طريقة عمل العزيزية بوصفة سهلة وبسيطة ومميزة في المنزل والطعم روعة

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تعد العزيزية، من أطباق الحلويات المشهورة جداً، وهي عبارة عن مكرونة مسلوقة ومهروسة في الخلاط، فهي تحتوي علي نسبة كبيرة من النشويات، لأنها تحتوي علي البيض واللبن والسكر، فهي تعتبر كطبق حلوي ساخن يقدم كتحلية، كما أنها مفيدة جداً للأطفال، وتحتوي علي الكثير من الفوائد للجسم، فهي تعتبر من أشهي وألذ الحلويات، لذلك تبحث جميع السيدات علي طريقة تحضيرها في المنزل، فهي من أجمل وأفضل الحلويات، التي يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك في شهر رمضان، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير العزيزية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.مكونات عمل العزيزية
سوف نعرض عليكم من هنا أبسط المكونات لعمل العزيزية في المنزل وهي كما يلي:-
- مكرونة مسلوقة.
- ثلاث أكواب من الحليب الساخن.
- كوب ونصف من السكر.
- ربع كوب من الفواكه المجففة.
- ثلاث ملاعق من القشطة.
- ثلاث ملاعق من الزبدة الذائبة.
- ربع كوب كريم شانتي بودرة.
- نصف كوب جوز هند ناعم.
- 6 ملاعق كبيرة نشا مذاب في ربع كوب ماء.
- فانيليا ومكسرات.
- 2 بيضة.
- زبيب وبشر برتقال.
سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير العزيزية في المنزل وهي كالاتي:-
- قومي بوضع المكرونة والحليب الساخن في الخلاط، وأضربيهم جيداً حتي تتجانس المكونات، بعد ذلك قومي بإحضار إناء وضعي السكر والكريم شانتي مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي.
- ثم قومي بإضافة خليط المكرونة عليهم بالتدريج مع التقليب المستمر، في صينية متوسطة الحجم ، مدهونة بقليل من الزيت، قومي بوضع المكرونة باللبن.
- بعد ذلك قومي بنثر جوز الهند والزبيب ومكسرات، ثم قومي بإدخال الصينية ،في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، اتركيها لمدة 30 دقيقة حتي يحمر الوجه، أخرجها من الفرن وأتركها جانباً حتي تبرد قليلاً بعد ذلك تقدم بالهناء والشفاء.
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تعد العزيزية، من أطباق الحلويات المشهورة جداً، وهي عبارة عن مكرونة مسلوقة ومهروسة في الخلاط، فهي تحتوي علي نسبة كبيرة من النشويات، لأنها تحتوي علي البيض واللبن والسكر، فهي تعتبر كطبق حلوي ساخن يقدم كتحلية، كما أنها مفيدة جداً للأطفال، وتحتوي علي الكثير من الفوائد للجسم، فهي تعتبر من أشهي وألذ الحلويات، لذلك تبحث جميع السيدات علي طريقة تحضيرها في المنزل، فهي من أجمل وأفضل الحلويات، التي يمكن أن تقدميها لأفراد أسرتك في شهر رمضان، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير العزيزية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.مكونات عمل العزيزية
سوف نعرض عليكم من هنا أبسط المكونات لعمل العزيزية في المنزل وهي كما يلي:-
- مكرونة مسلوقة.
- ثلاث أكواب من الحليب الساخن.
- كوب ونصف من السكر.
- ربع كوب من الفواكه المجففة.
- ثلاث ملاعق من القشطة.
- ثلاث ملاعق من الزبدة الذائبة.
- ربع كوب كريم شانتي بودرة.
- نصف كوب جوز هند ناعم.
- 6 ملاعق كبيرة نشا مذاب في ربع كوب ماء.
- فانيليا ومكسرات.
- 2 بيضة.
- زبيب وبشر برتقال.
سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير العزيزية في المنزل وهي كالاتي:-
- قومي بوضع المكرونة والحليب الساخن في الخلاط، وأضربيهم جيداً حتي تتجانس المكونات، بعد ذلك قومي بإحضار إناء وضعي السكر والكريم شانتي مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي.
- ثم قومي بإضافة خليط المكرونة عليهم بالتدريج مع التقليب المستمر، في صينية متوسطة الحجم ، مدهونة بقليل من الزيت، قومي بوضع المكرونة باللبن.
- بعد ذلك قومي بنثر جوز الهند والزبيب ومكسرات، ثم قومي بإدخال الصينية ،في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، اتركيها لمدة 30 دقيقة حتي يحمر الوجه، أخرجها من الفرن وأتركها جانباً حتي تبرد قليلاً بعد ذلك تقدم بالهناء والشفاء.
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