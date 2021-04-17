إليك أفضل طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات خطوة بخطوة في أيام رمضان

تندرج البسبوسة ضمن أشهر الحلويات العربية والتي يمكن تحضيرها بشكل سهل وتقديمها بأكثر من طريقة ونكهة، فنجد بسبوسة بالمكسرات، بالزبادي والقشطة، وكل طريقة لها جمهورها الخاص بها ومذاقها المميز الشهي، فضلًا عن تشبعها بالسعرات الحرارية والطاقة التي تمنح الجسم الحيوية والنشاط ونخص بالذكر إذا تم تناولها في فصل الشتاء.بسبوسة بالمكسرات
تستطيعين تجهيز البسبوسة بالمكسرات في منزلك وتحصلين على نفس المذاق الشهي الذي ينال استحسان الكثيرين من محلات الحلويات، لذا سنقدم اليوم طريقة من أفضل طرق صنع البسبوسة مضاف إليها المكسرات اللذيذة الطعم كثيرة الفوائد مستخدمًا القطر البارد، دون تكاليف باهظة وبمقادير بسيطة، إليكِ المكونات وطريقة الإعداد.مقادير البسبوسة
- 2 كوب من السميد.
- كوب من القشطة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم.
- فنجان صغير من الزيت.
- كوب من جوز الهند.
- كوب حليب دافئ.
- مكسرات للتزيين.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الكريمة.
- لطريقة عمل بسبوسة بالمكسرات، أحضري إناء متوسط الحجم وامزجي كلًا من البيض والسكر معًا.
- أضيفي هذه المقادير إليه وهي، الحليب، الزبادي، الزيت والقشطة.
- امزجي هذه المقادير بشكل جيد حتى تمام الامتزاج.
- جهزي إناء آخر مستقل، وقلبي كلًا من السميد وجوز الهند سويًا.
- ثم بعد ذلك أضيفي البيكنج بودر والكريمة.
- احرصي على مزج هذه المقادير بشكل جيد، ومن ثم أضيفي هذا المزيج إلى السابق والذي يتكون من البيض والسكر مع التقليب المستمر.
- عند تشكيل العجينة، جهزي صينية متوسطة الحجم وادهنيها بقطعة من الزبدة، ثم صبي خليط البسبوسة إليها.
- تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم إدخال الصينية وتركها قرابة نصف ساعة.
- بعد التأكد من تمام النضج، يتم إخراجها من الفرن.
- احرصي على سكب الحليب بعد تحليته إليها وهي ساخنة.
- يتم تزيينها بمزيد من المكسرات التي ترغبين في وضعها.
- احفظيها في الثلاجة حتى تبرد.
- بهذا تصبح جاهزة للتناول.
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تندرج البسبوسة ضمن أشهر الحلويات العربية والتي يمكن تحضيرها بشكل سهل وتقديمها بأكثر من طريقة ونكهة، فنجد بسبوسة بالمكسرات، بالزبادي والقشطة، وكل طريقة لها جمهورها الخاص بها ومذاقها المميز الشهي، فضلًا عن تشبعها بالسعرات الحرارية والطاقة التي تمنح الجسم الحيوية والنشاط ونخص بالذكر إذا تم تناولها في فصل الشتاء.بسبوسة بالمكسرات
تستطيعين تجهيز البسبوسة بالمكسرات في منزلك وتحصلين على نفس المذاق الشهي الذي ينال استحسان الكثيرين من محلات الحلويات، لذا سنقدم اليوم طريقة من أفضل طرق صنع البسبوسة مضاف إليها المكسرات اللذيذة الطعم كثيرة الفوائد مستخدمًا القطر البارد، دون تكاليف باهظة وبمقادير بسيطة، إليكِ المكونات وطريقة الإعداد.مقادير البسبوسة
- 2 كوب من السميد.
- كوب من القشطة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم.
- فنجان صغير من الزيت.
- كوب من جوز الهند.
- كوب حليب دافئ.
- مكسرات للتزيين.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الكريمة.
- لطريقة عمل بسبوسة بالمكسرات، أحضري إناء متوسط الحجم وامزجي كلًا من البيض والسكر معًا.
- أضيفي هذه المقادير إليه وهي، الحليب، الزبادي، الزيت والقشطة.
- امزجي هذه المقادير بشكل جيد حتى تمام الامتزاج.
- جهزي إناء آخر مستقل، وقلبي كلًا من السميد وجوز الهند سويًا.
- ثم بعد ذلك أضيفي البيكنج بودر والكريمة.
- احرصي على مزج هذه المقادير بشكل جيد، ومن ثم أضيفي هذا المزيج إلى السابق والذي يتكون من البيض والسكر مع التقليب المستمر.
- عند تشكيل العجينة، جهزي صينية متوسطة الحجم وادهنيها بقطعة من الزبدة، ثم صبي خليط البسبوسة إليها.
- تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم إدخال الصينية وتركها قرابة نصف ساعة.
- بعد التأكد من تمام النضج، يتم إخراجها من الفرن.
- احرصي على سكب الحليب بعد تحليته إليها وهي ساخنة.
- يتم تزيينها بمزيد من المكسرات التي ترغبين في وضعها.
- احفظيها في الثلاجة حتى تبرد.
- بهذا تصبح جاهزة للتناول.
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