، وتقديمها على السفرة لأفراد العائلة والأهل خاصة في العزومات، وفي المقال نقدم عدد من الوجبات الشهية التي يمكن تحضيرها خلال الشهر الفضيل.

أكلات رمضانية متنوعة بطريقة سهلة

ترغب دائمًا ربة المنزل في تقديم أصناف جديدة ومتنوعة على سفرتها طوال أيام شهر رمضان الفضيل، وفيما يلي عدد من الأكلات الغنية بالقيمة الغذائية العالية التي يمكن تحضيرها وتقديمها لأفراد الأسرة، كما يمكن الاستعانة بها في العزومات.

بطاطس جراتان بالفرخ

هذه الوجبة لذيذة وشهية إلى جانب قيمتها الغذائية العالية، نظرًا لاحتوائها على النشويات في البطاطس والبروتينات في الفراخ، وفيما يلي طريقة التحضير خطوة بخطوة:

المقادير

كيلو من صدور الدجاج بدون عظم.

نصف كيلو من البطاطس.

حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم مقطعة حلقات.

ميكس من الجبن (الموتزريلا، شيدر، بارميزان).

ملعقتين من الزبدة.

كوب ونصف كريمة لباني للطبخ.

نصف ملعقة من الفلفل.

ملح طعام حسب الرغبة.

الطريقة

استخدام الفلفل الأسود والملح في تتبيل الفراخ وتركها جانبًا أو في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا. وضع الزبدة في طاسة على النار وإضافة صدور الفراخ، ورفعها بعد أن يتحول لونها إلى الأصفر وتنضج تمامًا من الداخل والخارج. تقطيع الفراخ إلى شرائح عريضة. تقطيع البطاطس إلى شرائح دائرية بسمك عريض، ثم سلقها نص سلقة في ماء مغلي لمدة 3 دقائق تقريبًا. مزج المكونات التالية مع بعضها البعض (أنواع الجبن، ملعقة من الزبدة، ملح، فلفل أسود، نصف كمية الكريمة اللباني). رص حلقات البطاطس في الصينية، ثم رص حلقات البصل. وضع الفراخ، ثم إضافة مزيج الجبن والزبدة والكريمة. رص طبقة أخرى من حلقات البطاطس، ثم طبقة من ميكس الجبن. وضع الصينية في فرن ساخن حتى تنضج المكونات تمامًا وتأخذ اللون الذهبي الجميل. يمكن تقديم البطاطس الجراتان بالفراخ مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.

طريقة اللازانيا بالخضار

اللازانيا من الأكلات اللذيذة التي يشتهر بها المطبخ الإيطالي، إلا أنها من الأطباق الأساسية على السفرة الرمضانية نظرًا لطعمها الشهي، اعتاد الجميع على عمل اللازانيا باللحم المفروم إلا أن هذه الوصفة تتميز بإضافة الخضار بدلاً من اللحم، وفيما يلي طريقة التحضير والمقادير بالتفصيل:

المقادير

كمية مناسبة من شرائح اللازانيا.

حبة واحدة من البصل مبشورة.

فصين من الثوم المهروس.

ملعقتين من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الفلفل الأحمر المفروم.

حبتين من الكوسة.

كمية من الفلفل الألوان.

حبتين من الجزر.

ريحان.

ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم.

بيضتين.

ميكس جبن (بارميزان، موتزريلا، شيدر، ريكوتا).

طريقة التحضير

وضع الزيت في وعاء على النار مع إضافة البصل المبشور مع التقليب حتى يذبل قليلاً، ثم يتم إضافة الثوم المفروم حتى يتغير لونهم إلى الأصفر الفاتح. تقطيع الخضروات (الجزر، الفلفل الألوان، الكوسة) إلى حلقات ثم إضافتها إلى البصل والثوم. يتم بعد ذلك إضافة الفلفل الأحمر المفروم، مع التقليب جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات معًا. إضافة معجون الطماطم، الفلفل الأسود، الملح، الريحان، مع التقليب على نار هادئة لمدة دقيقتين، ثم رفع الخليط من على النار. في وعاء آخر عميق، يتم خلط البيض مع الجبن الريكوتة. يتم رص طبقة من شرائح اللازانيا في صينية، ثم إضافة طبقة من مزيج الريكوتة والبيض. إضافة طبقة من الخضروات بصلصة الطماطم، ثم طبقة أخرى من اللازانيا. إضافة طبقة على الوجه من الجبن البارميزان، الشيدر، والموتزريلا. وضع الصينية في فرن ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي الشهي، وبالهنا والشفا.

أصناف متنوعة و أكلات رمضانية لذيذة

لم تنتهي وصفاتنا بعد، بل يوجد وصفات أخرى لذيذة ومختلفة يمكن تحضيرها وتقديمها في رمضان، وفيما يلي بعض من هذه الأصناف.

طريقة المكرونة بالفراخ والصوص الأبيض

المكرونة من الأطباق الأساسية على المائدة في إفطار رمضان، إلا أن وصفتنا اليوم مختلفة تمامًا، حيث يتم إضافة الدجاج والصوص الأبيض إلى المكرونة مما يضفي عليها مذاق مختلف، بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية بسبب إضافة الدجاج الذي يحتوي على البروتين، وفيما يلي المقادير والطريقة:

المقادير

كيلو ونصف من البانيه )صدور فراخ مخلية).

2 كيس من المكرونة النوع المفضل.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من اللبن.

نصف كوب من الجبن البارميزان.

أربع ملاعق من الزبدة.

ريحان.

زعتر.

ملح طعام.

فلفل أسود.

الطريقة

تقطيع البانيه إلى مكعبات متوسطة الحجم. وضع الزبدة في طاسة مع قليل من الزيت، إضافة مكعبات الفراخ، ثم يتم إضافة الملح، الفلفل الأسود، الريحان، الزعتر. تقليب كافة المحتويات جيدًا ورفعها من على النار عندما يتغير لونها وتبدأ في النضوج. في وعاء آخر يتم تشويح الثوم المفروم في ملعقة من الزبدة، ثم يتم إضافة الدقيق، الحليب، مع التقليب جيدًا. إضافة الملح، الفلفل الأسود، والجبن البارميزان مع الاستمرار في التحريك لمدة 3 دقائق تقريبًا. سلق المكرونة، ثم إضافة مكعبات الدجاج والصوص الأبيض. يمكن إضافة رشة من البقدونس المفروم على الوجه للتزيين.

طريقة الكوسة بالبشاميل

الكوسة من الوجبات الغنية بقيمة غذائية عالية، كما أن إضافة البشاميل لها يجعلها وجبة متكاملة لا يمكن الاستغناء عنها على السفرة الرمضانية، وفيما يلي مقادير وطريقة تحضير الكوسة بالبشاميل:

المكونات

كيلو من الكوسة.

نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

حبة واحدة كبيرة من البصل المفروم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

زيت نباتي.

بهارات لحم.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون.

ربع ملعقة من الريحان الناشف.

مكونات البشاميل

4 ملاعق من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة.

زيت نباتي.

1/2 كيلو من الحليب السائل.

طريقة التحضير