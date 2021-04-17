طريقة عمل آيس كريم الفواكه السريع بالخلاط بكل النكهات

آيس كريم الفواكه ، هو عبارة عن حلوى من الفواكه المجمدة ويطلق عليها الجيلاتي والمثلجات، ويفضلها الكثير من الأطفال، وتقدم بعدة نكهات مثل آيس كريم الشكولاتة، وآيس كريم المانجو، وآيس كريم الفانيليا، وآيس كريم الفراولة، ويتم تناول بكثرة في فصل الصيف لأنه يرطب المعدة، ويقلل من درجة حرارة الجسم، وهو من الأطعمة الجميلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فلكل أم تبحث عن طريقة لعمل المثلجات في المنزل بدل من شرائها من الخارج، وتكون صحية ومفيدة لأطفال، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل آيس كريم الفواكه بكل النكهات وأشكاله بخطوات ومكونات بسيطة تجعلكي تحصلين على مثلجات لذيذة الطعم بالمنزل.

تتكون المثلجات من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من الزبادي. كوب من الفراولة المجمدة. ثلاث ملاعق من السكر البودرة. كوب من الخوخ المجمد. كوب من المانجو المجمدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير آيس كريم الفواكه بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط ونضع جميع المكونات ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ناعم.

نحضر علبة فارغة ونضع بها الخليط، ثم نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى يتجمد ونقدمها باردة.

طريقة تحضير آيس كريم الشكولاتة

سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الشكولاتة وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع كوب من كريم شانتيه، وملعقتين من الشكولاتة السائلة، وملعقتين من السكر البودرة، ونخفق الخليط جيداً. نحضر علبة فارغة ونضع بها الخليط، ثم نضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى يتجمد. نخرج العلبة من الثلاجة، ثم نضع المثلجات في كوبيات ونقدمها باردة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا

سوف نتعرف معكم على طريقة عمل آيس كريم الفانيليا وهى كما يلي:-