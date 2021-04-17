اقوى كولاجين بالعالم لشد البشرة من التجاعيد للشد الفوري لتجاعيد الوجة والرقبه واليدين نهائيا

كريم لشد الوجه ، وجد عدد لا يحصى من الكريمات التي تساهم في شد البشرة، فمنها الذي يزحم رفوف المتاجر والصيدليات بدون جدوى، ومنها ما يوفي بوعده، ولكن للحصول على نتيجة مرضية ينصح بالمداومة على الاستخدام.

كريم لشد الوجه:-

يوجد كثير من الكريمات المستخدمة لشد الوجه ولكننا سوف نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية والكريمات الطبيعية لشد الوجه ومنها:

كريم الزيوت الطبيعية وشمع العسل:-

المكونات :-

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

نصف كوب من زيت اللوز الحلو.

كبسولتين من فيتامين E وهي ما تعادل نصف ملعقة صغيرة.

ملعقتان من شمع عسل.

ملعقتان صغيرتان من زبدة الشيا.

يوضع كل من زيت جوز الهند وزبدة الشيا داخل في وعاء ويرفع على النار حتى تذوب.

تضاف بقية المكونات وتقلب من وقت إلى آخر.

يصب الخليط في عبوة ويترك حتى يتجمد ويصبح صلب.

يمكن استخدام الخلطة في أي وقت لترطيب البشرة والحد من ظهور الترهلات والتجاعيد.

الطريقة:-العسل وكريم الفازلين:-

المكونات:-

صفار بيضة واحدة.

كمية مناسبة من الفازلين.

نصف ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

نرفع إناء به ماء على النار ونتركه حتى يغلي.

في إناء أخر نضع الكمية المحددة من الفازلين.

نضع إناء الفازلين داخل الإناء الآخر وننتظر حتى يتم ذوبان الفازلين.

تضاف باقي المكونات إلى صفار البيض ونبدأ في الخفق، ثم نسكبهم على الفازلين.

تمزج كافة المكونات معا للحصول على خلطة ذات قوام متماسك.

توضع الوصفة داخل وعاء زجاجي وتستخدم مرتين في اليوم واحدة في الصباح وأخرى قبل الذهاب إلى النوم.

وبهذا نكون قد تعرفنا على كريم لشد الوجه والجدير بذكره أن جميع الوصفات والكريمات لا تعطي نتيجة إلا في حالة الاستمرار عليها.

طريقة التحضير :-