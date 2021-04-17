أسرار عمل الجبنة الرومي في المنزل وفوائدها الكبيرة التي يغفل عنها الكثير

تعتبر الجبنة الرومي واحدة من أكثر أنواع الجبنة التي يحبها الكثير من الأفراد، ولن نبالغ في حالة القول بأنها من ضمن أكثر أنواع الجبن المشهورة التي تزين موائد الإفطار والعشاء على الرغم أنها غالية الثمن نوعاً ما، وتعتبر تلك الجبنة من أكثر الأنواع المفيدة لصحة الجسم لأنها غنية بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة الأسنان والعظم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يعتبر مفيد للغاية لصحة العيون، تحتوي الجبنة على أحد أنواع الفطريات المعروفة بالبنسيليوم الذي يفيد الأمعاء وينظم عملية الهضم، كما أنه يساهم في علاج القرح ويعمل على التخلص من النحافة المفرطة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

تحتاج الجبنة الرومي في تحضيرها بالمنزل إلى وقت طويل للغاية، والتي تبدأ من اللبن المضاف له الملح، وبعدها نضيف إليه ما يعرف بالمنفحة، وهي حد المواد التي تساهم في تخثر الجبن، ولكن تلك الجبنة تتطلب كميات كبيرة من الحليب، فقرض الجبنة الرومي الذي نراه في المحلات يتم تصنيعه من 140 كيلو جرام من اللبن، مما يعني أن كيلو الجبنة الرومي يحتاج إلى 8 كيلو من اللبن، مما يعزي ارتفاع ثمنها.

في وعاء كبير على النار نقوم بوضع الحليب بالكمية التي نحتاج إليها، كما وضحنا بالأعلى، ويترك على النار حتى تمام الغليان. من الأفضل أن يترك في مرحلة الغليان لدقائق معدودة لضمان القضاء على كافة الجراثيم الموجودة به. نقوم بإضافة كوب من الزبادي له مع الاستمرار في التقليب، ويرفع جانباً. في كوب كبير نضيف 3/4 كوب من الماء البارد مضاف له ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من الملح، ونضيفها للحليب بعد رفعه من على النار. يتم تصفيته في قطعة من الشاش، ويصب في قوالب حتى يتماسك جيداً.

خطوات صناعة الجبنة الرومي في المنزل