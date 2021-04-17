طريقة عمل بسكوت الشاي بالخطوات لفطار سريع وخفيف والمفضل عند الاطفال

نقدم لكم طريقة عمل بسكوت الشاي حيث يعتبر البسكوت من أكثر الأطعمة التي يحبها الأطفال، والتي تعتمد عليه الأمهات في الشهور الأولى لإطعام أولادها، حيث أنها خفيف وسهل تقديمه للصغار، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل بسكوت الشاي التي لا يحبها فقط الصغار بل يعتمد عليها الكبار في الفطور أو وسط اليوم مع كوب من القهوة أو الشاي، فهو مزيج مثالي يقوم بتعديل المزاج عند الجميع. طريقة عمل بسكوت الشاي طريقة عمل بسكوت الشاي نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات عمل بسكوت الشاي 2 كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من السكر.

عدد 1 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

نصف ملعقة فانيليا. طريقة تحضير بسكوت الشاي في البيت بالخطوات في وعاء نقوم بوضع كلاً من الزبدة الطرية والسكر ونخفقهم مع بعضهما البعض بشكل جيد بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حسب الرغبة، وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض والدقيق والملح والبيكنج باودر والفانيليا إلى هذا الخليط تدريجياً حتى نحصل على عجينة ذات قوام متجانس ومتماسك، وأن تكون طرية.

نترك العجينة جانباً ونغطيها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نقوم بتشكيل العجين على هيئة كرات أو أصابع ونغمسها في السكر، ثم نقوم برصه في صواني الفرن، مع الأخذ في الحذر أن يتم ترك مسافات بين البسكوت وبعضه لكي لا يلتصق أثناء الخبز.

بعد رص البسكوت في الصواني نتركه جانباً لكي يرتاح، وبعد ذلك في الفرن الساخن بشكل جيد على درجة حرارة 180 نقوم بإدخال الصواني، ونتركه لمدة حوالي 20 دقيقة أو حتى ينضج بشكل جيد ويتحول لونه إلى اللون الذهبي، نقوم بإخراجه ويقدم بارد مع الشاي أو القهوة أو الحليب، ويعتبر وجبة خفيفة مناسبة للفطور. طريقة تحضير بسكوت الشاي في البيت بالخطوات الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل بسكوت الشاي حيث يعتبر البسكوت من أكثر الأطعمة التي يحبها الأطفال، والتي تعتمد عليه الأمهات في الشهور الأولى لإطعام أولادها، حيث أنها خفيف وسهل تقديمه للصغار، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل بسكوت الشاي التي لا يحبها فقط الصغار بل يعتمد عليها الكبار في الفطور أو وسط اليوم مع كوب من القهوة أو الشاي، فهو مزيج مثالي يقوم بتعديل المزاج عند الجميع. طريقة عمل بسكوت الشاي طريقة عمل بسكوت الشاي نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات عمل بسكوت الشاي 2 كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب واحد من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب واحد من السكر.

عدد 1 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

نصف ملعقة فانيليا. طريقة تحضير بسكوت الشاي في البيت بالخطوات في وعاء نقوم بوضع كلاً من الزبدة الطرية والسكر ونخفقهم مع بعضهما البعض بشكل جيد بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حسب الرغبة، وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض والدقيق والملح والبيكنج باودر والفانيليا إلى هذا الخليط تدريجياً حتى نحصل على عجينة ذات قوام متجانس ومتماسك، وأن تكون طرية.

نترك العجينة جانباً ونغطيها لكي ترتاح لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نقوم بتشكيل العجين على هيئة كرات أو أصابع ونغمسها في السكر، ثم نقوم برصه في صواني الفرن، مع الأخذ في الحذر أن يتم ترك مسافات بين البسكوت وبعضه لكي لا يلتصق أثناء الخبز.

بعد رص البسكوت في الصواني نتركه جانباً لكي يرتاح، وبعد ذلك في الفرن الساخن بشكل جيد على درجة حرارة 180 نقوم بإدخال الصواني، ونتركه لمدة حوالي 20 دقيقة أو حتى ينضج بشكل جيد ويتحول لونه إلى اللون الذهبي، نقوم بإخراجه ويقدم بارد مع الشاي أو القهوة أو الحليب، ويعتبر وجبة خفيفة مناسبة للفطور. طريقة تحضير بسكوت الشاي في البيت بالخطوات

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