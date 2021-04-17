طريقة عمل الأرز باللبن أحلى من أرز المحلات والطعم روعة

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يعتبر الأرز باللبن من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضير الأرز باللبن بطريقة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق، فترغب كل أم في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضير الأرز باللبن وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية.طريقة عمل الأرز باللبن
المكونات
تتسم المقادير بأنها بسيطة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الأرز باللبن:
- كيلو من اللبن البقري.
- كأس كبير من السكر.
- كأس كبير من الأرز المصري.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- كأس كبير من المياه.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- من أجل التزيين يتم إحضار نصف كأس من جوز الهند ونصف كأس من الجوز.
تتسم طريقة تحضير الأرز باللبن بالسهولة فلا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير:
- القيام بإحضار الأرز وغسله جيداً وبعد ذلك يتم رفع اللبن على النار وتركه لحين أن يغلي قليلاً ومن ثم يتم إضافة الأرز وتركه لحين أن يغلي مرة أخرى مع الأرز من جديد.
- بعد ذلك يتم خفض النار على الأرز قليلاً ويتم تركه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج بشكل نهائي.
- بعد ذلك يتم تحريك الخليط من الحين للأخر منعاً لالتصاق الأرز في الإناء وبعد ما ينضج الأرز يتم إضافة له كمية من السكر وبعد ذلك يتم التقليب لحين أن يذوب السكر مع اللبن بصورة تامة.
- يتم إضافة الفانيليا ويتم تحريك كافة المواد جيداً مع بعضها البعض.
- في إناء أخر يتم إذابة كمية من النشا مع كأس من المياه البارد لحين أن تذوب النشا بشكل نهائي وبعد ذلك يتم إضافتها إلى خليط اللبن مع الاستمرار في التقليب منعاً لتكتل النشا.
الوسوم
يعتبر الأرز باللبن من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضير الأرز باللبن بطريقة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق، فترغب كل أم في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضير الأرز باللبن وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية.طريقة عمل الأرز باللبن
المكونات
تتسم المقادير بأنها بسيطة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الأرز باللبن:
- كيلو من اللبن البقري.
- كأس كبير من السكر.
- كأس كبير من الأرز المصري.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.
- كأس كبير من المياه.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- من أجل التزيين يتم إحضار نصف كأس من جوز الهند ونصف كأس من الجوز.
تتسم طريقة تحضير الأرز باللبن بالسهولة فلا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير:
- القيام بإحضار الأرز وغسله جيداً وبعد ذلك يتم رفع اللبن على النار وتركه لحين أن يغلي قليلاً ومن ثم يتم إضافة الأرز وتركه لحين أن يغلي مرة أخرى مع الأرز من جديد.
- بعد ذلك يتم خفض النار على الأرز قليلاً ويتم تركه لمدة نصف ساعة لحين أن ينضج بشكل نهائي.
- بعد ذلك يتم تحريك الخليط من الحين للأخر منعاً لالتصاق الأرز في الإناء وبعد ما ينضج الأرز يتم إضافة له كمية من السكر وبعد ذلك يتم التقليب لحين أن يذوب السكر مع اللبن بصورة تامة.
- يتم إضافة الفانيليا ويتم تحريك كافة المواد جيداً مع بعضها البعض.
- في إناء أخر يتم إذابة كمية من النشا مع كأس من المياه البارد لحين أن تذوب النشا بشكل نهائي وبعد ذلك يتم إضافتها إلى خليط اللبن مع الاستمرار في التقليب منعاً لتكتل النشا.
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