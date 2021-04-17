لا شك في أن للصيام فوائد روحية وجسدية عديدة، لكن الانقطاع عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على صحة بعض أعضاء الجسم.

لذا يحرص الاطباء وخبراء الصحة، على توعية الصائمين بضرورة الاهتمام بصحة أجسادهم والصوم بطريقة صحية لضمان عدم تعرضهم لأية مشاكل أو متاعب صحية يمكن أن تنغص عليهم منعة الاستمتاع بالشهر الفضيل.

وتأتي صحة الفم في مقدمة هذه النصائح، كون الفم يتعرض للعديد من التغيرات نتيجة قلة شرب الماء وعدم الاكل لساعات طويلة، ما قد يتسبب في الجفاف ورائحة الفم الكريهة وتسوس الاسنان وغيرها.

لذا يقدم لنا الدكتور جاكو سميث، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة دينتال ستوديو، بعض النصائح الفعالة للعناية بصحة الفم خلال شهر رمضان.

نصائح للعناية بصحة الفم في شهر رمضان

بين الصيام والاستمرار في ارتداء الكمامة لوقت طويل في خضم أزمة كورونا، تبرز أهمية الحفاظ على صحة الفم لما يسببه وضع الكمامة على الفم والانف من آثار جانبية سيئة.

ويرفع ارتداء الكمامات معدل التنفس عبر الفم، ما يؤدي إلى جفاف التجويف الفموي، الذي يُسبَب بدوره تغيرات في معدل البكتيريا المفيدة مؤدياً للاصاب بالالتهابات وزيادة معدل الجراثيم الفموية، وظهور حالة مرضية جديدة تسمى فم الكمامة. لذا ينصح أطباء الأسنان الأشخاص الصائمين بشكل خاص، بجعل العناية بصحتهم الفموية في مقدمة أولوياتهم.

ومن النصائح التي يسديها الدكتور سميث للعناية بصحة الفم في رمضان:

المواظبة على تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة وخيط التنظيف بعد وجبتي الإفطار والسحور.

استخدام غسول فموي يحتوي على الكلورهيكسيدين بتركيز 0.2% بانتظام، لدوره المهم في الحد من ترسب طبقة البلاك في الفم.

الإكثار من شرب الماء في ساعات الإفطار لحماية الجسم من الجفاف أثناء الصيام.

الاهتمام بتنظيف الأسنان الأمامية العلوية الستة بشكل خاص لأنها الأكثر تعرضاً للهواء عند التنفس عبر الفم أثناء وضع الكمامة.

استخدام السواك أثناء الصيام لما يتميز به من خصائص مضادة للبكتيريا والفطور ومقاومة لترسب البلاك.

نزع الكمامة عندما يكون الشخص وحيداً وعند غياب الحاجة لارتدائها.

كما ينصح الدكتور سميث بالتخلي عن الممارسات الخاطئة التالية:

عدم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات على مائدة الإفطار، حيث يُفضل مثلاً تناول بضع تمرات مع شرب كميات وفيرة من الماء.

الابتعاد عن شرب القهوة أو المشروبات المنبهة بكثرة لاحتوائها على مواد حمضية.

تجنب الإفراط في تناول الأطعمة المالحة، خاصةً في وجبة السحور، لأنها تساهم في جفاف الجسم.

توخي الحذر من التنفس عبر الفم والالتزام بالتنفس عبر الأنف.

عدم إهمال تنظيف الأسنان باستخدام الخيط لأهميته الكبيرة في إزالة البكتيريا وبقايا الأطعمة من بين الأسنان.

التوعية من سرطان الفم

شهر إبريل هو شهر التوعية من سرطان الفم، وعليه ينصح الدكتور سميث بضرورة إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن سرطان الفم.

وتعود الفحوصات المستمرة طيلة شهر أبريل بفائدة كبيرة على المعرَضين لخطر الإصابة بسرطان الفم، مثل الأشخاص المدخنين والذين يشربون الكحول بكثرة أو أصيبوا بفيروس الورم الحليمي البشري أو لم يزوروا طبيب الأسنان لفترة طويلة جداً.

ويُقسم سرطان الفم، الذي يُعد ثامن أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم ويتسبب في وفاة شخص واحد تقريباً كل يوم في كلّ ساعة، إلى فئتين رئيسيتين؛ هما سرطان التجويف الفموي وسرطان البلعوم.