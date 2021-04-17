وصفة تحضير كرات اللحم المفروم بالصلصة (كفتة داوود) بطريقة عصرية ومبتكرة

تعتبر كرات اللحم من أشهر الوصفات العصرية التي يحبها عدد كبير من الأفراد الصغار والكبار نظراً لأنها تتسم بالمذاق الجيد، وتتضمن على العديد من الفوائد الكبيرة للأطفال، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة والمكونات اللازمة للنمو والحصول على الفوائد المطلوبة، فهي تتضمن على العديد من المعادن والفيتامينات، وتحتوي على الكثير من النكهات والتوابل التي يتم إضافتها عليها لتغنيها بالطعم المميز، وهنا نقدم إليكم وصفة تحضير كرات اللحم الشهية أو كفتة داوود كما اشتهرت. طريقة عمل كرات اللحم المفروم طريقة عمل كرات اللحم المفروم المكونات 1/2 كيلو من الللحم المفروم.

حبة من البيض.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

1/2 كوب من البقسماط الناعم.

حبة من البصل المبشور.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/4 ملعقة صغيرة من الشطة.

1/4 كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بإضافة اللحم المفروم وعليه البصل والماء والبقسماط والبيضة. نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس جيداً ونضيف إليها التوابل في الوصفة. نقوم بتقسيم اللحم إلى كرات صغيرة متساوية الحجم ونبدأ في تشكيلها. في مقلاة ساخنة على النار نقوم بوضع القليل من الزيت وتشويح كرات اللحم فيها. نقوم بتقليب الكرات حتى تنضج ويصبح لونها بني من كل الجهات. ترفع في طبق التقديم ويضاف إليها الخضروات وتقدم ساخنة. طريقة عمل صلصة كفتة داوود طريقة عمل صلصة كفتة داوود المكونات 1 لتر من عصير الطماطم.

1/4 ملعقة من الملح.

1/4 ملعقة من الفلفل.

1/4 ملعقة من توابل اللحم.

2 فص من الثوم.

حبة من البصل المبشور.

1 ملعقة من السمن البلدي. طريقة التحضير نقوم بتقليب البصل والثوم والبصل في القليل من السمن حتى يصبح لونهم ذهبي. نبدأ بإضافة الطماطم والتوابل مع التقليب جيداً حتى تبدأ في الغليان. نهديء النار ونغطي الصلصة حتى تتكثف وبعدها نضيف الكفتة. الوسوم

تعتبر كرات اللحم من أشهر الوصفات العصرية التي يحبها عدد كبير من الأفراد الصغار والكبار نظراً لأنها تتسم بالمذاق الجيد، وتتضمن على العديد من الفوائد الكبيرة للأطفال، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة والمكونات اللازمة للنمو والحصول على الفوائد المطلوبة، فهي تتضمن على العديد من المعادن والفيتامينات، وتحتوي على الكثير من النكهات والتوابل التي يتم إضافتها عليها لتغنيها بالطعم المميز، وهنا نقدم إليكم وصفة تحضير كرات اللحم الشهية أو كفتة داوود كما اشتهرت. طريقة عمل كرات اللحم المفروم طريقة عمل كرات اللحم المفروم المكونات 1/2 كيلو من الللحم المفروم.

حبة من البيض.

2 ملعقة كبيرة من الماء.

1/2 كوب من البقسماط الناعم.

حبة من البصل المبشور.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1/4 ملعقة صغيرة من الشطة.

1/4 كوب من الزيت النباتي. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بإضافة اللحم المفروم وعليه البصل والماء والبقسماط والبيضة. نقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس جيداً ونضيف إليها التوابل في الوصفة. نقوم بتقسيم اللحم إلى كرات صغيرة متساوية الحجم ونبدأ في تشكيلها. في مقلاة ساخنة على النار نقوم بوضع القليل من الزيت وتشويح كرات اللحم فيها. نقوم بتقليب الكرات حتى تنضج ويصبح لونها بني من كل الجهات. ترفع في طبق التقديم ويضاف إليها الخضروات وتقدم ساخنة. طريقة عمل صلصة كفتة داوود طريقة عمل صلصة كفتة داوود المكونات 1 لتر من عصير الطماطم.

1/4 ملعقة من الملح.

1/4 ملعقة من الفلفل.

1/4 ملعقة من توابل اللحم.

2 فص من الثوم.

حبة من البصل المبشور.

1 ملعقة من السمن البلدي. طريقة التحضير نقوم بتقليب البصل والثوم والبصل في القليل من السمن حتى يصبح لونهم ذهبي. نبدأ بإضافة الطماطم والتوابل مع التقليب جيداً حتى تبدأ في الغليان. نهديء النار ونغطي الصلصة حتى تتكثف وبعدها نضيف الكفتة.

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