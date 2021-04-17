طريقة عمل بصل الكشري المقرمش (الورد) على وصفة أشهر المحلات المصرية

يعتبر الكشري من أشهر المأكولات المصرية الشعبية التي تستحوذ على إعجاب جميع الأفراد، ويأتي لها الأفراد من كل مكان في العالم، لا يتذوقه أحد من دون انبهار وحب وشغف للعودة مرة أخرى، يتكون الكشري من مجموعة كبيرة من المواد الغذائية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة اللازمة، ومن بينها (الأرز، المكرونة، الشعرية، العدس، البصل، الحمص) ويقدم إلى جانبه صلصة الطماطم والشطة السائلة والدقة، ولكن يكمن السر دائماً في بصل الكشري المقرمش الذي نقدم لكم أسراره اليوم وطريقة تحضيره في المنزل بسهولة. طريقة عمل بصل الكشري المقرمش طريقة عمل بصل الكشري المقرمش المكونات 2 حبة كبيرة من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

1/2 ملعقة كبيرة من النشا.

زيت نباتي غزير للقلي. طريقة التحضير نقوم بتقشير البصل وتقطيعه إلى شرائح طولية، وفصلها عن بعضها تماماً. إضافة النشا والدقيق على حبات البصل والتقليب جيداً حتى تتغلف كل حبة بالمزيج. يتم تصفيته من الدقيق الزائد وقليه في زيت ساخن مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح ذات لون ذهبي. يرفع من الزيت على مناديل ورقية ويستخدم بارد. طريقة عمل دقة الكشري طريقة عمل دقة الكشري المكونات رأس من الثوم.

1/2 كوب من الخل.

لتر من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

5 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بتقشير فصوص الثوم وفرمها ناعماً. نبدأ بتحمير الثوم في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يكتسب اللون الذهبي. نضيف إليه الكمون والملح مع الاستمرار في التقليب. نضيف إليه لتر من الماء المغلي، مع الخل. ننتظر حتى يبدأ المزيج في الغليان ونتركه 5 دقائق على نار هادئة. يوضع المزيج في زجاجات للتقديم. يمكن الاحتفاظ به فترات طويلة في الثلاجة للتقديم مرة أخرى. الوسوم

يعتبر الكشري من أشهر المأكولات المصرية الشعبية التي تستحوذ على إعجاب جميع الأفراد، ويأتي لها الأفراد من كل مكان في العالم، لا يتذوقه أحد من دون انبهار وحب وشغف للعودة مرة أخرى، يتكون الكشري من مجموعة كبيرة من المواد الغذائية التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة اللازمة، ومن بينها (الأرز، المكرونة، الشعرية، العدس، البصل، الحمص) ويقدم إلى جانبه صلصة الطماطم والشطة السائلة والدقة، ولكن يكمن السر دائماً في بصل الكشري المقرمش الذي نقدم لكم أسراره اليوم وطريقة تحضيره في المنزل بسهولة. طريقة عمل بصل الكشري المقرمش طريقة عمل بصل الكشري المقرمش المكونات 2 حبة كبيرة من البصل.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

1/2 ملعقة كبيرة من النشا.

زيت نباتي غزير للقلي. طريقة التحضير نقوم بتقشير البصل وتقطيعه إلى شرائح طولية، وفصلها عن بعضها تماماً. إضافة النشا والدقيق على حبات البصل والتقليب جيداً حتى تتغلف كل حبة بالمزيج. يتم تصفيته من الدقيق الزائد وقليه في زيت ساخن مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح ذات لون ذهبي. يرفع من الزيت على مناديل ورقية ويستخدم بارد. طريقة عمل دقة الكشري طريقة عمل دقة الكشري المكونات رأس من الثوم.

1/2 كوب من الخل.

لتر من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة حسب الرغبة.

5 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بتقشير فصوص الثوم وفرمها ناعماً. نبدأ بتحمير الثوم في الزيت النباتي على نار متوسطة حتى يكتسب اللون الذهبي. نضيف إليه الكمون والملح مع الاستمرار في التقليب. نضيف إليه لتر من الماء المغلي، مع الخل. ننتظر حتى يبدأ المزيج في الغليان ونتركه 5 دقائق على نار هادئة. يوضع المزيج في زجاجات للتقديم. يمكن الاحتفاظ به فترات طويلة في الثلاجة للتقديم مرة أخرى.

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