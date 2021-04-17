سر نجاح الكنافة بالنوتيلا في المنزل مثل محلات الحلواني

يبحث العديد من الناس عن طريقة اعداد الكنافة بالنوتيلا في المنزل، حيث تعد الكنافة من الوصفات التي يشتهر تحضيرها في الحلوى الرمضانية، وللكنافة بأنواعها المختلفة مكانة كبيرة في قلوب العديد من الناس والتي أصبح يرتبط تحضيرها بشهر رمضان المبارك، تتنوع وصفات الكنافة فمنها كنافة بالمانجا، وكنافة بالقشطة، وكنافة بالمكسرات، وأيضا كنافة بالنوتيلا وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال. سر نجاح الكنافة بالنوتيلا سر نجاح الكنافة بالنوتيلا نقدم لكم مكونات الكنافة بالنوتيلا مقدار كيلو من الكنافة. 2 كوب من السمن. صوص شوكلاته. معلقتين من السكر. أربع ملاعق كبار من النشا. أربع ملاعق كبار من الكاكاو الخام او النسكويت. ثلاث أكواب من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من القشطة. 6 مكعبات شيكولاته خام. طريقة إعداد الشربات ثلاث أكواب من السكر. 2 كوب من الماء. 3 ملاعق من عسل الكلوكوز. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا طريقة إعداد الشربات أولا: طريقة تحضير الشربات في اناء على النار نقوم بوضع مقدار الماء، ونضيف اليه السكر، وبعد ذلك نضيف عسل الجلكوز، ونتركه على النار لمدة تلت ساعة ثم نقوم باغلاق النار. ثانيا: تحضير النوتيلا نضع اناء على النار ونضيف عليه كوب ونصف من الحليب، ثم نضيف ما يلي ملعقتين السكر، والكاكاو، والحليب، والقشطة، والشكولاته الخام، وفي النهاية نضيف النشا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل. ثالثا: تحضير الكنافة نقوم بتفتيت الكنافة الى قطع صغيرة بالمقص، وبعد ذلك نقوم باضافة مقدار الزيت، أو يمكنك استبداله بسمن ذائبه، نقلب الكنافة جيدا حتى تصل المادة الدهنية الى كل الكنافة.

نقوم بدهن الصينية بمادة دهنية، بعد ذلك نقوم باضافة نصف مقدار الكنافة ونضغط عليها جيدا باليد، وبعد ذلك نضيف عليها مقدار الشكولاته، ونوزعها في الصينية، في النهاية نقوم بوضع بقية مقدار الكنافة ونضغط برفق حتى لا تخرج الشكولاته على الكنافة، نضيف الكنافة بالفرن، بعد تمام النضج نخرج الكنافة ونضع عليها الشربات البارد، وتقدم بألف هنا. الوسوم

يبحث العديد من الناس عن طريقة اعداد الكنافة بالنوتيلا في المنزل، حيث تعد الكنافة من الوصفات التي يشتهر تحضيرها في الحلوى الرمضانية، وللكنافة بأنواعها المختلفة مكانة كبيرة في قلوب العديد من الناس والتي أصبح يرتبط تحضيرها بشهر رمضان المبارك، تتنوع وصفات الكنافة فمنها كنافة بالمانجا، وكنافة بالقشطة، وكنافة بالمكسرات، وأيضا كنافة بالنوتيلا وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال. سر نجاح الكنافة بالنوتيلا سر نجاح الكنافة بالنوتيلا نقدم لكم مكونات الكنافة بالنوتيلا مقدار كيلو من الكنافة. 2 كوب من السمن. صوص شوكلاته. معلقتين من السكر. أربع ملاعق كبار من النشا. أربع ملاعق كبار من الكاكاو الخام او النسكويت. ثلاث أكواب من الحليب. 2 ملعقة كبيرة من القشطة. 6 مكعبات شيكولاته خام. طريقة إعداد الشربات ثلاث أكواب من السكر. 2 كوب من الماء. 3 ملاعق من عسل الكلوكوز. طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا طريقة إعداد الشربات أولا: طريقة تحضير الشربات في اناء على النار نقوم بوضع مقدار الماء، ونضيف اليه السكر، وبعد ذلك نضيف عسل الجلكوز، ونتركه على النار لمدة تلت ساعة ثم نقوم باغلاق النار. ثانيا: تحضير النوتيلا نضع اناء على النار ونضيف عليه كوب ونصف من الحليب، ثم نضيف ما يلي ملعقتين السكر، والكاكاو، والحليب، والقشطة، والشكولاته الخام، وفي النهاية نضيف النشا ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل. ثالثا: تحضير الكنافة نقوم بتفتيت الكنافة الى قطع صغيرة بالمقص، وبعد ذلك نقوم باضافة مقدار الزيت، أو يمكنك استبداله بسمن ذائبه، نقلب الكنافة جيدا حتى تصل المادة الدهنية الى كل الكنافة.

نقوم بدهن الصينية بمادة دهنية، بعد ذلك نقوم باضافة نصف مقدار الكنافة ونضغط عليها جيدا باليد، وبعد ذلك نضيف عليها مقدار الشكولاته، ونوزعها في الصينية، في النهاية نقوم بوضع بقية مقدار الكنافة ونضغط برفق حتى لا تخرج الشكولاته على الكنافة، نضيف الكنافة بالفرن، بعد تمام النضج نخرج الكنافة ونضع عليها الشربات البارد، وتقدم بألف هنا.

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