طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم وسر مذاقها اللذيذ

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تتبيلة الفراخ المشوية، حيث يحب الجميع الفراخ ولكن أحياناً قد يمل الأطفال من الطريقة التقليدية في طهي الفراخ، لذلك فإن التجديد هام للغاية، وفي هذه المقالة سوف نساعدك في اكتشاف عدة طرق مختلفة في طهي الفراخ، وذلك كنوع من أنواع التجديد، وأيضاً من أجل التنويع فى سفرتك وخاصة في شهر رمضان الكريم، لتحضير أسهل النكهات لضيوفنا على عزائك هذا الشهر الفضيل، تابعِ القراءة لاكتشاف الطريقة. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم مكونات تتبيلة الفراخ المشوية خل بمقدار ملعقة واحدة.

بصل بمقدار شريحتان.

زيت زيتون بمقدار ملعقة كبيرة.

توابل لحمه مطحونه بمقدار نصف ملعقة.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة.

بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة كبيرة.

ثوم بمقدار خمسة فصوص.

جوزة الطيب بمقدار ملعقة صغيرة.

ليمون بمقدار حبة واحدة.

زعتر بمقدار ملعقتان.

قرفة بمقدار عود واحد. خطوات تحضير الفراخ المشوية قومِ بوضع كافة المكونات السابقة في إناء كبير، مع مراعاة خفقيها سوياً كي تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض.

ثم قومِ بوضع الفراخ في هذه التتبيلة جيداً ويمكن أن تقومِ بوضع البصل داخل الفراخ.

ثم قومِ بترك الفراخ والتتبيلة لمدة يوم على الأقل في الثلاجة.

ثم بعد ذلك قومِ بإخراجها من الثلاجة، ثم قومِ بإضافة الملح إلى الفراخ.

ثم قومِ بوضع زجاجة فارغة، وضعِ داخل الزجاجة ماء ثم ضعِ الزجاجة على صينية بشكل دائري.

ثم قومِ بوضع الزعتر وكذلك البهارات على جلد الفراخ.

قومِ بوضع الفراخ على الزجاجة بشكل جيد والأجنحة يمكنكِ تثبيتهم من خلال عيدان خشبية.

ثم قومِ بإدخال الصينية إلى الفرن، وقومِ بوضع كمية من الماء داخل الصينية. ثم قومِ بإضافة بعض شرائح الليمون وكذلك عود قرفة فى الماء ليعطى نكهة أفضل للفراخ أثناء الشوي.

قومِ بشوي الفراخ لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومِ بخفض الحرارة وقومِ بطهي الفراخ لمدة ساعة أخرى حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي واللون الأحمر الجميل.

لا تنسي لف الصينية كل عشرين دقيقة حتى تنضج من كافة الاتجاهات في وقت واحد. خطوات تحضير الفراخ المشوية الوسوم

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تتبيلة الفراخ المشوية، حيث يحب الجميع الفراخ ولكن أحياناً قد يمل الأطفال من الطريقة التقليدية في طهي الفراخ، لذلك فإن التجديد هام للغاية، وفي هذه المقالة سوف نساعدك في اكتشاف عدة طرق مختلفة في طهي الفراخ، وذلك كنوع من أنواع التجديد، وأيضاً من أجل التنويع فى سفرتك وخاصة في شهر رمضان الكريم، لتحضير أسهل النكهات لضيوفنا على عزائك هذا الشهر الفضيل، تابعِ القراءة لاكتشاف الطريقة. طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم مكونات تتبيلة الفراخ المشوية خل بمقدار ملعقة واحدة.

بصل بمقدار شريحتان.

زيت زيتون بمقدار ملعقة كبيرة.

توابل لحمه مطحونه بمقدار نصف ملعقة.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة.

بابريكا بمقدار ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار ملعقة كبيرة.

ثوم بمقدار خمسة فصوص.

جوزة الطيب بمقدار ملعقة صغيرة.

ليمون بمقدار حبة واحدة.

زعتر بمقدار ملعقتان.

قرفة بمقدار عود واحد. خطوات تحضير الفراخ المشوية قومِ بوضع كافة المكونات السابقة في إناء كبير، مع مراعاة خفقيها سوياً كي تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض.

ثم قومِ بوضع الفراخ في هذه التتبيلة جيداً ويمكن أن تقومِ بوضع البصل داخل الفراخ.

ثم قومِ بترك الفراخ والتتبيلة لمدة يوم على الأقل في الثلاجة.

ثم بعد ذلك قومِ بإخراجها من الثلاجة، ثم قومِ بإضافة الملح إلى الفراخ.

ثم قومِ بوضع زجاجة فارغة، وضعِ داخل الزجاجة ماء ثم ضعِ الزجاجة على صينية بشكل دائري.

ثم قومِ بوضع الزعتر وكذلك البهارات على جلد الفراخ.

قومِ بوضع الفراخ على الزجاجة بشكل جيد والأجنحة يمكنكِ تثبيتهم من خلال عيدان خشبية.

ثم قومِ بإدخال الصينية إلى الفرن، وقومِ بوضع كمية من الماء داخل الصينية. ثم قومِ بإضافة بعض شرائح الليمون وكذلك عود قرفة فى الماء ليعطى نكهة أفضل للفراخ أثناء الشوي.

قومِ بشوي الفراخ لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومِ بخفض الحرارة وقومِ بطهي الفراخ لمدة ساعة أخرى حتى تنضج تماماً وتأخذ اللون الذهبي واللون الأحمر الجميل.

لا تنسي لف الصينية كل عشرين دقيقة حتى تنضج من كافة الاتجاهات في وقت واحد. خطوات تحضير الفراخ المشوية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية زي المطاعم وسر مذاقها اللذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.