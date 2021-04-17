أسهل طريقة لعمل كباب الدجاج بالفرن بنكهة لذيذة وطعم رائع جداً

يعد كباب الدجاج بالفرن ، من الأكلات اللذيذة والشهية التى تبحث كثير من الأمهات والسيدات عن طرق تحضيرها، بدلاً من شرائها من الخارج بالأسعار المرتفعة فمكوناتها من أبسط المكونات، فهي عبارة عن مجموعة من البهارات يتم خلطها مع البصل والخضرة والدجاج المفروم، لتتكون عجينة يتم تشكيلها حسب الرغبة ويفضل تشكيلها دائماً على شكل أصابع، ثم يتم تسويتها داخل الفرن وتقدم مع أنواع السلطات الخضراء أو سلطة الطحينة ويمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كباب الدجاج بالفرن بطريقة سهلة وطعم لذيذ.

مكونات عمل كباب الدجاج بالفرن

تعتبر مكونات كباب الدجاج بالفرن مكونات سهلة جداً وأسعارها متوسطة وهي كما يلي:ـ

كيلو من الدجاج المفروم.

بصلة متوسطة الحجم.

حزمة من البقدونس الأخضر.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

2 فص ثوم.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة من الكزبرة الجافة المطحونة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير كباب الدجاج بالفرن من أبسط الطرق وهي كما يلي:ـ

يتم فرم كلاً من البصل والكزبرة والبقدونس الأخضر في الكبة، أو الخلاط الكهربائي حسب الرغبة. بعدها يتم إضافة الثوم ونخلط المكونات، حتي تصبح مفرومة بطريقة جيدة وتصبح ناعمة جداً. يوضع الدجاج المفروم في طبق عميق ونضيف إليه المكونات المفرومة، ثم نضيف إليها التوابل الكمون والكركم والثوم البودرة والبابريكا والكزبرة الجافة والملح والفلفل ثم نضيف زيت الزيتون. نعمل على عجن المكونات باليد حتي تختلط تماماً، وتصبح المكونات متجانسة مع بعضها البعض. نعمل على تشكيل الخليط على شكل أصابع حول العيدان الخشبية، ثم توضع الأصابع داخل صينية مدهونة بقليل من الزيت. تدخل الفرن (يجب تسخين الفرن مسبقاً) على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة حتي تنضج. تقدم بجانب الأرز بالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الدجاج

تعتبر سلطة الدجاج من أهم الأطباق التي نحرص على تواجدها دائماً على السفرة وجميع أنواع السلطة بشكل عام وطريقة عملها هي كما يلي:ـ