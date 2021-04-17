طريقة عمل الكنافة الكب كيك بشكل جديد ومختلف وطعم لذيذ في المنزل

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تعد كنافة الكب كيك من الحلويات المشهورة والتي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، ويتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وهنا سوف نقدمها بشكل جديد ومختلف ومذاق رائع، ايضا تحتوي على مقادير بسيطة وإقتصادية في عملها، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها أي يمكن عملها في وقت قصير، وعمل الكنافة له أشكال كثيرة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة الكب كيك في المنزل.مكونات عمل الكنافة الكب كيك
تتكون كنافة الكب كيك من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من الكنافة.
- كريمة شيكولاتة بالبندق.
- سمنة.
- قشطة.
- شرائح لوز.
- ٢ كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- نصف حبة من الليمون.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر ونذيبه مع كوب من الماء على نار متوسطة ثم نترك ليغلي قليلاً بعد ذلك ناصر عليه نصف ليمونة ونتركه ليغلي لمدة لا تقل عن عشر دقائق، بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
تتعدد طرق عمل الكنافة وهنا سوف نقدمها بشكل مختلف وشهي هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة الكب كيك في المنزل وهي كالتالي:-
- نحضر السمن المذاب ونقوم بفرك السمن بالكنافة.
- بعد ذلك نقوم بكبس الكنافة في ورق الكب كيك ونضغط عليه جيداً.
- ثم نقوم بصنع فراغ في المنتصف بعد ذلك ندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بخلط القشطة مع شيكولاتة البندق ونحشو بها الكنافة ثم نسقيها بالشربات ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا الكنافة بشكل وطعم مختلف لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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تعد كنافة الكب كيك من الحلويات المشهورة والتي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، ويتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، وهنا سوف نقدمها بشكل جديد ومختلف ومذاق رائع، ايضا تحتوي على مقادير بسيطة وإقتصادية في عملها، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها أي يمكن عملها في وقت قصير، وعمل الكنافة له أشكال كثيرة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة الكب كيك في المنزل.مكونات عمل الكنافة الكب كيك
تتكون كنافة الكب كيك من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كيلو من الكنافة.
- كريمة شيكولاتة بالبندق.
- سمنة.
- قشطة.
- شرائح لوز.
- ٢ كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- نصف حبة من الليمون.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر ونذيبه مع كوب من الماء على نار متوسطة ثم نترك ليغلي قليلاً بعد ذلك ناصر عليه نصف ليمونة ونتركه ليغلي لمدة لا تقل عن عشر دقائق، بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
تتعدد طرق عمل الكنافة وهنا سوف نقدمها بشكل مختلف وشهي هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة الكب كيك في المنزل وهي كالتالي:-
- نحضر السمن المذاب ونقوم بفرك السمن بالكنافة.
- بعد ذلك نقوم بكبس الكنافة في ورق الكب كيك ونضغط عليه جيداً.
- ثم نقوم بصنع فراغ في المنتصف بعد ذلك ندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بخلط القشطة مع شيكولاتة البندق ونحشو بها الكنافة ثم نسقيها بالشربات ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا الكنافة بشكل وطعم مختلف لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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