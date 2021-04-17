طريقة عمل كنافة عش العصفور السورية اشيك كنافة علي سفرتك

نقدم لحضراتكم اليوم وصفة مميزة جدا حيث تتميز بسهولة إعدادها وإمكانية تحضيرها في دقائق فقط، طريقة عمل كنافة عش العصفور السورية المميزة نقدمها لحضراتكم اليوم بجميع أسرارها وسر الطعم المميز والمذاق الرائع عن اي وصفة اخري لصنع الكنافة، لن تستغني عن تقديم هذة الوصفة لضيوفك المميزين بعد اليوم، تتميز بالشياكة والرقة وسوف تميزك جدا وسط الأهل والأصدقاء والأقارب ويستمروا في طلبها منك بصورة مستمرة، واليكم المكونات وخطوات التحضير.

مكونات عمل كنافة عش العصفور السورية

كنافة عش العصفور السورية هي المذاق المميزة لعشاق الكنافة بدون إضافات تذهب الطعم المميز لها، مكوناتها قد تكون ابسط واسهل مكونات تذكر لوصفة منزلية، ويمكنك إعدادها في اقل من 10 دقائق، اليكم مكونات كنافة عش العصفور 2021

نصف كيلو كنافة شعر طويل غير مقطع.

سمن بلدي.

سكر.

ليمون.

ماء.

عود قرفة.

مكسرات حسب الرغبة.

قد تكوني مندهشة من هذة المكونات البسيطة ولاكنها السر في اعداد اروع طعم ممكن لتذوق الكنافة، واليكم خطوات الإعداد.

خطوات عمل كنافة عش العصفور السورية 2021

مع حلول شهر رمضان المبارك يتم البحث عن الوصفات المميزة للكنافة وكذلك الجديدة والحصرية، والتي نستعرض معكم الآن واحدة من اجمل هذة الوصفات وهي كنافة عش العصفور السورية

أولا طريقة عمل الشربات

يتم وضع 2 كوب ماء مع كوب سكر في إناء علي النار. يترك حتي يغلي ونضع معلقة كبيرة من عصير الليمون وعود قرفة. يترك ليبرد ويوضع معلقة فانليا صغيرة.

ثانيا خطوات إعداد الكنافة

يتم عمل دوائر ولفلفة الكنافة وترك فجوة في المنتصف. يتم دهان وجهها جميعا بالسمن البلدي. يتم وضع المكسرات المفضلة في الفجوة مثل السوداني او البندق او اللوز وكذلك الكاجو او اي نوع مفضل من المكسرات. تدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتي تصبح ذهبية اللون. يتم وضع الشربات بارد فور خروج الكنافة.

الكنافة في رمضان

نتيجة ارتباط صنع الكنافة وإعدادها في المنزل بشهر رمضان المبارك قدمنا لحضراتكم أفضل واشيك طريقة لتقديم كنافة عش العصفور المميزة والسريعة، والجدير بالذكر ان هذا النوع المميز من الكنافة يمكن تنويع الحشوات بدخالة، حيث يمكن وضع المكسرات أو كريمة وكذلك مهلبية او نوتيلا والعديد من الحشوات المفضلة الاخري.