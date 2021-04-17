بسكوت القهوه الرائع مقرمش وشهى وهش وناعم جدا ورائع وبمكونات غير مكلفة مثل الجاهز

طريقة عمل بسكوت القهوه ، يعتبر بسكوت القهوه واحد من أكثر أنواع البسكوت المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخصوصًا عاشقي القهوة، ويمكن تناوله بدلاً من وجبة الإفطار أو تناوله في المساء مع كوب من الشاي بدلاً من وجبة العشاء، ويتميز بسكوت القهوة بطعمه الشهي ومذاقه اللذيذ، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت القهوة بمقادير مضبوطة ونتيجة رائعة. طريقة عمل بسكوت القهوه:- طريقة عمل بسكوت القهوه:- المقادير:- 100 جرام من الزبدة.

90 جرام من السكر البودرة.

1 صفار بيض.

رشة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من النسكافيه.

ملعقة وربع من اللبن السائل.

ملعقة خل.

150 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة من البيكنج بودر.

30 جرام من النشا.

15 جرام من الكاكاو الخام. خطوات التحضير:- نحضر وعاء صغير ونضع به النسكافيه ونضيف له اللبن بعد أن نقوم بتسخينه على النار، ونقلب جيدًا إلى أن يذوب النسكافيه ثم نترك الوعاء جانبًا حتى يبرد الخليط.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونخفقها باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح قوامها مثل الكريمة.

ثم نقوم بإضافة السكر إلى وعاء الزبدة ونستمر في الخفق إلى أن يمتزجا معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة صفار البيض ورشة الفانيليا إلى خليط الزبدة مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس.

ثم نضيف خليط اللبن مع النسكافيه إلى الوعاء ونخلط جيدًا، ثم ننخل الدقيق جيدًا ونضيفه إلى الوعاء، بالإضافة إلى البيكنج بودر والكاكاو والنشا ونخلط باستخدام ملعقة.

ثم نبدأ في تجميع عجينة البسكوت باليد ونقسمها إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بتشكيل هذه الكرات على هيئة حبات القهوة.

باليد ونقسمها إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بتشكيل هذه الكرات على هيئة حبات القهوة. ثم نقوم برص حبات البسكوت داخل صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، بحيث نترك مسافة كافية بين كل حبة والأخرى.

ثم نستخدم السكين لعمل شق في منتصف كل حبة من البسكوت حتى تشبه حبة القهوة.

حتى تشبه حبة القهوة. ثم نغطي الصينية ونضعها في الثلاجة حوالي ساعة لتتماسك وتحافظ على شكلها.

ثم ندخل البسكوت إلى الفرن على درجة حرارة 180، بحيث يكون الفرن ساخن قبل إدخال الصينية بحوالي 10 دقائق، ونضع الصينية في منتصف الفرن حوالي ربع ساعة إلى أن ينضج البسكوت بشكل جيد.

ثم نخرج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقدم حبات البسكوت في طبق تقديم بجانب كوب من الشاي أو فنجان من القهوة. خطوات التحضير:- الوسوم

طريقة عمل بسكوت القهوه ، يعتبر بسكوت القهوه واحد من أكثر أنواع البسكوت المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وخصوصًا عاشقي القهوة، ويمكن تناوله بدلاً من وجبة الإفطار أو تناوله في المساء مع كوب من الشاي بدلاً من وجبة العشاء، ويتميز بسكوت القهوة بطعمه الشهي ومذاقه اللذيذ، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل بسكوت القهوة بمقادير مضبوطة ونتيجة رائعة. طريقة عمل بسكوت القهوه:- طريقة عمل بسكوت القهوه:- المقادير:- 100 جرام من الزبدة.

90 جرام من السكر البودرة.

1 صفار بيض.

رشة من الفانيليا.

ملعقتين كبيرتين من النسكافيه.

ملعقة وربع من اللبن السائل.

ملعقة خل.

150 جرام من الدقيق الأبيض.

رشة من البيكنج بودر.

30 جرام من النشا.

15 جرام من الكاكاو الخام. خطوات التحضير:- نحضر وعاء صغير ونضع به النسكافيه ونضيف له اللبن بعد أن نقوم بتسخينه على النار، ونقلب جيدًا إلى أن يذوب النسكافيه ثم نترك الوعاء جانبًا حتى يبرد الخليط.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونخفقها باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح قوامها مثل الكريمة.

ثم نقوم بإضافة السكر إلى وعاء الزبدة ونستمر في الخفق إلى أن يمتزجا معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة صفار البيض ورشة الفانيليا إلى خليط الزبدة مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط ناعم ومتجانس.

ثم نضيف خليط اللبن مع النسكافيه إلى الوعاء ونخلط جيدًا، ثم ننخل الدقيق جيدًا ونضيفه إلى الوعاء، بالإضافة إلى البيكنج بودر والكاكاو والنشا ونخلط باستخدام ملعقة.

ثم نبدأ في تجميع عجينة البسكوت باليد ونقسمها إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بتشكيل هذه الكرات على هيئة حبات القهوة.

باليد ونقسمها إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بتشكيل هذه الكرات على هيئة حبات القهوة. ثم نقوم برص حبات البسكوت داخل صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، بحيث نترك مسافة كافية بين كل حبة والأخرى.

ثم نستخدم السكين لعمل شق في منتصف كل حبة من البسكوت حتى تشبه حبة القهوة.

حتى تشبه حبة القهوة. ثم نغطي الصينية ونضعها في الثلاجة حوالي ساعة لتتماسك وتحافظ على شكلها.

ثم ندخل البسكوت إلى الفرن على درجة حرارة 180، بحيث يكون الفرن ساخن قبل إدخال الصينية بحوالي 10 دقائق، ونضع الصينية في منتصف الفرن حوالي ربع ساعة إلى أن ينضج البسكوت بشكل جيد.

ثم نخرج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقدم حبات البسكوت في طبق تقديم بجانب كوب من الشاي أو فنجان من القهوة. خطوات التحضير:-

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