كنتاكي في البيت طريقة عمل الدجاج والأرز الريزو بالخلطة السرية بكل سهولة مثل المطاعم

يعد كنتاكي من أشهر المطاعم السريعة لتحضير الدجاج المقلي، والذي يمتلك فروع كثيرة جداً في مختلف أنحاء العالم، ويشتهر بوصفته السرية التي تسحر الجميع وتمنحهم المذاق الجيد والمميز، ولذلك ترغب الأمهات في تحضيره في البيت لأولادها لكي تضمن لهم وجبة صحية وجودة الطعام، ولذلك سوف ننشر لكم اليوم الوصفة السرية من كنتاكي لعمل الدجاج والأرز الريزو، وبالتالي لن تحتاجون إلى الذهاب للمطاعم مرة أخرى.

دجاجة مقطعة إلى 8 قطع.

ملعقة من الملح والفلفل.

ملعقة من القرفة.

ملعقة من الكاري.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الشطة.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من بهارات الدجاج.

2 كوب من الدقيق.

كوب من اللبن ويمكن استبداله بالماء.

زيت للقلي.

طريقة عمل الدجاج الكنتاكي

للطبقة الخارجية:

2 كوب من الدقيق.

بهارات دجاج.

ملح وفلفل.

كاري وكركم.

بابريكا.

شطة.

بصل وثوم بودرة.

في بولة كبيرة نضع الدقيق والبهارات ونضيف لهم اللبن أو الماء، ونقلب حتى يتجانسوا، ونغمس الدجاج في هذا الخليط ونتركه منقوع لمدة ليلة كاملة في الثلاجة، وفي طبق آخر نقوم بوضع الدقيق والبهارات، ونخرج الدجاج المنقوع من التتبيلة إلى هذا الخليط، ثم نقليه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.

2 كوب ونصف كوب من الأرز المصري.

2 كوب من الماء المغلي.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

كاري.

كركم.

بهارات دجاج.

ملح.

2 بصلة مفرومة.

طريقة عمل الأرز الريزو

في وعاء كبير نقوم بوضع ملعقة من الزيت ومكعب زبدة، ثم نضيف البصل والبهارات ونقلب بشكل جيد حتى يذبل البصل، ثم نضيف البصل ونقلب جيداً، وبعد ذلك نضيف الماء المغلي ونتركه حتى يغلي ثم نقلل حرارة النار، وبعد أن يستوي يقدم ساخن وبألف هنا وشفا.