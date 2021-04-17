نقدم لكم طريقتين جديدتين لتحضير حلويات القطائف اللذيذة إحداهما بالقشدة والأخري بالجبن ، وتعد القطائف أحد اقدم الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في كل البلدان العربية وهي طبق رئيسي علي أي سفرة عربية للتحلية وتستخدم كفاتح شهية ونقانق بين الوجبات الرئيسية وطبق ضيافة شهي يقدم في كافة المناسبات ويمكن تحضيره منزلياً باستخدام بعض المكونات البسيطة مثل الدقيق وشيرة أو عسل التحلية من السكر والعسل والماء وعصير الليمون مع قدار من الحشو المطلوب إن كان تقليدياً من المكسرات أو الذي نستعرضه معاً من الجبن النابلسي الشهي أو من القشدة أيضاً ، مع كمية من المكسرات والفستق الحلبي يومكن تقديم طبق القطائف كتحلية بعد وجبة شهية من ناجتس الدجاج المشوي أو وجبة من دجاج الفرن بالخضار ومن خلال مقالنا نتعرف علي مكونات وطريقة التحضير.

طريقة تحضير القطائف بالقشدة والقطائف بالجبن

طريقة تحضير واحدة من أشهر الحلويات الشرقية بجوار البسبوسة اللذيذة و أطباق السمبوسة الفاتحة للشهية ، وطبق اليوم من القطائف يتم تحضيره كالآتي :

قطائف الجبن النابلسي : يحضر الشيرة أو العسل عن طريق تسخين محلول السكر بالماء علي النار وإضافة عصير الليمون له بعد الغليان ، ونحضر حشو الجبن النابلسي في هذه الأثناء عن طريق خلطه بماء الورد والسكر والفستق الحلبي في وعاء واحد ، ثم نقوم بحشو حبات القطائف بها ، ونضعها في زيت القلي علي النار علي الجهتين حتي تنضج ، ثم يتم إخراجها وتصفيتها من الزيت علي مناديل مطبخ وتغمس في محلول السكر ثم ترص في طبق التقديم.

يحضر الشيرة أو العسل عن طريق تسخين محلول السكر بالماء علي النار وإضافة عصير الليمون له بعد الغليان ، ونحضر حشو الجبن النابلسي في هذه الأثناء عن طريق خلطه بماء الورد والسكر والفستق الحلبي في وعاء واحد ، ثم نقوم بحشو حبات القطائف بها ، ونضعها في زيت القلي علي النار علي الجهتين حتي تنضج ، ثم يتم إخراجها وتصفيتها من الزيت علي مناديل مطبخ وتغمس في محلول السكر ثم ترص في طبق التقديم. قطائف القشدة : يتم التحضير بنفس الطريقة السابقة مع استخدام الحشو من القشدة البيضاء والفستق الحلبي والمكسرات الأخري حسب الطلب.

ويمكن تقديم طبق القطائف بعد وجبة شهية من سكالوب الدجاج المقرمش اللذيذ كتحلية ما بعد الوجبة.

مكونات تحضير القطائف بالطريقتين

يمكن إعداد وتقديم القطائف بالجبن والقطائف بالقشدة في شهر رمضان الكريم عن طريق المكونات التالية :

كم مناسب من القطائف العجين حسب الطلب.

مقدار كوب كبير من الماء.

مقدار 6 إلي 8 ملاعق كبيرة من السكر أو ما يعادل نصف كوب من العسل الأبيض.

عدد اثنين ليمونه عصير.

مقدار كوب من الجبن النابلسية ( لحشو الجبن ).

عدد اثنين ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر البودر.

ربع كوب من الفستق الحلبي.

كمية مناسبة من زيت القلي.

علبة قشدة كبيرة حسب الطلب.

وننصحكم دائما بعد الإفراط في الأكلات التي تحتوي سعرات حرارية مرتفعة وتجنب الكثير من الأطعمة الضارة للحفاظ علي الصحة والوزن المثالي.