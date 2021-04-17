الكريم الخارق من مكونين فقط  يفجر دهون البطن والأرداف ويشد المناطق المترهلة في الجسم

دهون البطن والأرداف ويشد المناطق المترهلة في الجسم، كريم القهوة للتخسيس وحرق دهون الجسم من المشاكل التي تسبب إحراج للمرأة هي السمنة، وخاصة إذا كانت متراكمة في البطن، وتوجد بعض الأجهزة التي تقوم بتفتيت الدهون بكل سهوله، ولكن أصبحت مكلفة للغاية، وأصبح الجميع يلجأ إلي بعض الوصفات الطبيعية، ومنها كريم القهوة الطبيعي للتخسيس وحرق الدهون في الجسم .

كريم القهوة لنسف

قد يجهل الكثير من الأشخاص أهمية كريم القهوة في تخسيس الجسم ونسف الدهون المتراكمة واليكم الآن طريقة عمل الكريم الناسف للدهون .

نصف كوب من البن الغامق

نصف كوب من زيت الزيتون

كوب من السكر الأبيض

نحضر إناء ونضع فيه البن والسكر والقهوة ونقلب جيدا.

حتي يصبح القوام كريمي ونعبئهم في برطمان ونحفظه في الثلاجة لحين الاستخدام، نأخذ كمية مناسبة من الكريم وندهنه علي الجزء المراد تخسيسه .

وندلك الجلد جيدا لمدة عشر دقائق ثم تغطي المنطقة بكيس بلاستيك حتي يتشرب الجلد الخليط جيدا.

وبعد مرور نصف ساعة نغسل المنطقة بالماء والصابون وتكرر هذه الوصفة مرة كل ثلاثة أيام .

مكونات كريم القهوة الحارقة للدهونطريقه تحضير واستخدام كريم القهوة الحارقة للدهون

طريقه كريم القهوة للتخسيس وحرق الدهون

يعتبر كريم الفوة من افضل أنواع الكريمات التي تقضى على السمنة المفرطة .

كوب من ماء الورد

نصف كوب من القهوة

نصف كوب من الزنجبيل المطحون

ربع كوب من خل التفاح

نخلط القهوة وماء الورد وخل التفاح والزنجبيل المطحون حتي يصبح القوام كريمي.

يشطف المنطقة المراد تخسيسها بالماء، وندهن الخليط ونتركه لمدة نصف ساعة ونغطيها بكيس بلاستيك لمدة ساعة إلا ربع، سوف تلاحظين الفرق في نسف دهون الجسم المتراكمة وحرق الدهون .

وبعدها يشطف المنطقة بالماء وتكرر الوصفة مرة كل أسبوع.

مكونات كريم القهوة للتخسيس وحرق الدهونطريقه تحضير واستخدام كريم القهوة للتخسيس وحرق الدهون

طريقه كريم القهوة والقرفة للتخسيس وحرق الدهون

قد يعانى الكثير من الأشخاص من السمنة لذلك ينصح باستخدام كريم القهوة لنسف دهون الجسم والأرداف .

ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو

نصف كوب من القهوة

ثلاث ملاعق من الزنجبيل المطحون

ثلاث ملاعق من زيت النعناع

معلقتين زيت جونسون

مكونات كريم القهوة والقرفة للتخسيسطريقه تحضير واستخدام كريم القهوة والقرفة للتخسيس

تخلط جميع المكونات السابقة ويتم فردها علي الجسم مباشرة.

هذا الكريم فعال جداً في القضاء على دهون الجسم المتراكمة في الجسم، بل ويعمل على شد البشرة والجسم .

وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع .