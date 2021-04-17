إليك أفضل طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات خطوة بخطوة في أيام رمضان

تندرج البسبوسة ضمن أشهر الحلويات العربية والتي يمكن تحضيرها بشكل سهل وتقديمها بأكثر من طريقة ونكهة، فنجد بسبوسة بالمكسرات، بالزبادي والقشطة، وكل طريقة لها جمهورها الخاص بها ومذاقها المميز الشهي، فضلًا عن تشبعها بالسعرات الحرارية والطاقة التي تمنح الجسم الحيوية والنشاط ونخص بالذكر إذا تم تناولها في فصل الشتاء.

تستطيعين تجهيز البسبوسة بالمكسرات في منزلك وتحصلين على نفس المذاق الشهي الذي ينال استحسان الكثيرين من محلات الحلويات، لذا سنقدم اليوم طريقة من أفضل طرق صنع البسبوسة مضاف إليها المكسرات اللذيذة الطعم كثيرة الفوائد مستخدمًا القطر البارد، دون تكاليف باهظة وبمقادير بسيطة، إليكِ المكونات وطريقة الإعداد.

2 كوب من السميد.

كوب من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم.

فنجان صغير من الزيت.

كوب من جوز الهند.

كوب حليب دافئ.

مكسرات للتزيين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الكريمة.