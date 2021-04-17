هدية لعرايس العيد اسرع واقوى كريم تبييض العانه والابطين والوجه والجسم كله فى دقائق

وصفة لصنع كريم لتفتيح الجسم ، توجد بعض أنواع الكريمات التي تستعمل من أجل إعطاء الجسم لون افتح من لونه الطبيعي، فهو يساهم أيضًا في إعطاء الجسم لونه الأساسي الذي كان عليه قبل التعرض لأشعة الشمس والمواد الأخرى التي تسبب الاسمرار. وصفة لصنع كريم لتفتيح الجسم:- وصفة لصنع كريم لتفتيح الجسم:- المكونات :- علبه فازلين طبى.

علبة كريم باثينول.

ملعقتين زيت زيتون طريقة الاستعمال :- امزجي جميع المكونات التي تم ذكرها سابقا معًا بكميات متساوية

ضعي الوصفة داخل علبة ذات غطاء محكم.

اغسلي المنطقة المراد تفتيحها باستخدام الشامبو والماء ثم تأكدي من تجفيفها بشكل جيد.

طبقي جزء بسيط من الخلطة على المنطقة الداكنة وابدئي في تدليكها بحركات دائرية.

يمكن استخدام الوصفة لتفتيح الوجه .

. يفضل استعمالها خلال فترة الليل.

تغسل المنطقة بواسطة الغسول المخصص للبشرة. مزيج طبيعي لتفتيح الجسم:- طريقة الاستعمال :-مزيج طبيعي لتفتيح الجسم:- المكونات :- ثلاثة ملاعق من عسل النحل.

قطرات من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب. طريقة التحضير:- أضيفي كل من الحليب عسل النحل والليمون معًا وابدئي في التقليب باستخدام ملعقة خشبية.

اغسلي الجزء المراد تفتيحه سواء كان في الجسم أو الوجه او اى مكان بالجسم وجففيه بشكل جيد بواسطة المنشفة المخصصة.

انثري طبقة رقيقة من الوصفة على المنطقة واستمري في تدليكها برفق.

اتركي الكريم لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

يستعمل الكريم من ثلاثة إلى أربعة مرات في الأسبوع، كما أنه متاح الاستخدام لجميع أنواع البشرة.

للحصول على نتيجة مرغوب بها يجب المداومة على الوصفة.

وختامًا لمقالنا لقد تعرفنا على الكريمات التي تستخدم في تفتيح الجسم والتي يمكن شراؤها بالصيدليه وكذلك تعرفنا على وصفة طبيعية والتي يمكن تحضيرها في المنزل وذلك من أجل تفتيح الجسم. طريقة التحضير:- الوسوم

وصفة لصنع كريم لتفتيح الجسم ، توجد بعض أنواع الكريمات التي تستعمل من أجل إعطاء الجسم لون افتح من لونه الطبيعي، فهو يساهم أيضًا في إعطاء الجسم لونه الأساسي الذي كان عليه قبل التعرض لأشعة الشمس والمواد الأخرى التي تسبب الاسمرار. وصفة لصنع كريم لتفتيح الجسم:- وصفة لصنع كريم لتفتيح الجسم:- المكونات :- علبه فازلين طبى.

علبة كريم باثينول.

ملعقتين زيت زيتون طريقة الاستعمال :- امزجي جميع المكونات التي تم ذكرها سابقا معًا بكميات متساوية

ضعي الوصفة داخل علبة ذات غطاء محكم.

اغسلي المنطقة المراد تفتيحها باستخدام الشامبو والماء ثم تأكدي من تجفيفها بشكل جيد.

طبقي جزء بسيط من الخلطة على المنطقة الداكنة وابدئي في تدليكها بحركات دائرية.

يمكن استخدام الوصفة لتفتيح الوجه .

. يفضل استعمالها خلال فترة الليل.

تغسل المنطقة بواسطة الغسول المخصص للبشرة. مزيج طبيعي لتفتيح الجسم:- طريقة الاستعمال :-مزيج طبيعي لتفتيح الجسم:- المكونات :- ثلاثة ملاعق من عسل النحل.

قطرات من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب. طريقة التحضير:- أضيفي كل من الحليب عسل النحل والليمون معًا وابدئي في التقليب باستخدام ملعقة خشبية.

اغسلي الجزء المراد تفتيحه سواء كان في الجسم أو الوجه او اى مكان بالجسم وجففيه بشكل جيد بواسطة المنشفة المخصصة.

انثري طبقة رقيقة من الوصفة على المنطقة واستمري في تدليكها برفق.

اتركي الكريم لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

يستعمل الكريم من ثلاثة إلى أربعة مرات في الأسبوع، كما أنه متاح الاستخدام لجميع أنواع البشرة.

للحصول على نتيجة مرغوب بها يجب المداومة على الوصفة.

وختامًا لمقالنا لقد تعرفنا على الكريمات التي تستخدم في تفتيح الجسم والتي يمكن شراؤها بالصيدليه وكذلك تعرفنا على وصفة طبيعية والتي يمكن تحضيرها في المنزل وذلك من أجل تفتيح الجسم. طريقة التحضير:-

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