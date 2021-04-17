طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل ، يعد من أفضل الطواجن في الوطن العربي، ويعتبر من أشهي الوجبات التي تقدم في المناسبات، والعزائم، وهي غني جداً بالفيتامينات، والعناصر الغذائية المفيدة، ويتمبز بالطعم الرائع، والمذاق الممتع، ويحب تناوله، الجميع سوف نتعرف علي طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل بخطوات سهلة جداً. مكونات عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل مكونات عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل سوف نفدم لكم مكونات طاجن ورق العنب وهي كالتالي:- نصف كيلو من ورق العنب.

ربع كوب من عصير الليمون.

كيلو من اللحمة. مكونات سلق اللحمة معلقة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة من السمنة.

حبة من البصل.

ماء مغلي.

القليل من الحبهان وورق اللوراز.

بهارات علي حسب الرغبة. مكونات الحشو نصف كيلو من الأرز.

حبة من البصل.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حزمة من البقدونس والشبت.

ربع كوب من الزيت.

3 معالق من السمنة. مكونات تضاف في اخر الطاجن للأرضية بصلة شرائح.

فلفل اخضر وفلفل حار شرائح.

2 فص ثوم مقطعين.

بعض شرائح الليمون علي حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير طاجن ورق العنب وهي كما يلي:- طريقة تحضير الحشو في وعاء عميق علي النار نضيف الزيت، والسمنة ثم، ونضيف البصل المقطع قطع صغيرة، ونقلب جيداً حتي تدبل، ثم نضيف عصير الطماطم، ونتركها لبعض الوقت. ثم نغسل البقدونس، والشبت، ونقطعهم، ونضيفهم في الوعاء مع البصل، والطماطم، ونقلب جيداً نغسل الأرز، ونضيف عليهم، ثم نطفي النار مباشرة بعد، وضع الرز، ونضيف الملح، والفلفل، والبهارات. ثم نغسل ورق العنب جيداً، ونحشي بالمكونات، ونلف ورق العنب، ونضعه في حلة للاستخدام. طريقة سلق اللحمة في إناء علي النار نضيف السمنة، والبصل، والحبهان، والورق اللورا، ونقلبهم جيداً، ونضيف اللحمة، ونقلب حتي يتغير لونها، ثم ننزل بالماء المغلي، ونضيف الملح، والفلفل، ونتركها حتي يتم التسوية نصف تسوية ولا ليس ان تنضج تماما نصف تسوية فقط. طريقة تحضير ورص الطاجن نحضر طاجن، وندهن الطاجن بالسمنة، ثم نرص البصل، والفلفل الشرائح، والثوم، ثم نضيف اللحمة، ثم نرص ورق العنب الملفوف حتي ننتهي من ورق العنب، ثم نستخدم ماء سلق اللحمة، ونسكبها علي الطاجن في مستوي اخر ورق العنب. ثم نضع الطاجن علي النار، وننتظر حتي يغلي، ويشرب الماء ثم نطفي النار، ونضيف علي الطاجن عصير الليمون، وشرائح الليمون، ونغلف الطاجن بورق السلوفان، ونضع الطاجن في الفرن التي تم تسخينها قبل كدا علي درجه حرارة متوسطة، وننتظر حتي ينضج، ونقلب الطاجن في طبق التقديم، ويقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل ، يعد من أفضل الطواجن في الوطن العربي، ويعتبر من أشهي الوجبات التي تقدم في المناسبات، والعزائم، وهي غني جداً بالفيتامينات، والعناصر الغذائية المفيدة، ويتمبز بالطعم الرائع، والمذاق الممتع، ويحب تناوله، الجميع سوف نتعرف علي طريقة عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل بخطوات سهلة جداً. مكونات عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل مكونات عمل طاجن ورق العنب باللحمة في المنزل سوف نفدم لكم مكونات طاجن ورق العنب وهي كالتالي:- نصف كيلو من ورق العنب.

ربع كوب من عصير الليمون.

كيلو من اللحمة. مكونات سلق اللحمة معلقة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة من السمنة.

حبة من البصل.

ماء مغلي.

القليل من الحبهان وورق اللوراز.

بهارات علي حسب الرغبة. مكونات الحشو نصف كيلو من الأرز.

حبة من البصل.

نصف كيلو من عصير الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حزمة من البقدونس والشبت.

ربع كوب من الزيت.

3 معالق من السمنة. مكونات تضاف في اخر الطاجن للأرضية بصلة شرائح.

فلفل اخضر وفلفل حار شرائح.

2 فص ثوم مقطعين.

بعض شرائح الليمون علي حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير طاجن ورق العنب وهي كما يلي:- طريقة تحضير الحشو في وعاء عميق علي النار نضيف الزيت، والسمنة ثم، ونضيف البصل المقطع قطع صغيرة، ونقلب جيداً حتي تدبل، ثم نضيف عصير الطماطم، ونتركها لبعض الوقت. ثم نغسل البقدونس، والشبت، ونقطعهم، ونضيفهم في الوعاء مع البصل، والطماطم، ونقلب جيداً نغسل الأرز، ونضيف عليهم، ثم نطفي النار مباشرة بعد، وضع الرز، ونضيف الملح، والفلفل، والبهارات. ثم نغسل ورق العنب جيداً، ونحشي بالمكونات، ونلف ورق العنب، ونضعه في حلة للاستخدام. طريقة سلق اللحمة في إناء علي النار نضيف السمنة، والبصل، والحبهان، والورق اللورا، ونقلبهم جيداً، ونضيف اللحمة، ونقلب حتي يتغير لونها، ثم ننزل بالماء المغلي، ونضيف الملح، والفلفل، ونتركها حتي يتم التسوية نصف تسوية ولا ليس ان تنضج تماما نصف تسوية فقط. طريقة تحضير ورص الطاجن نحضر طاجن، وندهن الطاجن بالسمنة، ثم نرص البصل، والفلفل الشرائح، والثوم، ثم نضيف اللحمة، ثم نرص ورق العنب الملفوف حتي ننتهي من ورق العنب، ثم نستخدم ماء سلق اللحمة، ونسكبها علي الطاجن في مستوي اخر ورق العنب. ثم نضع الطاجن علي النار، وننتظر حتي يغلي، ويشرب الماء ثم نطفي النار، ونضيف علي الطاجن عصير الليمون، وشرائح الليمون، ونغلف الطاجن بورق السلوفان، ونضع الطاجن في الفرن التي تم تسخينها قبل كدا علي درجه حرارة متوسطة، وننتظر حتي ينضج، ونقلب الطاجن في طبق التقديم، ويقدم بألف هنا وشفا.

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