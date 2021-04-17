طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات في المنزل بأقل تكلفة

طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول الحلويات الشرقية التي يتم تجهيزها في المنزل أو في محلات الحلويات ويكون لها مذاق شهي ولذيذ، وبالتالي تهتم الكثير من سيدات المنزل طوال الوقت بتجهيز أشهى الحلويات لتقديمها لعائلتها، حيث يمكن عمل الكنافة بالمهلبية أو الكريمة أو الشكولاتة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات في المنزل بالخطوات والمكونات. طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات، كيلو كنافة ربع كوب سكر أبيض كوب سمنة ربع ملعقة من القرفة 2 كوب مكسرات مكونات الشربات، 2 كوب سكر كوب ماء ملعقة عصير الليمون طريقة عمل صينية الكنافة في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز صينية ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق من السمن وتوزيعها في الصينية ثم نقوم بتسخين الفرن ونبدأ بوضع ملعقتين من الكنافة أو أكثر على حسب الرغبة من السمنة وتقليبها جيداً، ثم يتم تقسيمها إلى جزأين يتم وضع في الجزء الأول ويتم تسويتها جيداً ثم نقوم بوضع القشطة أو المهبلية أو يمكن إضافة المكسرات او الكاسترد او الشوكولاته بعد ذلك يتم وضع الجزء الثاني من الكنافة ويتم تسويتها.

بعد ذلك نبدأ بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم يتم إخراجها من الفرن ويوضع عليها الشربات البارد بكمية كافية، والمكسرات وبعد أن تهدأ يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم.

طريقة عمل الشربات

نقوم بتجهيز مناسب ونضع فيه السكر والماء على النار لمدة 10 دقائق ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون وقليل من الفانيليا ثم يتم رفعها من على النار وبعد أن تبرد، ويتم تجهيز الكنافة يتم وضعها على الكنافة وهي ساخنة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صينية الكنافة الوسوم

طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات في المنزل، يحب الكثير من الأشخاص تناول الحلويات الشرقية التي يتم تجهيزها في المنزل أو في محلات الحلويات ويكون لها مذاق شهي ولذيذ، وبالتالي تهتم الكثير من سيدات المنزل طوال الوقت بتجهيز أشهى الحلويات لتقديمها لعائلتها، حيث يمكن عمل الكنافة بالمهلبية أو الكريمة أو الشكولاتة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات في المنزل بالخطوات والمكونات. طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات طريقة عمل صينية الكنافة بالمكسرات نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات، كيلو كنافة ربع كوب سكر أبيض كوب سمنة ربع ملعقة من القرفة 2 كوب مكسرات مكونات الشربات، 2 كوب سكر كوب ماء ملعقة عصير الليمون طريقة عمل صينية الكنافة في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز صينية ونقوم بإضافة ثلاث ملاعق من السمن وتوزيعها في الصينية ثم نقوم بتسخين الفرن ونبدأ بوضع ملعقتين من الكنافة أو أكثر على حسب الرغبة من السمنة وتقليبها جيداً، ثم يتم تقسيمها إلى جزأين يتم وضع في الجزء الأول ويتم تسويتها جيداً ثم نقوم بوضع القشطة أو المهبلية أو يمكن إضافة المكسرات او الكاسترد او الشوكولاته بعد ذلك يتم وضع الجزء الثاني من الكنافة ويتم تسويتها.

بعد ذلك نبدأ بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم يتم إخراجها من الفرن ويوضع عليها الشربات البارد بكمية كافية، والمكسرات وبعد أن تهدأ يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم.

طريقة عمل الشربات

نقوم بتجهيز مناسب ونضع فيه السكر والماء على النار لمدة 10 دقائق ثم نضيف ملعقة من عصير الليمون وقليل من الفانيليا ثم يتم رفعها من على النار وبعد أن تبرد، ويتم تجهيز الكنافة يتم وضعها على الكنافة وهي ساخنة وبالهناء والشفاء. طريقة عمل صينية الكنافة

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