طريقة تخزين الطماطم بالفريزر أحلي من الصلصلة الجاهزة

تعد الطماطم أو صلصة الطماطم من أهم المكونات التي تستخدم في المطبخ فهي تدخل في كل الأكلات لذلك لابد من معرفة طريقة تخزين الطماطم بالفريزر بشكل صحيح حتى يسهل عليك استخدامها بعد ذلك وتعطي نفس طعم الطماطم الفريش، تابعينا في هذا المقال فسنطلعك على أفضل الطرق لتجميد الطماطم دون أن تؤثر على قيمتها الغذائية. تخزين الطماطم بالفريزر طريقة سهلة لتجميد الطماطم: قومي بغسل الطماطم بالخل والماء للتخلص من الأتربة العالقة بها. قومي بتقشيرالبطاطس للتخلص من القشور عن طريق عمل علامة بالسكين ثم شد القشر. أحضري طنجرة وضعي بها كمية مناسبة من الماء. ضعي الماء على نار عالية حتى تغلي. أضيفي الطماطم المقشرة وقلبي. يمكنك الاكتفاء بعمل شقوق فقط في الطماطم ثم غليها أولاً. اتركي الطماطم على النار حتى تصبح طرية للغاية ثم ارفعيها من على النار. قومي بالتخلص من القشور ثم اضربيها في الخلاط لتكون صلصة. ضعي الطماطم المهروسة بعد أن تبرد في أكياس الثلاجة النظيفة. احرصي على تفريغ الهواء ثم أدخلي الأكياس الفريزر أو المبرد حتى تتجمد. هذه الطريقة تجعل الطماطم صالحة للاستخدام لمدة عام كامل. تخزين الطماطم بالفريزر على شكل صلصة: قومي بتشويح بصلة مفرومة في زيت على النار. أضيفي لتر من عصير الطماطم وقلبي. أضيفي الملح والفلفل الأسود وملعقة من الثوم المفروم وقلبي. يضاف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ونصف مكعب من مرقة الدجاج. يضاف أيضاً ملعقة صغيرة من السكر وقلبي. اتركي الطماطم حتى تغلي وقلبي. اتركي الخليط يتكاثف ويمكنك إضافة المزيد من الملح الفلفل إذا أردت. ارفعي الصلصة من على النار واتركيها تبرد ثم ضعيها في أكياس. احتفظي بها في الفريزر ثم استخدميها في تحضير البيتزا أو الكشري. تخزين الطماطم بالفريزر طريقة سهلة لتجميد الطماطم:تخزين الطماطم بالفريزر على شكل صلصة: الوسوم

تعد الطماطم أو صلصة الطماطم من أهم المكونات التي تستخدم في المطبخ فهي تدخل في كل الأكلات لذلك لابد من معرفة طريقة تخزين الطماطم بالفريزر بشكل صحيح حتى يسهل عليك استخدامها بعد ذلك وتعطي نفس طعم الطماطم الفريش، تابعينا في هذا المقال فسنطلعك على أفضل الطرق لتجميد الطماطم دون أن تؤثر على قيمتها الغذائية. تخزين الطماطم بالفريزر طريقة سهلة لتجميد الطماطم: قومي بغسل الطماطم بالخل والماء للتخلص من الأتربة العالقة بها. قومي بتقشيرالبطاطس للتخلص من القشور عن طريق عمل علامة بالسكين ثم شد القشر. أحضري طنجرة وضعي بها كمية مناسبة من الماء. ضعي الماء على نار عالية حتى تغلي. أضيفي الطماطم المقشرة وقلبي. يمكنك الاكتفاء بعمل شقوق فقط في الطماطم ثم غليها أولاً. اتركي الطماطم على النار حتى تصبح طرية للغاية ثم ارفعيها من على النار. قومي بالتخلص من القشور ثم اضربيها في الخلاط لتكون صلصة. ضعي الطماطم المهروسة بعد أن تبرد في أكياس الثلاجة النظيفة. احرصي على تفريغ الهواء ثم أدخلي الأكياس الفريزر أو المبرد حتى تتجمد. هذه الطريقة تجعل الطماطم صالحة للاستخدام لمدة عام كامل. تخزين الطماطم بالفريزر على شكل صلصة: قومي بتشويح بصلة مفرومة في زيت على النار. أضيفي لتر من عصير الطماطم وقلبي. أضيفي الملح والفلفل الأسود وملعقة من الثوم المفروم وقلبي. يضاف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ونصف مكعب من مرقة الدجاج. يضاف أيضاً ملعقة صغيرة من السكر وقلبي. اتركي الطماطم حتى تغلي وقلبي. اتركي الخليط يتكاثف ويمكنك إضافة المزيد من الملح الفلفل إذا أردت. ارفعي الصلصة من على النار واتركيها تبرد ثم ضعيها في أكياس. احتفظي بها في الفريزر ثم استخدميها في تحضير البيتزا أو الكشري. تخزين الطماطم بالفريزر طريقة سهلة لتجميد الطماطم:تخزين الطماطم بالفريزر على شكل صلصة:

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