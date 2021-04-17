طريقة سهلة لتحضير الكنافة بالنوتيلا المقرمشة في المنزل بأقل التكاليف

الكنافة بالنوتيلا من الأنواع الشهير للكنافة، والكنافة هى واحدة من الحلويات الشرقية التي تتمتع بمذاقها الرائع والمميز، وتعد من الأصناف التي يشهر تحضيرها في شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر الكريم لا يخلو منزل من منازل المسلمين من الكنافة بأنواعها المختلفة حسب الوصفة المحببة لك، فمنها وصفة الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالقشطة، وغير ذلك من الأصناف الأخري التي يتم اضافتها للكنافة، وفي هذا المقال سنتحدث عن واحدة من وصفات الكنافة وهى وصفة الكنافة بالنوتيلا. مقادير الكنافة بالنوتيلا الكنافة بالنوتيلا حلوى يفضلها الكثيروب لعشقهم للنوتيلا لذلك نقدم لكم عب موقعنا طريقة تحضير ومكونات الكنافة بالنوتيلا نصف كيلو من الكنافة. كوب الا ربع من الزبدة أو السمن الزائبة. علبة من شوكولاتة النوتيلا. ملعقتين صغيرتين من السكر. مكسرات حسب الرغبة. كوب ونصف من الشربات. باكو من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا نقوم بتجهيز الكنافة وتقطيعها الى قطع صغيرة الحجم قدر المستطاع، اما باليد، أو من خلال استخدام مقص.

نبدأ باضافة مقدار السمن الى الكنافة مع التقليب المستمر حتى تصبح السمن واصلة الى مقدار الكنافة.

نبدأ بوضع كل من السكر ورشة الملح على الكنافة ونقلب جيدا.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم نكمل تجهيز الكنافة.

نقوم بتجهيز الصينية ومسحها بقطعة من السمن في كل الأرجاء.

نقوم باضافة الكنافة في الصينية والضغط عليها جيدا بقبضة اليد ، وبعد ذلم نقوم بوضعها في الفرن لحوالي 20 دقيقة، وعندما تحصل الكنافة على اللون الذهبي نقوم باخراها من الفرن.

نضيف شربات الكنافة ونغطيها وبعد أن تتشرب الكنافة من الشربات، نبدأ باضافة النوتيلا على الكنافة، ويمكن أن تقومي بحشوها من الداخل، ويمكنك اضافة المكسرات فوق النوتيلا، وتقطع الكنافة وتقدم بألف هنا. الوسوم

الكنافة بالنوتيلا من الأنواع الشهير للكنافة، والكنافة هى واحدة من الحلويات الشرقية التي تتمتع بمذاقها الرائع والمميز، وتعد من الأصناف التي يشهر تحضيرها في شهر رمضان المبارك، ففي هذا الشهر الكريم لا يخلو منزل من منازل المسلمين من الكنافة بأنواعها المختلفة حسب الوصفة المحببة لك، فمنها وصفة الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالقشطة، وغير ذلك من الأصناف الأخري التي يتم اضافتها للكنافة، وفي هذا المقال سنتحدث عن واحدة من وصفات الكنافة وهى وصفة الكنافة بالنوتيلا. مقادير الكنافة بالنوتيلا الكنافة بالنوتيلا حلوى يفضلها الكثيروب لعشقهم للنوتيلا لذلك نقدم لكم عب موقعنا طريقة تحضير ومكونات الكنافة بالنوتيلا نصف كيلو من الكنافة. كوب الا ربع من الزبدة أو السمن الزائبة. علبة من شوكولاتة النوتيلا. ملعقتين صغيرتين من السكر. مكسرات حسب الرغبة. كوب ونصف من الشربات. باكو من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا نقوم بتجهيز الكنافة وتقطيعها الى قطع صغيرة الحجم قدر المستطاع، اما باليد، أو من خلال استخدام مقص.

نبدأ باضافة مقدار السمن الى الكنافة مع التقليب المستمر حتى تصبح السمن واصلة الى مقدار الكنافة.

نبدأ بوضع كل من السكر ورشة الملح على الكنافة ونقلب جيدا.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم نكمل تجهيز الكنافة.

نقوم بتجهيز الصينية ومسحها بقطعة من السمن في كل الأرجاء.

نقوم باضافة الكنافة في الصينية والضغط عليها جيدا بقبضة اليد ، وبعد ذلم نقوم بوضعها في الفرن لحوالي 20 دقيقة، وعندما تحصل الكنافة على اللون الذهبي نقوم باخراها من الفرن.

نضيف شربات الكنافة ونغطيها وبعد أن تتشرب الكنافة من الشربات، نبدأ باضافة النوتيلا على الكنافة، ويمكن أن تقومي بحشوها من الداخل، ويمكنك اضافة المكسرات فوق النوتيلا، وتقطع الكنافة وتقدم بألف هنا.

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