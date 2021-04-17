طريقة عمل عجينة البف الحجازي الأصلية أو السمبوسة السعودي المقرمشة

طريقة عمل عجينة البف الحجازي الأصلية بطريقة سهلة ولذيذة وتسمى أيضاً السمبوسة السعودي وهي عبارة عن عجينة مقرمشة وهشة وخفيفة، تستخدم السمبوسة السعودي كمقبلات رئيسية يومية على المائدة الرمضانية، فلا تجد بيتاً يخلو منها في أيام رمضان سواء في مائدة الإفطار أو السحور، عجينة البف الحجازي هشة ومقرمشة وبالإضافة إلى ذلك فهي سهلة التحضير وسريعة ولها طعم لذيذ ورائع، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم كيفية تحضير عجينة البف السعودي الأصلي بأسهل طريقة وبالتفصيل وقدميها على مائدتك كل يوم. طريقة عمل عجينة البف الحجازي مقادير البف الحجازي كوبين من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح. طريقة عمل عجينة البف الحجازي في البداية نخلط الدقيق مع الملح ثم نضيف الماء بالتدريج.

نضيف الزيت في النهاية ثم نعجن كل المكونات مع بعضها في الهجانة الكهربائية أو باليد.

نعجن لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة لينة سهلة التشكيل ولا تلتصق في اليد.

نغطي العجين بواسطة ورق التغليف الشفاف ثم نضعها في وعاء لترتاح لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى تكون سهلة الفرد.

في هذه الأثناء نجهز الحشوات التي ترغب بها يمكن حشوها لحم أو دجاج أو جبن أو خضار أو حشوات مشكلة حسب الرغبة.

نحضر العجينة ثم نقسمها إلى قسمين نفرد القسم الأول فرداً جيداً حتى تكون خفيفة ثم نضع مقدار ملعقة من الحشوة في عدة أجزاء من العجينة.

نفرد النصف الآخر من العجينة ثم نغطي بها النصف الأول.

نستخدم قطاعة السمبوسة السعودي أو القطاعات المربعة في تشكيل عدة حبات من السمبوسة حتى ننتهي من كل الأماكن التي تحتوي على الحشوة.

نعيد عجن وفرد باقي العجينة ونكرر العمل مرة أخرى.

إذا لم توجد قطاعة العجين يمكن تشكيل العجينة بأي طريقة أخرى حسب الرغبة يمكن تقسيمها إلى كرات صغيرة ونفرد كل كرة من العجينة على حدة ثم نضع بها الحشوة ونغلقها على شكل هلال مثل القطايف.

نقلي حبات السمبوسة في زيت غزير وساخن حتى تصبح لونها ذهبياً ثم نصفيها ونقدمها. طريقة عمل عجينة البف الحجازي مقادير البف الحجازيطريقة عمل عجينة البف الحجازي الوسوم

طريقة عمل عجينة البف الحجازي الأصلية بطريقة سهلة ولذيذة وتسمى أيضاً السمبوسة السعودي وهي عبارة عن عجينة مقرمشة وهشة وخفيفة، تستخدم السمبوسة السعودي كمقبلات رئيسية يومية على المائدة الرمضانية، فلا تجد بيتاً يخلو منها في أيام رمضان سواء في مائدة الإفطار أو السحور، عجينة البف الحجازي هشة ومقرمشة وبالإضافة إلى ذلك فهي سهلة التحضير وسريعة ولها طعم لذيذ ورائع، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم كيفية تحضير عجينة البف السعودي الأصلي بأسهل طريقة وبالتفصيل وقدميها على مائدتك كل يوم. طريقة عمل عجينة البف الحجازي مقادير البف الحجازي كوبين من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح. طريقة عمل عجينة البف الحجازي في البداية نخلط الدقيق مع الملح ثم نضيف الماء بالتدريج.

نضيف الزيت في النهاية ثم نعجن كل المكونات مع بعضها في الهجانة الكهربائية أو باليد.

نعجن لمدة خمس دقائق حتى نحصل على عجينة لينة سهلة التشكيل ولا تلتصق في اليد.

نغطي العجين بواسطة ورق التغليف الشفاف ثم نضعها في وعاء لترتاح لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى تكون سهلة الفرد.

في هذه الأثناء نجهز الحشوات التي ترغب بها يمكن حشوها لحم أو دجاج أو جبن أو خضار أو حشوات مشكلة حسب الرغبة.

نحضر العجينة ثم نقسمها إلى قسمين نفرد القسم الأول فرداً جيداً حتى تكون خفيفة ثم نضع مقدار ملعقة من الحشوة في عدة أجزاء من العجينة.

نفرد النصف الآخر من العجينة ثم نغطي بها النصف الأول.

نستخدم قطاعة السمبوسة السعودي أو القطاعات المربعة في تشكيل عدة حبات من السمبوسة حتى ننتهي من كل الأماكن التي تحتوي على الحشوة.

نعيد عجن وفرد باقي العجينة ونكرر العمل مرة أخرى.

إذا لم توجد قطاعة العجين يمكن تشكيل العجينة بأي طريقة أخرى حسب الرغبة يمكن تقسيمها إلى كرات صغيرة ونفرد كل كرة من العجينة على حدة ثم نضع بها الحشوة ونغلقها على شكل هلال مثل القطايف.

نقلي حبات السمبوسة في زيت غزير وساخن حتى تصبح لونها ذهبياً ثم نصفيها ونقدمها. طريقة عمل عجينة البف الحجازي مقادير البف الحجازيطريقة عمل عجينة البف الحجازي

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