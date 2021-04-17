الكنافة النابلسية بالطريقة السحرية تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها للتمتع بمذاق شهي

ظهرت الكنافة النابلسية في مصر في الفترة الأخيرة، نظرًا لقدوم الكثيرين من سوريا للاستيطان داخل مصر، والحقيقة أن هذا النوع من الحلوى نال استحسان كبير من قبل الكبار والصغار، وبسبب مذاقها الشهي، أصبح البعض يحرص على استهلاكها بشكل يومي، تعتمد تلك الحلوى عند تحضيرها على نوع محدد من الجبن، لذا جئنا اليوم لنقدم لكِ أفضل وأسهل طريقة لها حتى يتسنى لك صنعها في منزلك.

الكنافة النابلسية بالطريقة السحرية

تعلمي الطريقة معنا وحضري أطيب حلوى من صنع يديك لأطفالك، وسوف تذهلين من طعمها الرائع وكذلك إعجاب كل من يتناولها، ويمكنك تقديمها على سفرة ضيافتكِ، تابعي معنا للتعرف على مقاديرها وكذلك طريقة إعدادها.

نصف كيلو من الكنافة.

ربع كيلو من الجبن العكاوي المحلى.

شربات.

صبغة كنافة.

ثلاث ملاعق من السمن.

فستق حلبي.