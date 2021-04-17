“جددي في مطبخك” كرات البسكويت باللبن المكثف

تعد كرات البسكويت باللبن المكثف من أشهى الحلويات التي يمكنك تحضيرها كما أنها سريعة التحضير وسهلة للغاية فهي مناسبة للتحضير في رمضان دون أن تأخذ منك وقت أو جهد لتقدميها لأسرتك وأطفالك بعد الفطور بدلاً من الحلويات التقليدية المعروفة، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الحلوى الشهية بالتفصيل. كرات البسكويت باللبن المكثف طريقة سهلة لتحضير الوصفة: كرات البسكويت باللبن المكثف طريقة سهلة لتحضير الوصفة: تحتاجين إلى: علبة ونصف من البسكويت السادة أو بسكوت الشاى.

علبة من اللبن الحليب المكثف المحلى.

ثلثا كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب إضافي من جوز الهند للتزيين. الخطوات تحضير الكرات: أحضري وعاء مناسب الحجم وقومي بتفتيت البسكوت فيه. أضيفي اللبوم المكثف وقلبي. يضاف جوز الهند وتقلب المكونات معاً حتى يتكون لدي عجينة طرية. شكلي العجينة على شكل كرات بيديك أو باستخدام ملعقة الآيس كريم. زيني الكرات بجوز الهند حتى يغلفها من كل الجهات. ضعي الكرات في صينية وغطيها جيداً ثم أدخليها الثلاجة أو المبرد. اتركي الكرات تتماسك في المبرد لمدة ثلاث ساعات ثم أخرجيها وقدميها. كرات البسكويت باللبن المكثف والشوكولاتة: كرات البسكويت باللبن المكثف والشوكولاتة: تحتاجين إلى: خطوات تحضير الحلوى: قومي بطحن البسكويت في وعاء ثم أضيفي إليه الشوكولاتة الخام بعد إذابتها. قومي بإضافة الزبدة وقلبي. أضيفي ثلاثة أرباع كمية جوز الهند وقلبي. أضيفي اللبن المكثف وتقلب المكونات جيداً. شكلي الخليط على هيئة كرام متوسطة الحجم. غلفي الكرات بباقي جوز الهند. يتم إدخال الكرات الثلاجة أو المبرد لعدة ساعات حتى تتماسك وتتجمد. يمكن تزيين الكرات من الخارج بطبقة من الشوكولاتة ثم تقديمها. الوسوم

تعد كرات البسكويت باللبن المكثف من أشهى الحلويات التي يمكنك تحضيرها كما أنها سريعة التحضير وسهلة للغاية فهي مناسبة للتحضير في رمضان دون أن تأخذ منك وقت أو جهد لتقدميها لأسرتك وأطفالك بعد الفطور بدلاً من الحلويات التقليدية المعروفة، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير تلك الحلوى الشهية بالتفصيل. كرات البسكويت باللبن المكثف طريقة سهلة لتحضير الوصفة: كرات البسكويت باللبن المكثف طريقة سهلة لتحضير الوصفة: تحتاجين إلى: علبة ونصف من البسكويت السادة أو بسكوت الشاى.

علبة من اللبن الحليب المكثف المحلى.

ثلثا كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب إضافي من جوز الهند للتزيين. الخطوات تحضير الكرات: أحضري وعاء مناسب الحجم وقومي بتفتيت البسكوت فيه. أضيفي اللبوم المكثف وقلبي. يضاف جوز الهند وتقلب المكونات معاً حتى يتكون لدي عجينة طرية. شكلي العجينة على شكل كرات بيديك أو باستخدام ملعقة الآيس كريم. زيني الكرات بجوز الهند حتى يغلفها من كل الجهات. ضعي الكرات في صينية وغطيها جيداً ثم أدخليها الثلاجة أو المبرد. اتركي الكرات تتماسك في المبرد لمدة ثلاث ساعات ثم أخرجيها وقدميها. كرات البسكويت باللبن المكثف والشوكولاتة: كرات البسكويت باللبن المكثف والشوكولاتة: تحتاجين إلى: خطوات تحضير الحلوى: قومي بطحن البسكويت في وعاء ثم أضيفي إليه الشوكولاتة الخام بعد إذابتها. قومي بإضافة الزبدة وقلبي. أضيفي ثلاثة أرباع كمية جوز الهند وقلبي. أضيفي اللبن المكثف وتقلب المكونات جيداً. شكلي الخليط على هيئة كرام متوسطة الحجم. غلفي الكرات بباقي جوز الهند. يتم إدخال الكرات الثلاجة أو المبرد لعدة ساعات حتى تتماسك وتتجمد. يمكن تزيين الكرات من الخارج بطبقة من الشوكولاتة ثم تقديمها.

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