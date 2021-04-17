طريقة عمل الطحينة في المنزل بأقل تكلفة وبمذاق رائع

الطحينة من أشهر الاضافات التي يتم وضعها على العديد من الأطعمة المختلفة، والتي يتم تقديمها بجانب اللحوم المشوية، والحواوشي، والفراخ المشوية، بالاضافة الى وضعها على الفول، والعسل، وغير ذلك الكثير، وتتكون الطحينة من السمسم حيث يتم طحنه واضافة مكونات عليه بطريقة معينة فنحصل على الطحينة، ويعد السمسم من التوابل التي تم أكتشافها منذ القدم فتعود الى 1600ق.م، ويعد السمسم من التوابل التي تحتوى على نسبة دهون عالية يصل الى 50%، وعلى الرغم من ذلك الا أن هذه الدهون تفيد الجسم حيث أنها من الدهون الأحادية التي تكون غير مشبعة، وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن كيفية تحضير الطحينة في المنزل بطريقة سهلة دون الحاجة الى شرائها. طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة نقدم لكم مكونات تحضير الطحينة 2 كوب من السمسم المُحمّص. مقدار كوب من الدقيق الأبيض ويمكنك أستخدام دقيق القمح بدلا منه. نصف ملعقة صغيرة ملح. مقدار كوب من الزيت النباتي، ويمكنك أستخدام زيت السمسم أو زيت الذرة. طريقة تحضير الطحينة نقوم بوضع مقدار السمسم المحمص بداخل كبة التوابل ويتم فرمه جيدا حتى يصبح مثل الدقيق.

نضع هذا الخليط في الكبة ونضيف اليه مقدار الدقيق سواء كان الدقيق الأبيض أو دقيق القمح، نقوم بوضع الزيت على الخليط بصورة تدريجية مع خفق المكونات بسرعة دون توقف.

نستمر في خفق المكونات حتى نحصل على خليط متماسك وأن تكون كل المكونات قد أمتزجت مع بعضها البعض، ويمكنك التحكم في كثافة الخليط كما تحبين.

بعد الانتهاء من تحضير الطحينة يتم حفظها في برطمان ويرجي التأكد من غسله وتنشيفه جيدا من الماء، يصب الخليط في البرطمان ويحفظ في الثلاجة لحين أستخدامه.

وبهذه الخطوات والمكونات البسيطة يمكنك تحضير الطحينة في المنزل. الوسوم

الطحينة من أشهر الاضافات التي يتم وضعها على العديد من الأطعمة المختلفة، والتي يتم تقديمها بجانب اللحوم المشوية، والحواوشي، والفراخ المشوية، بالاضافة الى وضعها على الفول، والعسل، وغير ذلك الكثير، وتتكون الطحينة من السمسم حيث يتم طحنه واضافة مكونات عليه بطريقة معينة فنحصل على الطحينة، ويعد السمسم من التوابل التي تم أكتشافها منذ القدم فتعود الى 1600ق.م، ويعد السمسم من التوابل التي تحتوى على نسبة دهون عالية يصل الى 50%، وعلى الرغم من ذلك الا أن هذه الدهون تفيد الجسم حيث أنها من الدهون الأحادية التي تكون غير مشبعة، وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن كيفية تحضير الطحينة في المنزل بطريقة سهلة دون الحاجة الى شرائها. طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة نقدم لكم مكونات تحضير الطحينة 2 كوب من السمسم المُحمّص. مقدار كوب من الدقيق الأبيض ويمكنك أستخدام دقيق القمح بدلا منه. نصف ملعقة صغيرة ملح. مقدار كوب من الزيت النباتي، ويمكنك أستخدام زيت السمسم أو زيت الذرة. طريقة تحضير الطحينة نقوم بوضع مقدار السمسم المحمص بداخل كبة التوابل ويتم فرمه جيدا حتى يصبح مثل الدقيق.

نضع هذا الخليط في الكبة ونضيف اليه مقدار الدقيق سواء كان الدقيق الأبيض أو دقيق القمح، نقوم بوضع الزيت على الخليط بصورة تدريجية مع خفق المكونات بسرعة دون توقف.

نستمر في خفق المكونات حتى نحصل على خليط متماسك وأن تكون كل المكونات قد أمتزجت مع بعضها البعض، ويمكنك التحكم في كثافة الخليط كما تحبين.

بعد الانتهاء من تحضير الطحينة يتم حفظها في برطمان ويرجي التأكد من غسله وتنشيفه جيدا من الماء، يصب الخليط في البرطمان ويحفظ في الثلاجة لحين أستخدامه.

وبهذه الخطوات والمكونات البسيطة يمكنك تحضير الطحينة في المنزل.

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