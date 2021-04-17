يعد جدول وجبات رمضان من أهم الأمور التي تحرص ربات البيوت على البحث عنها، بسبب المعاناة يوميًا من اختيار الأطباق التي يتم إعدادها للإفطار، لذلك قررنا أن نقدم قائمة تتضمن عدد من الوجبات المتنوعة واللذيذة، تسهيلاً عليهن في الاختيار يوميًا.

جدول وجبات رمضان 2021

يحتوي الجدول على مجموعة من الوجبات التي يمكن الاختيار من بينها يوميًا طوال أيام شهر رمضان الفضيل، سواء كان الاختيار عشوائي أو بترتيب الوصفات، ويتضح ذلك فيما يلي:

مشروب التمر والخشاف.

محاشي متنوعة (كرنب، ورق عنب، باذنجان، كوسة).

سلطة خضراء.

شوربة لسان عصفور.

ديك رومي.

صينية بسبوسة بالقشطة والمكسرات المجروشة.

عرقسوس.

كبسة باللحم.

سلطة خضروات.

صينية كنافة بالمانجو.

عصير فراولة باللبن.

صينية مكرونة بالبشاميل.

فراخ مشوية.

سلطة بابا غنوج.

كنافة بالقشطة.

عصير أناناس.

بط.

ملوخية.

أرز بالشعرية.

سلطة خضراء.

قمر الدين.

سوبيا.

جلاش بالفراخ والخلطة.

سمبوسك باللحم المفروم.

قطائف بالمكسرات.

عصير برتقال طازج.

رقاق باللحم المفروم.

سلطة زبادي.

أم علي.

مشروب تمر هندي.

كفتة مشوية.

قطائف محشية باللحم المفروم.

سلطة طحينة.

زلابية.

عصير جوافة.

جمبري مقلي.

أرز بالبصل.

سلطة خضروات.

سلطة طحينة.

قطائف بالنوتيلا.

عصير تفاح.

مكرونة بالصلصة.

فراخ بانيه.

مخلل.

كنافة بالمهلبية.

مشروب خروب.

كوسة بالبشاميل.

سلطة خضروات.

بوفتيك.

كنافة سادة.

أرز بسمتيك بالخضار.

فراخ مشوية.

سلطة طحينة.

سلطة خضروات.

قطائف بالسوداني والزبيب.

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لم تنته الوجبات بعد، بل يحتوي الجدول على المزيد من الوصفات السهلة التي يمكن تقديمها خلال الشهر المبارك، ومن أبرزها التالي:

خشاف.

فتة شاورما باللحم.

ثومية.

فتوش.

الحلو أصابع جلاش بالعسل.

كركديه بارد.

أرز معمر.

حمام محشي بالأرز.

سلطة خضروات.

بلح الشام.

عصير ليمون.

بازلاء بالجزر مطبوخة.

أرز بالشعرية.

حساء لسان عصفور.

سلطة خضروات.

الحلو فراولة.

مشروب قمر الدين.

سمك مشوي.

أرز بالبصل.

سلطة خضراء.

بسكويت بالكاسترد.

تمر بالحليب.

هامبرجر.

بطاطس مقلية.

كاتشب.

مياه غازية.

عصير فراولة بالحليب.

لازانيا بالمشروم.

سلطة خضراء.

قطائف.

عصير تفاح.

شوربة خضار.

صينية بطاطس بالفراخ.

أرز بالشعرية.

مخلل.

موز.

كوكتيل فواكه.

بطاطس محشية بالبشاميل.

مخلل.

تفاح.

عصير كيوي.

مكرونة بالصوص الأبيض.

فراخ ناجتس.

سلطة طحينة.

الحلو قرع عسل.

عصير تمر هندي.

حواوشي باللحم المفروم.

مخللات.

أرز باللبن.

عصير ليمون بالنعناع.

طاجن أرز معمر.

لحم مسلوق.

شوربة.

مخلل.

أصابع زينب.

مشروب تمر بالمكسرات.

سمك مقلي.

سلطة طحينة.

شوربة سي فود.

جلاش بالمكسرات.

عصير يوسفي.

مندي بالفراخ.

شوربة كريمة لباني.

سلطة خضروات.

كيك بالبرتقال.

مشروب تمر هندي.

بامية باللحم الضاني.

أرز أبيض.

سلطة خضروات.

جلاش بالكاسترد.

عصير أناناس.

شيش طاووق.

مخللات.

أرز بسمتيك.

عصير جوافة.

تمر باللبن.

صينية فراخ بالبصل.

أرز بالشعرية.

سلطة.

بقلاوة.

فاصوليا باللحم.

أرز بالشعرية.

سلطة خضروات.

الحلو كيك بالشوكولاته.

عرق سوس.

كباب حلة.

أرز أبيض.

سلطة خضروات.

كريم كراميل.

سوبيا باللبن.

كفتة داوود باشا.

أرز بالشعرية.

مخللات.

أرز باللبن بالمكسرات.

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