لكل العرايس ‏كريم بانثينول والقهوة اسرع خلطة تبييض الجسم والابطين والعانة وازالة السواد

‏كريم بانثينول والقهوة اسرع خلطة تبييض الجسم تحتاج العروس قبل الزفاف إلى تنظيف البشرة، وتفتيحها والتخلص ايضا من السواد التي يتواجد في منطقة العانة أو منطقة تحت الابطين ولكن إذا تحدثنا عن القهوة فهي لديها العديد من الفوائد المهمة بالإضافة إلى رائحتها التي لا يختلف عليها الكثير، في تناولها لذا اغلب الاشخاص في الصباح مذاقها المختلف وطعمها الرائع ولكن لا يعلم الكثير أهميتها في استخدام بعض الخلطات الطبيعية والوصفات لتفتيح البشرة، بالاضافة الى ذلك اصبح استخدام كريم البانثينول أمر هام جدا لتفتيح البشرة، لانه طبيعي يساعد على نعومة البشرة جيدا لذا يمكننا اليوم أن يستخدم هذا الماسك من القهوة وكريم البانثينول التي لديهم الفوائد المتعددة. لكل العرايس ‏كريم بانثينول والقهوة اسرع خلطة تبييض الجسم المكونات :- ملعقتين من القهوة.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من العسل طريقة تحضير الوصفة نقوم بوضع القهوة وكريم البانثينول مع القرفة ثم نقوم بإضافة العسل الابيض ولكن بشكل تدريجي.

نخلط المكونات جيدا و نضعها على الأماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

يجب الانتظار لمدة عشرون دقيقة إلى 40 دقيقة ث م نقوم بغسل البشرة جيدا.

لابد من تكرار هذا الماسك أكثر من مرة.

البانثينول يعمل ايضا على التخلص سواد الجسم وتفتيح العانة الميت التي تتواجد في البشرة.

ويقضي على الشوائب التي تتواجد في الجلد.

يعمل ايضا هذا الماسك على تنعيم وتفتيح البشرة بسرعة.

هذا الماسك يعمل علي التخلص من المسام الواسعة. ماسك السكر البني والقهوة ماسك السكر البني والقهوة المكونات :- ثلاث ملاعق من السكر البني.

ملعقة من القهوة.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

نصف ملعقة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

نصف ملعقه من الصبار. طريقة تحضير الوصفة نخلط القرنفل مع الصبار مع زيت الزيتون والقهوة.

ثم نقوم باضافة كمية من كريم البانثينول، ونضع السكر البني

نخلطهم جيدا نبدأ بفرك الجسم انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسيل البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر.

هذه الوصفة قد تعتبر مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت التي يتواجد في الجسم.

لذا لا بد من استخدامها مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من شوائب البشرة. الوسوم

‏كريم بانثينول والقهوة اسرع خلطة تبييض الجسم تحتاج العروس قبل الزفاف إلى تنظيف البشرة، وتفتيحها والتخلص ايضا من السواد التي يتواجد في منطقة العانة أو منطقة تحت الابطين ولكن إذا تحدثنا عن القهوة فهي لديها العديد من الفوائد المهمة بالإضافة إلى رائحتها التي لا يختلف عليها الكثير، في تناولها لذا اغلب الاشخاص في الصباح مذاقها المختلف وطعمها الرائع ولكن لا يعلم الكثير أهميتها في استخدام بعض الخلطات الطبيعية والوصفات لتفتيح البشرة، بالاضافة الى ذلك اصبح استخدام كريم البانثينول أمر هام جدا لتفتيح البشرة، لانه طبيعي يساعد على نعومة البشرة جيدا لذا يمكننا اليوم أن يستخدم هذا الماسك من القهوة وكريم البانثينول التي لديهم الفوائد المتعددة. لكل العرايس ‏كريم بانثينول والقهوة اسرع خلطة تبييض الجسم المكونات :- ملعقتين من القهوة.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من العسل طريقة تحضير الوصفة نقوم بوضع القهوة وكريم البانثينول مع القرفة ثم نقوم بإضافة العسل الابيض ولكن بشكل تدريجي.

نخلط المكونات جيدا و نضعها على الأماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

يجب الانتظار لمدة عشرون دقيقة إلى 40 دقيقة ث م نقوم بغسل البشرة جيدا.

لابد من تكرار هذا الماسك أكثر من مرة.

البانثينول يعمل ايضا على التخلص سواد الجسم وتفتيح العانة الميت التي تتواجد في البشرة.

ويقضي على الشوائب التي تتواجد في الجلد.

يعمل ايضا هذا الماسك على تنعيم وتفتيح البشرة بسرعة.

هذا الماسك يعمل علي التخلص من المسام الواسعة. ماسك السكر البني والقهوة ماسك السكر البني والقهوة المكونات :- ثلاث ملاعق من السكر البني.

ملعقة من القهوة.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

نصف ملعقة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

نصف ملعقه من الصبار. طريقة تحضير الوصفة نخلط القرنفل مع الصبار مع زيت الزيتون والقهوة.

ثم نقوم باضافة كمية من كريم البانثينول، ونضع السكر البني

نخلطهم جيدا نبدأ بفرك الجسم انتظري لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسيل البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر.

هذه الوصفة قد تعتبر مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت التي يتواجد في الجسم.

لذا لا بد من استخدامها مرة واحدة في الأسبوع للتخلص من شوائب البشرة.

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