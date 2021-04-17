حضري الزلابية في مطبخك بكل سهولة واحصلي عليها مقرمشة ولذيذة مثل الجاهزة

تعتبر الزلابية من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، وهي عبارة عن كرات ذهبية اللون يتم تحضيرها بكل سهولة، ومن الجدير ذكره أنها تسمى في بعض بلاد الوطن العربي بلقمة القاضي أو اللقيمات، واعتاد الجميع على شرائها من الخارج جاهزة للحصول على أفضل طعم، ولكن نقدم لكم وصفة تحضيرها في المنزل خطوة بخطوة للحصول على طعم ألذ وأفضل من الجاهزة. مكونات عمل الزلابية 2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

4 ملعقة كبيرة من الحليب.

ثلثي كوب ماء.

ثلاثة ملاعق كبار من النشا.

ملعقة ونصف صغيرة الحجم من الزعفران.

ثلاثة ملاعق كبار من الزيت.

لتر واحد من الزيت. مكونات عمل الزلابية للشربات: 2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير الزلابية خطوة بخطوة أولاً نقوم بوضع ملعقة كبيرة ونصف ماء دافئ في بولة، وبعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة، ونقلب بشكل جيد، ثم نتركها جانباً لكي تتخمر.

في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق ونضيف إليه كلاً من النشا والزعفران ونحركهم مع بعضهما جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت إلى الدقيق، ونفرك بشكل جيد باستخدام الأصابع.

ثم نقوم بإضافة اللبن إلى هذه المكونات ونقلب بشكل جيد.

نقوم بوضع خليط الخميرة على الدقيق، ونبدأ في عجن المكونات مع بعضها.

يجب إضافة الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها جانباً لكي تتخمر.

ثم نقوم بوضع العجينة في كيس الحلويات، ونشكل العجينة على شكل كرات، ونقوم بوضعها في الزيت الساخن.

ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي، ونقوم بإخراجها من الزيت وتصفيتها بشكل جيد.

ونقوم بوضعها في الشربات بعد ذلك، والذي يتم تحضيره من خلال غلي المكونات على النار خمسة دقائق. طريقة تحضير الزلابية خطوة بخطوة الوسوم

تعتبر الزلابية من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، وهي عبارة عن كرات ذهبية اللون يتم تحضيرها بكل سهولة، ومن الجدير ذكره أنها تسمى في بعض بلاد الوطن العربي بلقمة القاضي أو اللقيمات، واعتاد الجميع على شرائها من الخارج جاهزة للحصول على أفضل طعم، ولكن نقدم لكم وصفة تحضيرها في المنزل خطوة بخطوة للحصول على طعم ألذ وأفضل من الجاهزة. مكونات عمل الزلابية 2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

4 ملعقة كبيرة من الحليب.

ثلثي كوب ماء.

ثلاثة ملاعق كبار من النشا.

ملعقة ونصف صغيرة الحجم من الزعفران.

ثلاثة ملاعق كبار من الزيت.

لتر واحد من الزيت. مكونات عمل الزلابية للشربات: 2 كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير الزلابية خطوة بخطوة أولاً نقوم بوضع ملعقة كبيرة ونصف ماء دافئ في بولة، وبعد ذلك نقوم بإضافة الخميرة، ونقلب بشكل جيد، ثم نتركها جانباً لكي تتخمر.

في وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق ونضيف إليه كلاً من النشا والزعفران ونحركهم مع بعضهما جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت إلى الدقيق، ونفرك بشكل جيد باستخدام الأصابع.

ثم نقوم بإضافة اللبن إلى هذه المكونات ونقلب بشكل جيد.

نقوم بوضع خليط الخميرة على الدقيق، ونبدأ في عجن المكونات مع بعضها.

يجب إضافة الماء تدريجياً مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نغطي العجينة ونتركها جانباً لكي تتخمر.

ثم نقوم بوضع العجينة في كيس الحلويات، ونشكل العجينة على شكل كرات، ونقوم بوضعها في الزيت الساخن.

ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي، ونقوم بإخراجها من الزيت وتصفيتها بشكل جيد.

ونقوم بوضعها في الشربات بعد ذلك، والذي يتم تحضيره من خلال غلي المكونات على النار خمسة دقائق. طريقة تحضير الزلابية خطوة بخطوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري الزلابية في مطبخك بكل سهولة واحصلي عليها مقرمشة ولذيذة مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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