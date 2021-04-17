طريقة عمل الكنافة المبرومة بالكريمة مثل الجاهزة وسر نجاحها في المنزل

الكنافة المبرومة بالكريمة ، من أنواع الكنافة الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويمكن تقديمها في المناسبات والأعياد ولا تستغرق منا وقت ولا جهد عند تحضيرها، وهى من الأطباق المميزة التي تحتل مكانه كبيرة عند المصريين وتقدم دائماً في شهر رمضان المبارك، وهى حلوى شرقية معروفة وتشتهر في كثير من البلدان العربية مثل بلاد الشام، وفلسطين، والجزائر، ويطلق عليها العديد من الأسماء، مثل الكنافة النابلسية، والكنافة على الفحم، وأصابع الكنافة بالقشطة، وهى من الحلويات التي تمتلك كمية كبيرة من السكريات، وتناول قطعة واحدة منها كفيلة بمد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الصيام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة المبرومة بالكريمة وسر نجاحها بالمنزل بخطوات ومكونات بسيطة تجعلنا نحصل على كنافة لذيذة الطعم.

مكونات الكنافة المبرومة بالكريمة

تتكون الكنافة من بعض المكونات البسيطة عند عملها في المنزل وهى كالآتي:-

كيلو من الكنافة الطازجة. طبق كبير من الكريمة. مكسرات للتزيين. نصف كيلو من السمنة السائلة. ثلاث أكواب من الشربات البارد للتحلية.

طريقة عمل الكريمة

سوف نتعرف على طريقة عمل كريمة الكنافة المبرومة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالآتي:-

نحضر 2 كوب من الحليب السائل، وملعقتين من النشا ونضعهم في وعاء على نار هادئة، حتى يصبح القوام ثقيل.

نرفع الإناء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ونغطيها بكيس من البلاستيك حتى لا ينشف الوجه.

طريقة تحضير الكنافة المبرومة بالكريمة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

نحضر الكريمة ونضعها في كيس الحلواني ونتركها جانباً. ثم نحضر الكنافة ونقطعها على شكل شرائط عريضة الحجم، ثم نضع الكريمة في المنتصف ونلفها على شكل رول مبروم. نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الكنافة كلها. نحضر صينية مدهونة بقليل من السمنة ونرص عليها مبروم الكنافة، ثم نسقيها بالسمنة حتى يتشرب الوجه كله. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر جيداً وتنضج. نخرج الصينية من الفرن ونصفيها جيداً من السمنة، ثم نسقيها بالشربات البارد. نغطي الصينية بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تطرى، ثم نقطعها ونرشها بالمكسرات ونقدمها بجانب الشاي على وجبة السحور.

طريقة عمل شربات الكنافة المبرومة

سوف نتعرف على طريقة عمل الشربات وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ثلاث أكواب من السكر، وكوب ونصف من الماء، وليمونة، ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر تماماً.

نضع الإناء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي ويصبح أبيض اللون وثقيل القوام.

نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد، ثم نضعه في الثلاجة لحين الاستخدام.

سر نجاح الكنافة بالمنزل

سوف نتعرف على أسرار نجاح الكنافة وهى كما يلي:-