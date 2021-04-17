صحة

جدول وجبات رمضان 2021

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يعد جدول وجبات رمضان من أهم الأمور التي تحرص ربات البيوت على البحث عنها، بسبب المعاناة يوميًا من اختيار الأطباق التي يتم إعدادها للإفطار، لذلك قررنا أن نقدم قائمة تتضمن عدد من الوجبات المتنوعة واللذيذة، تسهيلاً عليهن في الاختيار يوميًا.

جدول وجبات رمضان 2021

يحتوي الجدول على مجموعة من الوجبات التي يمكن الاختيار من بينها يوميًا طوال أيام شهر رمضان الفضيل، سواء كان الاختيار عشوائي أو بترتيب الوصفات، ويتضح ذلك فيما يلي:

أول يوم من شهر رمضان
  • مشروب التمر والخشاف.
  • محاشي متنوعة (كرنب، ورق عنب، باذنجان، كوسة).
  • سلطة خضراء.
  • شوربة لسان عصفور.
  • ديك رومي.
  • صينية بسبوسة بالقشطة والمكسرات المجروشة.
فطار ثاني أيام رمضان
  • عرقسوس.
  • كبسة باللحم.
  • سلطة خضروات.
  • صينية كنافة بالمانجو.
ثالث أيام الشهر الفضيل
  • عصير فراولة باللبن.
  • صينية مكرونة بالبشاميل.
  • فراخ مشوية.
  • سلطة بابا غنوج.
  • كنافة بالقشطة.
وجبة رابع يوم رمضان
  • عصير أناناس.
  • بط.
  • ملوخية.
  • أرز بالشعرية.
  • سلطة خضراء.
  • قمر الدين.
خامس يوم رمضان
  • سوبيا.
  • جلاش بالفراخ والخلطة.
  • سمبوسك باللحم المفروم.
  • قطائف بالمكسرات.
فطار سادس يوم
  • عصير برتقال طازج.
  • رقاق باللحم المفروم.
  • سلطة زبادي.
  • أم علي.
قائمة طعام سابع يوم رمضان
  • مشروب تمر هندي.
  • كفتة مشوية.
  • قطائف محشية باللحم المفروم.
  • سلطة طحينة.
  • زلابية.
فطار اليوم الثامن
  • عصير جوافة.
  • جمبري مقلي.
  • أرز بالبصل.
  • سلطة خضروات.
  • سلطة طحينة.
  • قطائف بالنوتيلا.
جدول وجبات رمضان تاسع أيام رمضان
  • عصير تفاح.
  • مكرونة بالصلصة.
  • فراخ بانيه.
  • مخلل.
  • كنافة بالمهلبية.
وجبة عاشر أيام رمضان
  • مشروب خروب.
  • كوسة بالبشاميل.
  • سلطة خضروات.
  • بوفتيك.
  • كنافة سادة.
أطباق اليوم الحادي عشر
  • أرز بسمتيك بالخضار.
  • فراخ مشوية.
  • سلطة طحينة.
  • سلطة خضروات.
  • قطائف بالسوداني والزبيب.
أفضل جدول وجبات رمضان

لم تنته الوجبات بعد، بل يحتوي الجدول على المزيد من الوصفات السهلة التي يمكن تقديمها خلال الشهر المبارك، ومن أبرزها التالي:

اليوم الثاني عشر من رمضان
  • خشاف.
  • فتة شاورما باللحم.
  • ثومية.
  • فتوش.
  • الحلو أصابع جلاش بالعسل.
وجبة اليوم الثالث عشر
  • كركديه بارد.
  • أرز معمر.
  • حمام محشي بالأرز.
  • سلطة خضروات.
  • بلح الشام.
فطار اليوم الرابع عشر من رمضان
  • عصير ليمون.
  • بازلاء بالجزر مطبوخة.
  • أرز بالشعرية.
  • حساء لسان عصفور.
  • سلطة خضروات.
  • الحلو فراولة.
جدول وجبات رمضان اليوم الخامس عشر
  • مشروب قمر الدين.
  • سمك مشوي.
  • أرز بالبصل.
  • سلطة خضراء.
  • بسكويت بالكاسترد.
فطار اليوم السادس عشر
  • تمر بالحليب.
  • هامبرجر.
  • بطاطس مقلية.
  • كاتشب.
  • مياه غازية.
جدول وجبات رمضان اليوم السابع عشر
  • عصير فراولة بالحليب.
  • لازانيا بالمشروم.
  • سلطة خضراء.
  • قطائف.
وجبة اليوم الثامن عشر
  • عصير تفاح.
  • شوربة خضار.
  • صينية بطاطس بالفراخ.
  • أرز بالشعرية.
  • مخلل.
  • موز.
فطار اليوم التاسع عشر
  • كوكتيل فواكه.
  • بطاطس محشية بالبشاميل.
  • مخلل.
  • تفاح.
جدول وجبات رمضان اليوم العشرون من رمضان
  • عصير كيوي.
  • مكرونة بالصوص الأبيض.
  • فراخ ناجتس.
  • سلطة طحينة.
  • الحلو قرع عسل.
فطار يوم الحادي وعشرين من رمضان
  • عصير تمر هندي.
  • حواوشي باللحم المفروم.
  • مخللات.
  • أرز باللبن.
اليوم الثاني والعشرين من رمضان
  • عصير ليمون بالنعناع.
  • طاجن أرز معمر.
  • لحم مسلوق.
  • شوربة.
  • مخلل.
  • أصابع زينب.
فطار اليوم الثالث والعشرين
  • مشروب تمر بالمكسرات.
  • سمك مقلي.
  • سلطة طحينة.
  • شوربة سي فود.
  • جلاش بالمكسرات.
جدول وجبات رمضان اليوم الرابع والعشرين
  • عصير يوسفي.
  • مندي بالفراخ.
  • شوربة كريمة لباني.
  • سلطة خضروات.
  • كيك بالبرتقال.
اليوم الخامس والعشرين من رمضان
  • مشروب تمر هندي.
  • بامية باللحم الضاني.
  • أرز أبيض.
  • سلطة خضروات.
  • جلاش بالكاسترد.
فطار اليوم السادس والعشرين
  • عصير أناناس.
  • شيش طاووق.
  • مخللات.
  • أرز بسمتيك.
  • عصير جوافة.
وجبة اليوم السابع والعشرين
  • تمر باللبن.
  • صينية فراخ بالبصل.
  • أرز بالشعرية.
  • سلطة.
  • بقلاوة.
وجبة اليوم الثامن والعشرين من رمضان
  • فاصوليا باللحم.
  • أرز بالشعرية.
  • سلطة خضروات.
  • الحلو كيك بالشوكولاته.
اليوم التاسع والعشرين
  • عرق سوس.
  • كباب حلة.
  • أرز أبيض.
  • سلطة خضروات.
  • كريم كراميل.
اليوم الثلاثون من رمضان المبارك
  • سوبيا باللبن.
  • كفتة داوود باشا.
  • أرز بالشعرية.
  • مخللات.
  • أرز باللبن بالمكسرات.
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تمر هنديجدول وجبات رمضانخشافشهر رمضانعرقسوس

يعد جدول وجبات رمضان من أهم الأمور التي تحرص ربات البيوت على البحث عنها، بسبب المعاناة يوميًا من اختيار الأطباق التي يتم إعدادها للإفطار، لذلك قررنا أن نقدم قائمة تتضمن عدد من الوجبات المتنوعة واللذيذة، تسهيلاً عليهن في الاختيار يوميًا.

جدول وجبات رمضان 2021

يحتوي الجدول على مجموعة من الوجبات التي يمكن الاختيار من بينها يوميًا طوال أيام شهر رمضان الفضيل، سواء كان الاختيار عشوائي أو بترتيب الوصفات، ويتضح ذلك فيما يلي:

أول يوم من شهر رمضان
  • مشروب التمر والخشاف.
  • محاشي متنوعة (كرنب، ورق عنب، باذنجان، كوسة).
  • سلطة خضراء.
  • شوربة لسان عصفور.
  • ديك رومي.
  • صينية بسبوسة بالقشطة والمكسرات المجروشة.
فطار ثاني أيام رمضان
  • عرقسوس.
  • كبسة باللحم.
  • سلطة خضروات.
  • صينية كنافة بالمانجو.
ثالث أيام الشهر الفضيل
  • عصير فراولة باللبن.
  • صينية مكرونة بالبشاميل.
  • فراخ مشوية.
  • سلطة بابا غنوج.
  • كنافة بالقشطة.
وجبة رابع يوم رمضان
  • عصير أناناس.
  • بط.
  • ملوخية.
  • أرز بالشعرية.
  • سلطة خضراء.
  • قمر الدين.
خامس يوم رمضان
  • سوبيا.
  • جلاش بالفراخ والخلطة.
  • سمبوسك باللحم المفروم.
  • قطائف بالمكسرات.
فطار سادس يوم
  • عصير برتقال طازج.
  • رقاق باللحم المفروم.
  • سلطة زبادي.
  • أم علي.
قائمة طعام سابع يوم رمضان
  • مشروب تمر هندي.
  • كفتة مشوية.
  • قطائف محشية باللحم المفروم.
  • سلطة طحينة.
  • زلابية.
فطار اليوم الثامن
  • عصير جوافة.
  • جمبري مقلي.
  • أرز بالبصل.
  • سلطة خضروات.
  • سلطة طحينة.
  • قطائف بالنوتيلا.
جدول وجبات رمضان تاسع أيام رمضان
  • عصير تفاح.
  • مكرونة بالصلصة.
  • فراخ بانيه.
  • مخلل.
  • كنافة بالمهلبية.
وجبة عاشر أيام رمضان
  • مشروب خروب.
  • كوسة بالبشاميل.
  • سلطة خضروات.
  • بوفتيك.
  • كنافة سادة.
أطباق اليوم الحادي عشر
  • أرز بسمتيك بالخضار.
  • فراخ مشوية.
  • سلطة طحينة.
  • سلطة خضروات.
  • قطائف بالسوداني والزبيب.
أفضل جدول وجبات رمضان

لم تنته الوجبات بعد، بل يحتوي الجدول على المزيد من الوصفات السهلة التي يمكن تقديمها خلال الشهر المبارك، ومن أبرزها التالي:

اليوم الثاني عشر من رمضان
  • خشاف.
  • فتة شاورما باللحم.
  • ثومية.
  • فتوش.
  • الحلو أصابع جلاش بالعسل.
وجبة اليوم الثالث عشر
  • كركديه بارد.
  • أرز معمر.
  • حمام محشي بالأرز.
  • سلطة خضروات.
  • بلح الشام.
فطار اليوم الرابع عشر من رمضان
  • عصير ليمون.
  • بازلاء بالجزر مطبوخة.
  • أرز بالشعرية.
  • حساء لسان عصفور.
  • سلطة خضروات.
  • الحلو فراولة.
جدول وجبات رمضان اليوم الخامس عشر
  • مشروب قمر الدين.
  • سمك مشوي.
  • أرز بالبصل.
  • سلطة خضراء.
  • بسكويت بالكاسترد.
فطار اليوم السادس عشر
  • تمر بالحليب.
  • هامبرجر.
  • بطاطس مقلية.
  • كاتشب.
  • مياه غازية.
جدول وجبات رمضان اليوم السابع عشر
  • عصير فراولة بالحليب.
  • لازانيا بالمشروم.
  • سلطة خضراء.
  • قطائف.
وجبة اليوم الثامن عشر
  • عصير تفاح.
  • شوربة خضار.
  • صينية بطاطس بالفراخ.
  • أرز بالشعرية.
  • مخلل.
  • موز.
فطار اليوم التاسع عشر
  • كوكتيل فواكه.
  • بطاطس محشية بالبشاميل.
  • مخلل.
  • تفاح.
جدول وجبات رمضان اليوم العشرون من رمضان
  • عصير كيوي.
  • مكرونة بالصوص الأبيض.
  • فراخ ناجتس.
  • سلطة طحينة.
  • الحلو قرع عسل.
فطار يوم الحادي وعشرين من رمضان
  • عصير تمر هندي.
  • حواوشي باللحم المفروم.
  • مخللات.
  • أرز باللبن.
اليوم الثاني والعشرين من رمضان
  • عصير ليمون بالنعناع.
  • طاجن أرز معمر.
  • لحم مسلوق.
  • شوربة.
  • مخلل.
  • أصابع زينب.
فطار اليوم الثالث والعشرين
  • مشروب تمر بالمكسرات.
  • سمك مقلي.
  • سلطة طحينة.
  • شوربة سي فود.
  • جلاش بالمكسرات.
جدول وجبات رمضان اليوم الرابع والعشرين
  • عصير يوسفي.
  • مندي بالفراخ.
  • شوربة كريمة لباني.
  • سلطة خضروات.
  • كيك بالبرتقال.
اليوم الخامس والعشرين من رمضان
  • مشروب تمر هندي.
  • بامية باللحم الضاني.
  • أرز أبيض.
  • سلطة خضروات.
  • جلاش بالكاسترد.
فطار اليوم السادس والعشرين
  • عصير أناناس.
  • شيش طاووق.
  • مخللات.
  • أرز بسمتيك.
  • عصير جوافة.
وجبة اليوم السابع والعشرين
  • تمر باللبن.
  • صينية فراخ بالبصل.
  • أرز بالشعرية.
  • سلطة.
  • بقلاوة.
وجبة اليوم الثامن والعشرين من رمضان
  • فاصوليا باللحم.
  • أرز بالشعرية.
  • سلطة خضروات.
  • الحلو كيك بالشوكولاته.
اليوم التاسع والعشرين
  • عرق سوس.
  • كباب حلة.
  • أرز أبيض.
  • سلطة خضروات.
  • كريم كراميل.
اليوم الثلاثون من رمضان المبارك
  • سوبيا باللبن.
  • كفتة داوود باشا.
  • أرز بالشعرية.
  • مخللات.
  • أرز باللبن بالمكسرات.
وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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