أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسك

عجينة السمبوسك ، السمبوسك هو من المقبلات التي لا غنى عنها وخاصة في شهر رمضان الذي لا تخلو أي مائدة طعام منه نظرا لطعمه الشهي واللذيذ ويمكن حشوه بأكثر من حشوة فيمكن حشوه بالجبن أو البسطرمة أو اللحمة المفرومة أو الفراخ ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عجينة السمبوسك. طريقة تحضير السمبوسك : طريقة تحضير السمبوسك : المكونات : 2 كوب من الدقيق الابيض

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضعه على نار متوسطة ثم نضع به الماء والزيت والملح والماء حتى يمتزجوا معا وتغلى الماء ثم نقوم بإضافة الدقيق ثم نقوم بإزالة الوعاء من على النار.

ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى يمتزجوا جيدا ثم نقوم بترك الخليط جانبا حتى يبرد ثم نقوم بفركه بواسطة اليدين حتى نحصل على العجينة ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح .

ثم نقوم برش الدقيق على سطح مستوي ثم نقوم بوضع العجينة ونقوم بفردها بواسطة عصاة او النشابة حتى نحصل على عجينة رقيقة للغاية .

ثم نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي .

ثم نقوم بتجهيز الحشوة المرادة ثم نقوم بوضع بعض الحشوة في أول شريحة من العجينة التي تم تقطيعها ثم نقوم بأغلاقها جيدا حتى لا تفتح في الزيت ونكرر هذه العملية حتى ننتهي من الكمية الموجودة لديكي .

ثم نقوم بوضع قدر به زيت غزير على النار وعندما يسخن جيدا نقوم بوضع السمبوسك في الزيت ونقوم بتقليبه حتى يأخذ اللون الذهبي من الوجهين ثم نقوم بإخراجه على مناديل المطبخ وتصفيتها جيدا من الزيت حتى نقوم من الانتهاء من جميع الكمية الموجودة لديكي. الوسوم

عجينة السمبوسك ، السمبوسك هو من المقبلات التي لا غنى عنها وخاصة في شهر رمضان الذي لا تخلو أي مائدة طعام منه نظرا لطعمه الشهي واللذيذ ويمكن حشوه بأكثر من حشوة فيمكن حشوه بالجبن أو البسطرمة أو اللحمة المفرومة أو الفراخ ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة عجينة السمبوسك. طريقة تحضير السمبوسك : طريقة تحضير السمبوسك : المكونات : 2 كوب من الدقيق الابيض

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزيت طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضعه على نار متوسطة ثم نضع به الماء والزيت والملح والماء حتى يمتزجوا معا وتغلى الماء ثم نقوم بإضافة الدقيق ثم نقوم بإزالة الوعاء من على النار.

ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى يمتزجوا جيدا ثم نقوم بترك الخليط جانبا حتى يبرد ثم نقوم بفركه بواسطة اليدين حتى نحصل على العجينة ثم نقوم بتغطيتها وتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح .

ثم نقوم برش الدقيق على سطح مستوي ثم نقوم بوضع العجينة ونقوم بفردها بواسطة عصاة او النشابة حتى نحصل على عجينة رقيقة للغاية .

ثم نقوم بتقطيع العجينة بشكل طولي .

ثم نقوم بتجهيز الحشوة المرادة ثم نقوم بوضع بعض الحشوة في أول شريحة من العجينة التي تم تقطيعها ثم نقوم بأغلاقها جيدا حتى لا تفتح في الزيت ونكرر هذه العملية حتى ننتهي من الكمية الموجودة لديكي .

ثم نقوم بوضع قدر به زيت غزير على النار وعندما يسخن جيدا نقوم بوضع السمبوسك في الزيت ونقوم بتقليبه حتى يأخذ اللون الذهبي من الوجهين ثم نقوم بإخراجه على مناديل المطبخ وتصفيتها جيدا من الزيت حتى نقوم من الانتهاء من جميع الكمية الموجودة لديكي.

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