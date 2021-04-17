اسرار صبغ الشعر بالطريقه الايطالية الاصلية بالمنزل مثل الكوافيرات وتغطية الشيب للابد

طريقة صبغ الشعر ، يلجأ العديد من الأفراد لتغير مظهرهم خاصة لون الشعر لذلك يستخدمون صبغات الشعر، فهي تستخدم لإضافة لون جديد للشعر، وتنقسم أنواع الصبغة المؤقتة أي أنها سهلة الإزالة وتبقي لمدة صغيرة، شبه دائمة وهي تبقى لعدة أيام، مستمرة وهي تظل لعدة أسابيع .

قومي بغسل شعرك بشكل جيد قبل إتمام عملية الصبغ ب 24 ساعة على الاقل، ولكن احذري من استخدام البلسم.

اعملي على تغطية كافة الأسطح المحيطة بك وذلك لحمايتها من اكتساب لون الصبغة.

ضعي منشفة على الكتفين.

قومي تطبيق الفازلين على الأماكن المحتمل ملامستها للصبغة، مثل الأذن والرقبة.

مشطي الشعر بشكل جيد وذلك للتخلص من أي تشابك إن وجد.

احضري مشط ذو ذيل رفيع لتقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة ومتساوية.

ارتدي القفازات.

استخدمي فرشاة الأسنان الناعمة في وضع الصبغة على الشعر.

ضعي كيس بلاستيك حول الشعر واتركيه لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعرك باستخدام الماء، كرري العملية للتخلص من الصبغة بشكل نهائي.

جففي الشعر وابدئي في تمشيطه.

تجنبي استخدام الشامبو لمدة 48 من بعد الصبغ.

طريقة صبغ الشعر:-الوان الصبغة:-

يوجد العديد من ألوان الصبغة ومنها:

الشعر الأحمر.

الشعر الأسود.

الشعر البلاتيني.

الشعر الباستيل.

الشعر البني المائل إلى الأشقر.

الشعر البني الكراميل.

الشعر البني الشوكولاتة.

أنواع الصبغات:-

تتمثل أنواع الصبغات فيما يلي:

صبغة بيونيك الإيطالية.

صبغة فيتو.

لوريال باريس.

صبغة من ريفلون.

تشي شاين شايدز.

صبغة باليت.

الصبغة الإيطالية ماكسيما.

صبغة شعر غارنييه.

صبغات جي كي الإيطالية.

بعد أن تعرفنا على طريقة صبغ الشعر وأنواع الصبغات وألوانها نوضح طرق للعناية بالشعر

وأنواع الصبغات وألوانها نوضح طرق للعناية بالشعر استخدام شامبو مخصص للشعر.

استخدام البلسم بشكل منتظم.

عدم تصفيف الشعر عندما يكون مبلل.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على طريقة صبغ الشعر ومكنكِ الآن تجربته في المنزل بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل.

طرق العناية بالشعر:-