الكنافة النابلسية بالطريقة السحرية تعرفي على أفضل طريقة لتحضيرها للتمتع بمذاق شهي

ظهرت الكنافة النابلسية في مصر في الفترة الأخيرة، نظرًا لقدوم الكثيرين من سوريا للاستيطان داخل مصر، والحقيقة أن هذا النوع من الحلوى نال استحسان كبير من قبل الكبار والصغار، وبسبب مذاقها الشهي، أصبح البعض يحرص على استهلاكها بشكل يومي، تعتمد تلك الحلوى عند تحضيرها على نوع محدد من الجبن، لذا جئنا اليوم لنقدم لكِ أفضل وأسهل طريقة لها حتى يتسنى لك صنعها في منزلك.الكنافة النابلسية بالطريقة السحرية
تعلمي الطريقة معنا وحضري أطيب حلوى من صنع يديك لأطفالك، وسوف تذهلين من طعمها الرائع وكذلك إعجاب كل من يتناولها، ويمكنك تقديمها على سفرة ضيافتكِ، تابعي معنا للتعرف على مقاديرها وكذلك طريقة إعدادها.مقادير الكنافة
- نصف كيلو من الكنافة.
- ربع كيلو من الجبن العكاوي المحلى.
- شربات.
- صبغة كنافة.
- ثلاث ملاعق من السمن.
- فستق حلبي.
- إحضار وعاء نظيف وسكب ملعقة ونصف من السمن إليه، ومن ثم وضعه على النار تحت درجة حرارة متوسطة لحين ذوبانها.
- عند الانتهاء من الذوبان، يتم إنزالها من على النار وتركها جانبًا.
- إحضار مصفاة ووضع الجبن فيها حتى يتم تصفيتها من الماء نهائيًا.
- جهزي صينية قصيرة الحافة، ادهني باقي السمن بها، ثم بعد ذلك ضعي ربع ملعقة من صبغة الكنافة.
- امزجي كلًا من السمن والصبغة سويًا، وتوزيعها بشكل جيد في جميع نواحي الصينية.
- في قدر مستقل وضعي الكنافة وتفتيتها ثم تغطيتها بالسمن المذاب من قبل بحيث أن يصل إلى الكنافة بأكملها.
- خذي جزءًا منها ووضعها في قاع الصينية مع الضغط عليها بحركة خفيفة حتى تتماسك جيدًا ويتساوى سطح الكنافة.
- إضافة الجبنة المصفاة وتوزيعها بالتساوي على هذه الطبقة.
- إحماء الفرن تحت درجة حرارة متوسطة، وإدخال الصينية مع مراعاة تحريكها بشكل دائري لحين ذوبان الجبن تمامًا.
- بعد التأكد من تحميص الكنافة من كافة جوانبها، قومي بإخراجها.
- سكب القطر إليها، وإضفاء لمساتك الأخيرة الرائعة وتزيينها بالفستق الحلبي الناعم.
- أصبحت الكنافة النابلسية جاهزة للتقديم.
الوسوم
ظهرت الكنافة النابلسية في مصر في الفترة الأخيرة، نظرًا لقدوم الكثيرين من سوريا للاستيطان داخل مصر، والحقيقة أن هذا النوع من الحلوى نال استحسان كبير من قبل الكبار والصغار، وبسبب مذاقها الشهي، أصبح البعض يحرص على استهلاكها بشكل يومي، تعتمد تلك الحلوى عند تحضيرها على نوع محدد من الجبن، لذا جئنا اليوم لنقدم لكِ أفضل وأسهل طريقة لها حتى يتسنى لك صنعها في منزلك.الكنافة النابلسية بالطريقة السحرية
تعلمي الطريقة معنا وحضري أطيب حلوى من صنع يديك لأطفالك، وسوف تذهلين من طعمها الرائع وكذلك إعجاب كل من يتناولها، ويمكنك تقديمها على سفرة ضيافتكِ، تابعي معنا للتعرف على مقاديرها وكذلك طريقة إعدادها.مقادير الكنافة
- نصف كيلو من الكنافة.
- ربع كيلو من الجبن العكاوي المحلى.
- شربات.
- صبغة كنافة.
- ثلاث ملاعق من السمن.
- فستق حلبي.
- إحضار وعاء نظيف وسكب ملعقة ونصف من السمن إليه، ومن ثم وضعه على النار تحت درجة حرارة متوسطة لحين ذوبانها.
- عند الانتهاء من الذوبان، يتم إنزالها من على النار وتركها جانبًا.
- إحضار مصفاة ووضع الجبن فيها حتى يتم تصفيتها من الماء نهائيًا.
- جهزي صينية قصيرة الحافة، ادهني باقي السمن بها، ثم بعد ذلك ضعي ربع ملعقة من صبغة الكنافة.
- امزجي كلًا من السمن والصبغة سويًا، وتوزيعها بشكل جيد في جميع نواحي الصينية.
- في قدر مستقل وضعي الكنافة وتفتيتها ثم تغطيتها بالسمن المذاب من قبل بحيث أن يصل إلى الكنافة بأكملها.
- خذي جزءًا منها ووضعها في قاع الصينية مع الضغط عليها بحركة خفيفة حتى تتماسك جيدًا ويتساوى سطح الكنافة.
- إضافة الجبنة المصفاة وتوزيعها بالتساوي على هذه الطبقة.
- إحماء الفرن تحت درجة حرارة متوسطة، وإدخال الصينية مع مراعاة تحريكها بشكل دائري لحين ذوبان الجبن تمامًا.
- بعد التأكد من تحميص الكنافة من كافة جوانبها، قومي بإخراجها.
- سكب القطر إليها، وإضفاء لمساتك الأخيرة الرائعة وتزيينها بالفستق الحلبي الناعم.
- أصبحت الكنافة النابلسية جاهزة للتقديم.
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