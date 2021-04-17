حضري كرات الكبيبة السحرية على مائدتك في رمضان لألذ وأشهي طبق جانبي

تسعى كل أم وربة منزل إلى تحضير أفضل الوصفات والأكلات لأسرتها في شهر رمضان الكريم، وتقوم بتنوع الوصفات على المائدة، ونظراً لأهمية الأطباق الجانبية نقدم لكم وصفة كرات الكبيبة السحرية التي تضيف مذاق شهي ومميز، ويمكن تقديمها بجانب الأكلات والأطباق الرئيسية، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة في أسرع وقت، حيث يوجد الكثير يحبونها ويحرصون على تحضيرها في شهر رمضان. مكونات عمل كرات الكبيبة السحرية مكونات عمل كرات الكبيبة السحرية الغلاف الخارجي: كيلو إلا ربع برغل أبيض.

نصف كيلو من اللحمة بدون دهون.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكبابة الصيني.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. الحشو: نصف كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة.

لوز.

بقدونس مفروم.

زيت. طريقة تحضير كرات الكبيبة بكل سهولة أولاً نقوم بغسل البرغل جيداً، ونتركه منقوع في الماء حوالي ساعة مع تغيير الماء كل فترة.

بعد ذلك نقوم بتصفية البرغل ونضعه في قماشة بيضاء ونعصرها بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البصلة عليه.

ثم نفرمه في المفرومة حوالي ثلاثة مرات حتى نحصل عليه ناعم جداً.

نقوم بإضافة التوابل كلها إلى اللحمة المفرومة، ونفرمها مرة أخرى، وبعد ذلك نضيف لها البرغل ونفرم الخليط كله مرتين حتى يكون ناعم.

ندخلها الثلاجة حتى ترتاح وتتماسك.

نقوم بتجهيز الحشو.

نشكل الكبيبة ونكورها بالماء البارد، ونصنع بداخلها تجويف ونضع به القليل من الحشو، ونغلقها بعد ذلك.

نكرر الخطوة مع الكمية كلها، وندخلها الثلاجة.

بعد ذلك نخرجها على القليلة، ونتركها في الزيت حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ينصح بوضع كمية قليلة من الكبيبة في الزيت لكي لا تقل درجة حرارته وتستوي بشكل جيد. طريقة تحضير كرات الكبيبة بكل سهولة الوسوم

تسعى كل أم وربة منزل إلى تحضير أفضل الوصفات والأكلات لأسرتها في شهر رمضان الكريم، وتقوم بتنوع الوصفات على المائدة، ونظراً لأهمية الأطباق الجانبية نقدم لكم وصفة كرات الكبيبة السحرية التي تضيف مذاق شهي ومميز، ويمكن تقديمها بجانب الأكلات والأطباق الرئيسية، ويمكنكم تحضيرها بكل سهولة في أسرع وقت، حيث يوجد الكثير يحبونها ويحرصون على تحضيرها في شهر رمضان. مكونات عمل كرات الكبيبة السحرية مكونات عمل كرات الكبيبة السحرية الغلاف الخارجي: كيلو إلا ربع برغل أبيض.

نصف كيلو من اللحمة بدون دهون.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكبابة الصيني.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. الحشو: نصف كيلو من اللحمة المفرومة المعصجة.

لوز.

بقدونس مفروم.

زيت. طريقة تحضير كرات الكبيبة بكل سهولة أولاً نقوم بغسل البرغل جيداً، ونتركه منقوع في الماء حوالي ساعة مع تغيير الماء كل فترة.

بعد ذلك نقوم بتصفية البرغل ونضعه في قماشة بيضاء ونعصرها بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البصلة عليه.

ثم نفرمه في المفرومة حوالي ثلاثة مرات حتى نحصل عليه ناعم جداً.

نقوم بإضافة التوابل كلها إلى اللحمة المفرومة، ونفرمها مرة أخرى، وبعد ذلك نضيف لها البرغل ونفرم الخليط كله مرتين حتى يكون ناعم.

ندخلها الثلاجة حتى ترتاح وتتماسك.

نقوم بتجهيز الحشو.

نشكل الكبيبة ونكورها بالماء البارد، ونصنع بداخلها تجويف ونضع به القليل من الحشو، ونغلقها بعد ذلك.

نكرر الخطوة مع الكمية كلها، وندخلها الثلاجة.

بعد ذلك نخرجها على القليلة، ونتركها في الزيت حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

ينصح بوضع كمية قليلة من الكبيبة في الزيت لكي لا تقل درجة حرارته وتستوي بشكل جيد. طريقة تحضير كرات الكبيبة بكل سهولة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري كرات الكبيبة السحرية على مائدتك في رمضان لألذ وأشهي طبق جانبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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