طريقة عمل العزيزية بوصفة سهلة وبسيطة ومميزة في المنزل والطعم روعة

تعد العزيزية، من أطباق الحلويات المشهورة جداً، وهي عبارة عن مكرونة مسلوقة ومهروسة في الخلاط، فهي تحتوي علي نسبة كبيرة من النشويات، لأنها تحتوي علي البيض واللبن والسكر، فهي تعتبر كطبق حلوي ساخن يقدم كتحلية، كما أنها مفيدة جداً للأطفال، وتحتوي علي الكثير من الفوائد للجسم، فهي تعتبر من أشهي وألذ الحلويات، لذلك تبحث جميع السيدات علي طريقة تحضيرها في المنزل، فهي من أجمل وأفضل الحلويات، التي يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك في شهر رمضان، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير العزيزية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل العزيزية

سوف نعرض عليكم من هنا أبسط المكونات لعمل العزيزية في المنزل وهي كما يلي:-

مكرونة مسلوقة.

ثلاث أكواب من الحليب الساخن.

كوب ونصف من السكر.

ربع كوب من الفواكه المجففة.

ثلاث ملاعق من القشطة.

ثلاث ملاعق من الزبدة الذائبة.

ربع كوب كريم شانتي بودرة.

نصف كوب جوز هند ناعم.

6 ملاعق كبيرة نشا مذاب في ربع كوب ماء.

فانيليا ومكسرات.

2 بيضة.

زبيب وبشر برتقال.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير العزيزية في المنزل وهي كالاتي:-