طريقة عمل الكريم كراميل بطريقة مختلفة ومتنوعة  في المنزل

طريقة عمل الكريم كراميل بطريقة مختلفة ومتنوعة، الكريم كراميل من الحلويات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص ولكن لا تتمكن الكثير من سيدات المنزل وتجهيزها بكل دقة وبطريقة صحيحة مثل شرائها من المحالّات الجاهزة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة على طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز بطريقة شهية ولذيذة لكي تتمكني من تقديمها لأطفالك وعائلتك. طريقة عمل الكريم كراميل طريقة عمل الكريم كراميل نقدم لكم طريقة عمل الكريم كراميل عبر موقعنا بطريقة مختلفة ومتنوعة. واحد كيلو من الحليب أربع أكياس من الفانيليا 12 ملعقة من السكر 8 حبات من البيض كوب سكر للكراميل نصف ليمونة ثلاث صوابع من الموز مقطع شرائح ملعقة من السمن أو الزيت طريقة تحضير الكريم كراميل في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضيف إليه الحليب ونضع السكر مع التقليب بشكل مستمر حتى يذوب السكر تماما، ويترك حتى يغلي لمدة 15 دقيقة بعد ذلك يتم رفعه من على النار.

بعد ذلك تترك لمدة خمس دقائق ويتم تقليب الفانيليا مع البيض ثم تقلبها مع الحليب والاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات بعد ذلك نبدأ بتجهيز الكرمل من خلال تجهيز وعاء ونضع في الماء والليمون والسكر وتترك المكونات مع بعضها حتى تذوب.

ويتم الاستمرار في تقليب الكاراميل حتى يصبح سميك ولونه ذهب بعد ذلك يتم رفعها من على النار ويتم تجهيز قالب الفرن ونضع في السمن أو الزيت ثم نضع الكيك في الفرن ثم نقوم بإضافة الكريمة ويتم تصفيتها نصفها، بعد ذلك نقوم بوضع هذه القوالب في حمام مائي لمدة 45 دقيقة حتى يحمر وجهها، بعد ذلك يتم إخراج الكيك من الفرن ويترك لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يغلى ثم يتم حفظه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ويتم تقديمه مع الموز وكوب العصير. طريقة تحضير الكريم كراميل الوسوم

طريقة عمل الكريم كراميل بطريقة مختلفة ومتنوعة، الكريم كراميل من الحلويات الشهية والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص ولكن لا تتمكن الكثير من سيدات المنزل وتجهيزها بكل دقة وبطريقة صحيحة مثل شرائها من المحالّات الجاهزة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة على طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز بطريقة شهية ولذيذة لكي تتمكني من تقديمها لأطفالك وعائلتك. طريقة عمل الكريم كراميل طريقة عمل الكريم كراميل نقدم لكم طريقة عمل الكريم كراميل عبر موقعنا بطريقة مختلفة ومتنوعة. واحد كيلو من الحليب أربع أكياس من الفانيليا 12 ملعقة من السكر 8 حبات من البيض كوب سكر للكراميل نصف ليمونة ثلاث صوابع من الموز مقطع شرائح ملعقة من السمن أو الزيت طريقة تحضير الكريم كراميل في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء ونضيف إليه الحليب ونضع السكر مع التقليب بشكل مستمر حتى يذوب السكر تماما، ويترك حتى يغلي لمدة 15 دقيقة بعد ذلك يتم رفعه من على النار.

بعد ذلك تترك لمدة خمس دقائق ويتم تقليب الفانيليا مع البيض ثم تقلبها مع الحليب والاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات بعد ذلك نبدأ بتجهيز الكرمل من خلال تجهيز وعاء ونضع في الماء والليمون والسكر وتترك المكونات مع بعضها حتى تذوب.

ويتم الاستمرار في تقليب الكاراميل حتى يصبح سميك ولونه ذهب بعد ذلك يتم رفعها من على النار ويتم تجهيز قالب الفرن ونضع في السمن أو الزيت ثم نضع الكيك في الفرن ثم نقوم بإضافة الكريمة ويتم تصفيتها نصفها، بعد ذلك نقوم بوضع هذه القوالب في حمام مائي لمدة 45 دقيقة حتى يحمر وجهها، بعد ذلك يتم إخراج الكيك من الفرن ويترك لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يغلى ثم يتم حفظه في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ويتم تقديمه مع الموز وكوب العصير. طريقة تحضير الكريم كراميل

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