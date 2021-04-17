بمكونات بسيطة طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات ألذ وأطيب بقلاوة مقرمشة

تعتبر البقلاوة من المعجنات أو الفطائر الرقيقة والهشة، حيث أنها مشهورة جدا في معظم بلاد العالم مثل بلاد الشام وتركيا والمغرب وغيرهم الكثير، فقد انتشرت بكثرة في مصر فجميع محلات الحلويات تبيع البقلاوة نظرا لتناولها من قبل الناس بكمية كبيرة، وأنها من الحلويات الشرقية التي يكون لها طعم شهي ورائع ومميزة بالقرمشة التي تجذب إليها كل الناس بما فيهم صغار السن، وأن البقلاوة يكون شكلها في النهاية علي شكل أصابع محشية بأنواع من المكسرات، لذلك تسعي جميع السيدات عن أفضل وأسهل طريقة لعمل أصابع البقلاوة تجنبا من شرائها جاهزة من المحلات. مكونات تحضير أصابع البقلاوة مكونات تحضير أصابع البقلاوة المكونات : كيلو من عجينة البقلاوة أو باكيت جلاش.

كوب كبير من الزبدة الذائبة.

كمية من المكسرات(البندق وجوز الهند والفستق).

ملعقتان كبيرتان من الشربات أو العسل الأبيض. مكونات عمل الشربات : كوبان من السكر الأبيض.

كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة تحضير أصابع البقلاوة يتم تجهيز طبق لنضع فيه كمية من المكسرات علي حسب رغبة الأشخاص، ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الشربات.

قبل البدء في عمل أصابع البقلاوة لابد من تجهيز الشربات من خلال، وضع وعاء علي النار وبه كوب كبير من الماء وكوبان من السكر، ونتركهم تلت ساعة تقريبا حتي يذوب السكر بشكل جيد، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، ويتم ترك هذه المكونات لمدة عشر دقائق ويتم رفع الوعاء من علي النار ونتركه حتي يبرد.

نقوم بتحضير صينية ويتم دهنها بقطعة من الزبدة أو الزيت أو السمنة.

نحضر الجلاش أو عجينة البقلاوة الجاهزة ونقوم بوضع ورقة من هذه العجينة علي رخامة المطبخ النظيفة، ثم نضيف علي طرف العجينة الحشوة المكونة من أنواع من المكسرات، ويتم لفها بشكل اسطواني ونضعها في الصينية وبعد ذلك نقوم بتقطيعها علي شكل أصابع جميعها متساوي.

يتم دهن وجه أصابع البقلاوة بالزبدة الذائبة فنضع هذه الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وهذا لمدة عشرون دقيقة أو أقل ويتم خروجها من الفرن، ونضعها في الشربات وبعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم. طريقة تحضير أصابع البقلاوة الوسوم

تعتبر البقلاوة من المعجنات أو الفطائر الرقيقة والهشة، حيث أنها مشهورة جدا في معظم بلاد العالم مثل بلاد الشام وتركيا والمغرب وغيرهم الكثير، فقد انتشرت بكثرة في مصر فجميع محلات الحلويات تبيع البقلاوة نظرا لتناولها من قبل الناس بكمية كبيرة، وأنها من الحلويات الشرقية التي يكون لها طعم شهي ورائع ومميزة بالقرمشة التي تجذب إليها كل الناس بما فيهم صغار السن، وأن البقلاوة يكون شكلها في النهاية علي شكل أصابع محشية بأنواع من المكسرات، لذلك تسعي جميع السيدات عن أفضل وأسهل طريقة لعمل أصابع البقلاوة تجنبا من شرائها جاهزة من المحلات. مكونات تحضير أصابع البقلاوة مكونات تحضير أصابع البقلاوة المكونات : كيلو من عجينة البقلاوة أو باكيت جلاش.

كوب كبير من الزبدة الذائبة.

كمية من المكسرات(البندق وجوز الهند والفستق).

ملعقتان كبيرتان من الشربات أو العسل الأبيض. مكونات عمل الشربات : كوبان من السكر الأبيض.

كوب كبير من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة تحضير أصابع البقلاوة يتم تجهيز طبق لنضع فيه كمية من المكسرات علي حسب رغبة الأشخاص، ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الشربات.

قبل البدء في عمل أصابع البقلاوة لابد من تجهيز الشربات من خلال، وضع وعاء علي النار وبه كوب كبير من الماء وكوبان من السكر، ونتركهم تلت ساعة تقريبا حتي يذوب السكر بشكل جيد، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، ويتم ترك هذه المكونات لمدة عشر دقائق ويتم رفع الوعاء من علي النار ونتركه حتي يبرد.

نقوم بتحضير صينية ويتم دهنها بقطعة من الزبدة أو الزيت أو السمنة.

نحضر الجلاش أو عجينة البقلاوة الجاهزة ونقوم بوضع ورقة من هذه العجينة علي رخامة المطبخ النظيفة، ثم نضيف علي طرف العجينة الحشوة المكونة من أنواع من المكسرات، ويتم لفها بشكل اسطواني ونضعها في الصينية وبعد ذلك نقوم بتقطيعها علي شكل أصابع جميعها متساوي.

يتم دهن وجه أصابع البقلاوة بالزبدة الذائبة فنضع هذه الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وهذا لمدة عشرون دقيقة أو أقل ويتم خروجها من الفرن، ونضعها في الشربات وبعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم. طريقة تحضير أصابع البقلاوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات بسيطة طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات ألذ وأطيب بقلاوة مقرمشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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