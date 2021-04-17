أفضل سحور لرمضان حضري سحور مشبع لا يسبب العطش في رمضان

تعد وجبة السحور من أهم الوجبات في شهر رمضان المبارك فهي التي تمدنا بالطاقة لنستطيع تحمل العطش والجوع طوال نهار الصيام لذلك تبحث السيدات عن أفضل سحور لرمضان يمكنهن تحضيره حتى يكون متكامل وممشبع وفي نفس الوقت لا يسبب الإحساس بالعطش فيما بعد، لهذا جمعنا لك في هذا المقال عدو نصائح تمكنك من صنع سحور مثالي.

أفضل سحور لرمضان مأكولات مناسبة لوجبة السحور:

من المهم الحرص على إضافة البروتينات إلى وجبة السحور فهي التي تشعرك بالشبع وتمد الجسم بالطاقة لليوم التالي لذلك يمكنك الحرص على تناول بيضة أو بيضتان مسلوقتان على السحور أو شرب اللبن والجبن القريش المفيدة.

الزبادي من أهم المكونات التي يمكنك إضافتها إلى سحورك وذلك لأنه يحتوي على قدر عالي من البروتينات والدهون بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من السوائل التي تمنع الشعور بالعطش طوال نهار الصيام.

من المهم أيضاً تناول الخضراوات في السحور كالخيار والخس والجرجير فهو يمد الجسم بقدر من السوائل كما أن الألياف الموجودة به تشعرك بالشبع وتمنع الإصابة بالإمساك الذي قد يصيب الكثيرين بسبب الصيام.

يمكنك إضافة طبق من الشوفان أو العدس أو الفاصولياء أيضاً إلى سفرة السحور فهو من البقوليات المفيدة والتي تمد بالطاقة وهي بديلة للفول، يمكنك أيضاً إضافة كبق من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

أفضل سحور لرمضان بدون أكلات تسبب العطش:

هناك مجموعة من الأكلات التي يتناولها الكثيرين على السحور وهي التي تسبب العطش مثل: