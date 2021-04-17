طريقة عمل الأرز باللبن أحلى من أرز المحلات والطعم روعة

يعتبر الأرز باللبن من أكثر الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضير الأرز باللبن بطريقة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق، فترغب كل أم في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضير الأرز باللبن وهذا ما سنقدمه إليكم في السطور الآتية.

طريقة عمل الأرز باللبن

المكونات

تتسم المقادير بأنها بسيطة ويمكن شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الأرز باللبن:

كيلو من اللبن البقري.

كأس كبير من السكر.

كأس كبير من الأرز المصري.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

كأس كبير من المياه.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

من أجل التزيين يتم إحضار نصف كأس من جوز الهند ونصف كأس من الجوز.

خطوات تحضير الأرز باللبن

تتسم طريقة تحضير الأرز باللبن بالسهولة فلا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: