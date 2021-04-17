تخسيس 10 كيلو في أسبوع في شهر رمضان اتبعي نظام رجيم الماء

نقدم لكم نظام رجيم الماء حيث أن طريقة رجيم الماء من الأمور التي يكثر البحث عنها مؤخرا، حيث أن الماء من أهم العناصر التي يتم أستخدامها في وصفات الدايت المختلفة، والكثير من الناس يلجأؤون الى طرق غير صحية حتى يتمكنوا من فقدان الوزن الزائد بصورة غير طبيعية، مثل أستخدام العمليات والعقاقير والكريمات وغير ذلك من الطرق المختلفة.نظام رجيم الماء
الماء من أهم وصفات الرجيم وخاصة رجيم الماء الذي يعتمد بصورة أساسية على الماء، مع الالتزام بعد تناول أى من المأكولات والمشروبات الا بعد أن يمر نصف ساعة، فهذا النوع من الرجيم يكون أعتماده بصوره أساسية على زيادة تناول عدد أكواب الماء في اليوم.كيفية تطبيق رجيم الماء
يمكنك تطبيق رجيم الماء كما يلي:
- اليوم الأول: يتم تناول كوب من عصير التفاح الخالي من السكر أو يمكن استبداله بتناول تفاحه، مع الالتزام بتناول الوجبات بعد أن يتم تقسيمها على مدار اليوم، وعند الشعور بالجوع يمكن تناول خيار أو خضراوات، حيث تحتوى الخضراوات على الكثير من القيم الغذائية.
- اليوم الثاني: يتم شرب عدد من الماء أكثر من كمية الماء في اليوم الأول على أن يكون أكثر من ستة أكواب، مع تناول الخضراوات على مدار اليوم.
- اليوم الثالث: يتم شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم بالاضافة الى تجنب الأطعمة التي تحتوى على سعرات حرارية، وتجنب تناول السكر وأستبداله بسكر الدايت.
- اليوم الرابع: في هذا اليوم بالالتزام بالأطعمة الصحية وتجنب تناول النشويات والحرص على تناول الوجبات الصحية، وشرب كمية كبيرة من الماء قبل الوجبات بنصف ساعة، ستلاحظ فقدان الوزن.
- بعد ذلك يتم استكمال رجيم الماء بهذه الطريقة، وستلاحظين الفرق في خسارة الوزن بمرور الوقت.
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نقدم لكم نظام رجيم الماء حيث أن طريقة رجيم الماء من الأمور التي يكثر البحث عنها مؤخرا، حيث أن الماء من أهم العناصر التي يتم أستخدامها في وصفات الدايت المختلفة، والكثير من الناس يلجأؤون الى طرق غير صحية حتى يتمكنوا من فقدان الوزن الزائد بصورة غير طبيعية، مثل أستخدام العمليات والعقاقير والكريمات وغير ذلك من الطرق المختلفة.نظام رجيم الماء
الماء من أهم وصفات الرجيم وخاصة رجيم الماء الذي يعتمد بصورة أساسية على الماء، مع الالتزام بعد تناول أى من المأكولات والمشروبات الا بعد أن يمر نصف ساعة، فهذا النوع من الرجيم يكون أعتماده بصوره أساسية على زيادة تناول عدد أكواب الماء في اليوم.كيفية تطبيق رجيم الماء
يمكنك تطبيق رجيم الماء كما يلي:
- اليوم الأول: يتم تناول كوب من عصير التفاح الخالي من السكر أو يمكن استبداله بتناول تفاحه، مع الالتزام بتناول الوجبات بعد أن يتم تقسيمها على مدار اليوم، وعند الشعور بالجوع يمكن تناول خيار أو خضراوات، حيث تحتوى الخضراوات على الكثير من القيم الغذائية.
- اليوم الثاني: يتم شرب عدد من الماء أكثر من كمية الماء في اليوم الأول على أن يكون أكثر من ستة أكواب، مع تناول الخضراوات على مدار اليوم.
- اليوم الثالث: يتم شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم بالاضافة الى تجنب الأطعمة التي تحتوى على سعرات حرارية، وتجنب تناول السكر وأستبداله بسكر الدايت.
- اليوم الرابع: في هذا اليوم بالالتزام بالأطعمة الصحية وتجنب تناول النشويات والحرص على تناول الوجبات الصحية، وشرب كمية كبيرة من الماء قبل الوجبات بنصف ساعة، ستلاحظ فقدان الوزن.
- بعد ذلك يتم استكمال رجيم الماء بهذه الطريقة، وستلاحظين الفرق في خسارة الوزن بمرور الوقت.
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