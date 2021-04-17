بسكوت العشر دقائق بالشيكولاته مقرمش وهش وخفيف وناعم بمقادير بسيطه ومتوفره فى كل بيت

بسكوت العشر دقائق بالشيكولاته ، من الوصفات التي انتشرت مؤخرًا هي وصفة بسكوت العشر دقائق بالشيكولاتة والذي قام بإعداده الكثيرون لأنه سهل التحضير ولا يحتاج لمكونات ذات تكلفة عالية بالإضافة إلى عدم احتياج وقت أو مجهود فتابعينا لنتعرف على كيفية تحضيره بسهوله وبدون تكاليف.

بسكوت العشر دقائق بالشيكولاته :-

يعتبر بسكوت العشر دقائق سهل التحضير كما أنه من الجيد إعداده للاطفال لتناوله في أي وقت.

كوب ونصف من الدقيق.

1 بيضة.

رشة فانيليا.

نصف كوب سكر ويقضل أن يكون ناعم.

نصف كوب زيت أو سمن.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

التزيين

نصف كوب سكر أبيض مطحون.

في وعاء عميق نضع البيض والفانيليا والسكر وتقليبه حتى يذوب السكر تمامًا.

يتم إضافة الزيت على المكونات ونقلب جيدًا.

في وعاء نضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلبهم معًا ثم نضيفهم على المكونات الأخرى ونقلب باستمرار حتى تتكون عجينة لها قوام متماسك.

نقسم العجين إلى جزئين ونأخذ جزء ونضع عليه اللبن والكاكاو نقلب حتى يصبح لونه بني مثل الكاكاو.

يتم تشكيل العجينة البيضاء والبني إلى كرات أو أي شكل آخر.

يتم غمس كرات العجين في السكر.

في صينية بها ورقة زبدة نرص كرات عجين البسكوت.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة ونتركها حتى تصبح ذات لون ذهبي تستوي العجينة.

عندما تأخذ الأرضية لون ذهبي أو أشقر يتم إخراجه من الفرن وتركها حتى تبرد ثم تقديمها ويفضل تقديمه مع كوب من الشاي.

ويعتبر بسكوت العشر دقائق بالشيكولاتة من أسهل أنواع البسكويت والذي يمكن تحضيرها للأطفال أو الضيوف والاستمتاع بطعم البسكويت الرائع.

المكونات:-مكونات النصف الآخر من العجينة:-طريقة التحضير:-