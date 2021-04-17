طريقة عمل عجينة القطايف في البيت وحشواتها المبتكرة بين الحلو والحادق

تعتبر القطايف من أشهر أنواع الحلوى المميزة في شهر رمضان المبارك، والتي تتسم بأنها من السهل للغاية إعدادها في المنزل، فلا تحتاج إلى الكثير من الوقت ولا المكونات، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار عدد كبير للغاية من الحشوات لها، والتي كانت تقتصر فيما مضى على المكسرات والقلي وبعدها توضع في الشربات وتقدم باردة، أما الآن فقد تم ابتكار عدد كبير للغاية من الحشوات لها، وهنا نقدم لكم الطفرة الكبيرة التي حدثت في صناعتها ووصفات الحلو والحادق الكبيرة التي يمكن تحضيرها باستخدام عجينة القطايف. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الزيت.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بتقليب المكونات الجافة سوياً من الدقيق والخميرة والملح والسكر والتقليب جيداً. بعدها نضيف الزيت والماء ونبدأ في العجن حتى تتجانس المكونات ويصبح لدينا عجينة لينة أشبه بالكيك. تترك مغلفة جانباً حتى ترتاح قليلاً وبعدها نبدأ في الاستخدام. في مقلاه ساخنة على النار غير لاصقة نقوم بإضافة القليل من العجينة. على هيئة دوائر صغيرة الحجم نبدأ في وضعها بالمقلاة حتى تظهر فقاعات أعلى العجينة. هنا تكون قد نضجت ونرفعها جانباً وتكرر الخطوات حتى ننتهي من الكمية. أفكار مبتكرة لحشوة القطايف شوكولاتة قابلة للدهن مع البندق المجروش.

قشطة مع الحليب والسكر والشربات.

كريم شانتيه مع المكسرات المشكلة.

مكسرات مجروشة مع الشربات المكثف. أفكار مبتكرة لحشوة القطايف ومن الممكن تحضير وصفة القطايف بحشوات حادقة كما يلي: جبن مشكلة من الموزاريلا والقشقوان.

جبنة حلوم مع زيتون وفلفل أخضر.

زيتون وطماطم وجبنة فيتا وزعتر.

من الممكن الاعتماد عليها وتشكلها من الأعلى مثل ميني بيتزا. الوسوم

تعتبر القطايف من أشهر أنواع الحلوى المميزة في شهر رمضان المبارك، والتي تتسم بأنها من السهل للغاية إعدادها في المنزل، فلا تحتاج إلى الكثير من الوقت ولا المكونات، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار عدد كبير للغاية من الحشوات لها، والتي كانت تقتصر فيما مضى على المكسرات والقلي وبعدها توضع في الشربات وتقدم باردة، أما الآن فقد تم ابتكار عدد كبير للغاية من الحشوات لها، وهنا نقدم لكم الطفرة الكبيرة التي حدثت في صناعتها ووصفات الحلو والحادق الكبيرة التي يمكن تحضيرها باستخدام عجينة القطايف. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة من السكر.

1 ملعقة صغيرة من الزيت.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بتقليب المكونات الجافة سوياً من الدقيق والخميرة والملح والسكر والتقليب جيداً. بعدها نضيف الزيت والماء ونبدأ في العجن حتى تتجانس المكونات ويصبح لدينا عجينة لينة أشبه بالكيك. تترك مغلفة جانباً حتى ترتاح قليلاً وبعدها نبدأ في الاستخدام. في مقلاه ساخنة على النار غير لاصقة نقوم بإضافة القليل من العجينة. على هيئة دوائر صغيرة الحجم نبدأ في وضعها بالمقلاة حتى تظهر فقاعات أعلى العجينة. هنا تكون قد نضجت ونرفعها جانباً وتكرر الخطوات حتى ننتهي من الكمية. أفكار مبتكرة لحشوة القطايف شوكولاتة قابلة للدهن مع البندق المجروش.

قشطة مع الحليب والسكر والشربات.

كريم شانتيه مع المكسرات المشكلة.

مكسرات مجروشة مع الشربات المكثف. أفكار مبتكرة لحشوة القطايف ومن الممكن تحضير وصفة القطايف بحشوات حادقة كما يلي: جبن مشكلة من الموزاريلا والقشقوان.

جبنة حلوم مع زيتون وفلفل أخضر.

زيتون وطماطم وجبنة فيتا وزعتر.

من الممكن الاعتماد عليها وتشكلها من الأعلى مثل ميني بيتزا.

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