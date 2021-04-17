طريقة عمل السمبوسك باللحم بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل وبأقل تكلفة

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تعد السمبوسك باللحم من المعجنات الشهية والمشهورة في البلاد، وبقبل على تناولها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وتنقسم السمبوسك إلى نوعين المالح والحلو وهنا سوف نقدمها بالطعم المالح، ايضاً سوف نقدم طريقة عمل عجينة السمبوسك بصورة سهلة حتى لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل السمبوسك باللحم.مقادير عمل السمبوسك باللحم
تحتوي السمبوسك باللحم على مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة من البصل المفروم.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- رشة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- فلفل أخضر حار مقطع.
- زيت غزير.
- ٤ أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب وربع من الماء للعجن.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل السمبوسك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر طاسة ونضع بها الزيت والبصل ونشعل عليه النار ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم ونقلبه لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات ونقلبهم جيداً لمدة ٥ دقائق.
- ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد، ايضاً يمكن إضافة دبس الرمان ليعطي مذاق رائع.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والزيت ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها تهدأ لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بفردها وتقطيعها بإستخدام كوب إلى دوائر صغيرة أو مثلث ويتم حشوها باللحم ويقفل عليها الأطراف، ثم تقلي في الزيت.
- بعد ذلك توضع على طبق التقديم بجانب الكاتشب والسلطات وتصبح جاهزة للتقديم.
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تعد السمبوسك باللحم من المعجنات الشهية والمشهورة في البلاد، وبقبل على تناولها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وتنقسم السمبوسك إلى نوعين المالح والحلو وهنا سوف نقدمها بالطعم المالح، ايضاً سوف نقدم طريقة عمل عجينة السمبوسك بصورة سهلة حتى لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل السمبوسك باللحم.مقادير عمل السمبوسك باللحم
تحتوي السمبوسك باللحم على مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة من البصل المفروم.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- رشة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- فلفل أخضر حار مقطع.
- زيت غزير.
- ٤ أكواب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب وربع من الماء للعجن.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل السمبوسك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر طاسة ونضع بها الزيت والبصل ونشعل عليه النار ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم ونقلبه لمدة لا تقل عن عشر دقائق ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل والبهارات ونقلبهم جيداً لمدة ٥ دقائق.
- ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد، ايضاً يمكن إضافة دبس الرمان ليعطي مذاق رائع.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق والبيكنج بودر والزيت ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الماء بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها تهدأ لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بفردها وتقطيعها بإستخدام كوب إلى دوائر صغيرة أو مثلث ويتم حشوها باللحم ويقفل عليها الأطراف، ثم تقلي في الزيت.
- بعد ذلك توضع على طبق التقديم بجانب الكاتشب والسلطات وتصبح جاهزة للتقديم.
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