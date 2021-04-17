الكنافة بالقشطة على طريقة أشهر المحلات والسر في لونها وطعمها اللذيذ

من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تعد من الأساسيات في الأفطار في شهر رمضان الكنافة بالقشطة والتي تتعدد طرق تحضيرها ومذاقها بحسب حشواتها، فهي تعتبر من الحلويات الأكثر بحثا في هذه الفترة حيث ترغب بعض من النساء في طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة ناجحة وغير مكلفة، حيث يمكن لأي سيدة ان تقوم بعملها والحصول على طعم لذيذ ورائع دون الحاجة لشرائها من الخارج، ونظراً لطعمها اللذيذ والمميز يتناولها و يعشقها الكثير في شهر رمضان حيث تشتهر في الدول العربية وخاصة مصر، وبرغم أن الكنافة الجاهزة تتميز بطعم لذيذ ويقبلون على شرائها الكثير، إلا أن البعض يخشي الشراء وذلك حرصاً على سلامة العائلة وخاصة بعد أنتشار جائحة كورونا، لذلك يرغبون في صنعها في المنزل لضمان نظافة صحتها، وعبر هذا المقال سوف نقدم لكم عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة. مكونات عمل الكنافة بالقشطة مكونات عمل الكنافة بالقشطة المكونات: نصف كيلو من الكنافة

كوب من الزبدة السائلة

نصف كوب من السكر البودرة طريقه تحضير الحشوة 2 كوب من الحليب

2 ملعقه من النشا

رشه من الفانيليا

أربع ملاعق من السكر طريقه تحضير الكنافة بالقشطة نقوم بوضع الكنافة في الفريزر ونتركها لمدة 24 ساعة حتى تتجمد.

ثم نقوم بإخراجها ثم تقطيعها قطع صغيرة بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة السائلة والسكر ونقلبهم جيدا.

نضع إناء على النار ثم نقوم باضافة الحليب البارد والنشا ونقلبهم جيدا حتى يصبح القوام كريمى.

ثم نترك القشطة على جنب حتى تبرد لمدة دقائق.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع نصف كمية الكنافة ونضغط جيدا.

ثم نضع القشطة وبعد ذلك نضع نصف كمية الكنافة المتبقية ونضغط مرة ثانية.

ندخل الصينية فرن ساخنة ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

ثم نضع عليها الشربات البارد وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تعد من الأساسيات في الأفطار في شهر رمضان الكنافة بالقشطة والتي تتعدد طرق تحضيرها ومذاقها بحسب حشواتها، فهي تعتبر من الحلويات الأكثر بحثا في هذه الفترة حيث ترغب بعض من النساء في طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة ناجحة وغير مكلفة، حيث يمكن لأي سيدة ان تقوم بعملها والحصول على طعم لذيذ ورائع دون الحاجة لشرائها من الخارج، ونظراً لطعمها اللذيذ والمميز يتناولها و يعشقها الكثير في شهر رمضان حيث تشتهر في الدول العربية وخاصة مصر، وبرغم أن الكنافة الجاهزة تتميز بطعم لذيذ ويقبلون على شرائها الكثير، إلا أن البعض يخشي الشراء وذلك حرصاً على سلامة العائلة وخاصة بعد أنتشار جائحة كورونا، لذلك يرغبون في صنعها في المنزل لضمان نظافة صحتها، وعبر هذا المقال سوف نقدم لكم عمل الكنافة بالقشطة اللذيذة. مكونات عمل الكنافة بالقشطة مكونات عمل الكنافة بالقشطة المكونات: نصف كيلو من الكنافة

كوب من الزبدة السائلة

نصف كوب من السكر البودرة طريقه تحضير الحشوة 2 كوب من الحليب

2 ملعقه من النشا

رشه من الفانيليا

أربع ملاعق من السكر طريقه تحضير الكنافة بالقشطة نقوم بوضع الكنافة في الفريزر ونتركها لمدة 24 ساعة حتى تتجمد.

ثم نقوم بإخراجها ثم تقطيعها قطع صغيرة بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة السائلة والسكر ونقلبهم جيدا.

نضع إناء على النار ثم نقوم باضافة الحليب البارد والنشا ونقلبهم جيدا حتى يصبح القوام كريمى.

ثم نترك القشطة على جنب حتى تبرد لمدة دقائق.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع نصف كمية الكنافة ونضغط جيدا.

ثم نضع القشطة وبعد ذلك نضع نصف كمية الكنافة المتبقية ونضغط مرة ثانية.

ندخل الصينية فرن ساخنة ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

ثم نضع عليها الشربات البارد وتقدم بالهنا والشفا.

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