فطار خامس يوم رمضان مكرونة فرن وكرات اللحمه الرهيبة والحلو قطايف محشية

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فطار خامس يوم رمضان حيث أن ربات البيوت والأمهات يبتكرن دائماً في تقدين أطباق طعام متنوعة وتجميع أصناف وأكلات كثيرة التي يتم تقديمها على المائدة كل يوم خلال شهر رمضان الكريم، وتقع السيدات في حيرة كبيرة لذا سوف نقدم لكي فطار رابع يوم رمضان.فطار خامس يوم رمضان
من الممكن أن تقدمي لهم في فطار خامس يوم رمضان مكرونة فرن وكرات اللحم:مكونات وطريقة المكرونة الفرن
- 400 جرام من المكرونة.
- حبة بصل متوسطة.
- ملعقتين زيت زيتون.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة ثوم مهروس.
- 6 كوب عصير الطماطم.
- لحم مفروم.
- كوب عصير برتقال.
- كوب ورق ريحان ظازج.
- ملح.
- فلفل أسود.
- مكعب مرقة.
- مكعبات فلفل أحمر.
- نصف كوب جبن موتزاريلا.
- في إناء عميق نقوم بوضع زيت الزيتون ويضاف له البصل المفروم ويقلب جيداً حتى أن يذبل من ثم يضاف له الثوم وعصير الطماطم وعصير البرتقال ومرقة الدجاج ويترك على نار هادئة لمدة ثلث ساعة.نقوم بعمل كرات من اللحم المفروم وتوضع بمقلاة على النار وتقلب حتى يتغير لونها، من ثم توضع بالصلصة ويضاف لها الفلفل الأحمر والملح وتترك على نا متوسطة لمدة 10 دقائق ومن ثم ترفع من على النارمن ثم نقوم بتسخين الفرن.
- نقوم الآن بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة ومن ثم توضع بالفرن مع الصلصة المحضرة والريحان وتغطى المكرونة بالجبن الموتزريلا وتترك لمدة ثلث ساعة.
- تدخل الصينية الفرن حتى تنضج لمدة 20 دقيقة وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.
المكونات:
- نصف كيلو قطايف.
- نصف كيلو حشو قطايف أو مكسرات مشكلة.
- زيت غزير للقلي.
- شربات حلويات.
- نقوم بحشو عجينة القطايف بالحشو أو المكسرات أو العجوة أو المهلبية أو النوتيلا كما تفضلين وتغلق الأطراف بطريقة جيدة.
- من ثم نضع إناء عميق به كمية مناسبة من الزيت حتى يسخن ومن ثم يضاف لها القطايف.
- تقلب من حين لآخر حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي ترفع وتوضع بالشربات وهي ساخنة وتصفى وتوضع بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا.
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فطار خامس يوم رمضان حيث أن ربات البيوت والأمهات يبتكرن دائماً في تقدين أطباق طعام متنوعة وتجميع أصناف وأكلات كثيرة التي يتم تقديمها على المائدة كل يوم خلال شهر رمضان الكريم، وتقع السيدات في حيرة كبيرة لذا سوف نقدم لكي فطار رابع يوم رمضان.فطار خامس يوم رمضان
من الممكن أن تقدمي لهم في فطار خامس يوم رمضان مكرونة فرن وكرات اللحم:مكونات وطريقة المكرونة الفرن
- 400 جرام من المكرونة.
- حبة بصل متوسطة.
- ملعقتين زيت زيتون.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة ثوم مهروس.
- 6 كوب عصير الطماطم.
- لحم مفروم.
- كوب عصير برتقال.
- كوب ورق ريحان ظازج.
- ملح.
- فلفل أسود.
- مكعب مرقة.
- مكعبات فلفل أحمر.
- نصف كوب جبن موتزاريلا.
- في إناء عميق نقوم بوضع زيت الزيتون ويضاف له البصل المفروم ويقلب جيداً حتى أن يذبل من ثم يضاف له الثوم وعصير الطماطم وعصير البرتقال ومرقة الدجاج ويترك على نار هادئة لمدة ثلث ساعة.نقوم بعمل كرات من اللحم المفروم وتوضع بمقلاة على النار وتقلب حتى يتغير لونها، من ثم توضع بالصلصة ويضاف لها الفلفل الأحمر والملح وتترك على نا متوسطة لمدة 10 دقائق ومن ثم ترفع من على النارمن ثم نقوم بتسخين الفرن.
- نقوم الآن بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة ومن ثم توضع بالفرن مع الصلصة المحضرة والريحان وتغطى المكرونة بالجبن الموتزريلا وتترك لمدة ثلث ساعة.
- تدخل الصينية الفرن حتى تنضج لمدة 20 دقيقة وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.
المكونات:
- نصف كيلو قطايف.
- نصف كيلو حشو قطايف أو مكسرات مشكلة.
- زيت غزير للقلي.
- شربات حلويات.
- نقوم بحشو عجينة القطايف بالحشو أو المكسرات أو العجوة أو المهلبية أو النوتيلا كما تفضلين وتغلق الأطراف بطريقة جيدة.
- من ثم نضع إناء عميق به كمية مناسبة من الزيت حتى يسخن ومن ثم يضاف لها القطايف.
- تقلب من حين لآخر حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي ترفع وتوضع بالشربات وهي ساخنة وتصفى وتوضع بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا.
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